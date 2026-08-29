Không có nghề nào dành riêng cho nam giới

Nhắc đến những người thợ điện, nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh những người đàn ông trong bộ quần áo bảo hộ, trèo cột, kéo dây, xử lý sự cố giữa trời nắng hay trong những đêm mưa gió. Nhưng ở Công ty Điện lực Thái Nguyên, ngày càng có nhiều nữ CBCNV trực tiếp tham gia những công việc vốn lâu nay được xem là dành cho nam giới.

Họ có mặt ngoài hiện trường, làm công tác quản lý vận hành, thí nghiệm điện, kiểm tra thiết bị, xử lý công việc kỹ thuật… Công việc có lúc vất vả, có lúc phải đi xa, nhưng với các chị, đó đơn giản là công việc mình đã lựa chọn và cần làm thật tốt.

Chị Hà Thị Lê, Tổ trưởng Tổ Quản lý tổng hợp 2, Điện lực Định Hóa là một trong những nữ CBCNV như vậy. Công việc hàng ngày của chị gắn với quản lý vận hành lưới điện, phối hợp xử lý sự cố và thực hiện các nhiệm vụ về kỹ thuật, vận hành trên địa bàn.

Là địa bàn rộng, khu vực miền núi nên việc đi lại không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi có sự cố, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, những người làm điện vẫn phải nhanh chóng có mặt để cùng đồng nghiệp tìm nguyên nhân và khôi phục cấp điện cho khách hàng. Với chị Lê, công việc ấy không có gì là “của nam” hay “của nữ”. Chị chia sẻ, khi đã lựa chọn công việc này thì chỉ cần cố gắng học hỏi, nắm chắc chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chị Hà Thị Lê, Tổ trưởng Tổ Quản lý tổng hợp 2, Điện lực Định Hóa, trực tiếp tham gia công tác quản lý vận hành và xử lý các nhiệm vụ kỹ thuật

Không chỉ ở các Điện lực, tại Trung tâm Thí nghiệm điện, hình ảnh những nữ nhân viên trực tiếp làm việc ngoài hiện trường cũng ngày càng quen thuộc. Chị Đặng Thị Ngọc Hảo và chị Nguyễn Thị Trà Linh thường xuyên thực hiện các công việc thử nghiệm thiết bị điện, thí nghiệm điện cao áp.

Đây là những công việc đòi hỏi chuyên môn, sự cẩn thận và tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn. Có những ngày các chị phải di chuyển đến công trình, làm việc dưới thời tiết không thuận lợi và bám sát tiến độ cùng các đơn vị. Khi công việc cần, các chị vẫn sẵn sàng lên đường.

Bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, nữ nhân viên Trung tâm Thí nghiệm điện luôn có mặt tại hiện trường thực hiện nhiệm vụ cùng đồng nghiệp

Mỗi ngày, tại Công ty Điện lực Thái Nguyên có hàng trăm phiên làm việc ngoài hiện trường để thực hiện các nhiệm vụ quản lý vận hành, sửa chữa, thí nghiệm, kiểm tra, xử lý khiếm khuyết và bảo đảm an toàn lưới điện.

Trong những công việc ấy, bên cạnh những người thợ nam quen thuộc với hình ảnh leo cột, kéo dây, kiểm tra thiết bị…, ngày càng có nhiều nữ CBCNV cùng tham gia. Người trực tiếp làm công việc kỹ thuật, người kiểm tra, giám sát, người phối hợp tổ chức công việc. Mỗi vị trí có một nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều cần chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.

Chị Lý Thị Thanh Nga - Xí nghiệp Lưới điện cao thế Thái Nguyên thường xuyên đảm nhận những ca trực đêm, góp phần giữ dòng điện vận hành an toàn, liên tục

Thực tế công việc cho thấy, phụ nữ hoàn toàn có thể đảm nhận nhiều vị trí trong ngành Điện nếu được đào tạo và tạo điều kiện phù hợp. Điều quan trọng không phải công việc đó trước đây thường do nam giới làm hay nữ giới làm, mà là mỗi người có năng lực và trách nhiệm với công việc của mình.

Màu áo cam không phân biệt nam hay nữ - mỗi CBCNV đều đang góp sức giữ dòng điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng

Trong ngành Điện, yêu cầu về chuyên môn, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao. Vì vậy, sự tham gia của nữ CBCNV ở nhiều vị trí càng trở nên cần thiết. Từ quản lý vận hành, kỹ thuật, thí nghiệm đến các công việc chuyên môn khác, các chị đang góp phần cùng đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chung, giữ cho lưới điện vận hành an toàn, ổn định và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Những nữ CBCNV ấy cũng không cần phải chứng minh mình “giỏi hơn nam giới”. Các chị chỉ cần làm tốt công việc của mình, không ngừng học hỏi và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phía sau mỗi người còn có sự đồng hành của đồng nghiệp, sự sẻ chia của gia đình và một môi trường làm việc ngày càng cởi mở, tạo điều kiện để mỗi CBCNV phát huy khả năng của mình.

Những nữ CBCNV ngành Điện ngày càng khẳng định vai trò bằng năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với công việc

Công việc ngành Điện có thể vất vả, có thể có những ngày phải đi sớm về muộn, nhưng không nhất thiết phải gắn với hai chữ “nam giới”. Chỉ cần có chuyên môn, trách nhiệm và sự yêu nghề, mỗi người đều có thể làm tốt công việc mình lựa chọn. Và giữa màu áo cam của những người thợ điện, nam hay nữ cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là tất cả đang cùng nhau làm việc, cùng giữ dòng điện an toàn, ổn định đến với khách hàng.