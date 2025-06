Chuyển cơ quan công an điều tra 23.000 sản phẩm yến chưng

TPO - Ngày 19/6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 chuyển giao Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ vụ việc có dấu hiệu “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” tiếp tục điều tra. Đây là 23.000 sản phẩm yến chưng của một doanh nghiệp tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo lãnh đạo Chi Cục QLTT tỉnh Phú Thọ, ngày 18/6, Đội QLTT số 7, phối hợp của đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ; Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh tiến hành lập biên bản đối với 23.000 sản phẩm yến chưng của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT có địa chỉ tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Chi Cục QLTT tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 7/6, đơn vị đã tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm yến chưng của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT. Đồng thời tiến hành lấy mẫu gửi Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, toàn bộ 8 mẫu yến chưng đều không đạt chỉ tiêu chất lượng chủ yếu so với bản tự công bố sản phẩm của Công ty: Hàm lượng Protein trong sản phẩm chỉ đạt từ 18-58% so với công bố, hàm lượng Lipid chỉ đạt khoảng 3% so với công bố.

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm, Đội QLTT số 7 xác định hơn 23.000 sản phẩm yến chưng tạm giữ trước đó của công ty là hàng giả. Đội QLTT số 7 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật vi phạm cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.