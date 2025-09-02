Khát vọng phát triển đất nước hùng cường qua góc nhìn của đảng viên trẻ

SVO - Trong khí thế hào hùng của tháng Chín lịch sử, cả nước đang hòa chung niềm hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lớp đảng viên trẻ hôm nay tiếp tục nhắc nhớ về sứ mệnh của thế hệ mình. Nếu cha anh ta đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương để giành độc lập, tự do thì người trẻ hôm nay lại tiếp bước mang sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Trách nhiệm từ những điều nhỏ nhất

Với đảng viên Đinh Thị Hồng (22 tuổi) - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, ngày Quốc khánh 2/9 là dấu mốc thiêng liêng nhắc nhớ về giá trị độc lập, tự do những điều được đánh đổi bằng máu và nước mắt của bao thế hệ. Là đảng viên trẻ, Hồng vừa tự hào, vừa thể hiện trách nhiệm phải sống xứng đáng và góp sức để đất nước ngày càng phát triển.

Được vinh dự kết nạp Đảng khi còn là học sinh THPT, đến nay khi đã trở thành giáo viên Tiểu học, Hồng luôn chủ động học hỏi, làm việc với tinh thần kỷ luật, sáng tạo, sẵn sàng chia sẻ những điều tích cực và hỗ trợ đồng nghiệp, học trò để xứng đáng với vai trò của một nhà giáo, một đảng viên. Trong giảng dạy, cô hướng đến phương pháp sáng tạo, giúp học sinh tự tin, rèn kỹ năng, nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp ngay từ bậc học đầu đời.

Với Hồng, cống hiến không chờ đến khi có vị trí mà cần bắt đầu từ sự chăm chỉ, trách nhiệm và lan tỏa tinh thần tích cực ngay từ hôm nay. Sức mạnh của tuổi trẻ nằm ở sự đoàn kết và tinh thần không ngừng học hỏi. Khi mỗi người đều làm tốt công việc của mình, sẵn sàng chia sẻ tri thức, hỗ trợ lẫn nhau và giữ vững lý tưởng, chúng ta sẽ tạo nên một tập thể trẻ năng động, sáng tạo. Đó chính là nền tảng để Việt Nam phát triển bền vững, vươn lên mạnh mẽ trong khu vực và thế giới.

Khát vọng gắn liền với hành động

Nếu đảng viên Đinh Thị Hồng chọn giáo dục là con đường cống hiến thì đảng viên Lý Tuấn Anh (26 tuổi) chuyên viên Hợp tác quốc tế - Ban Đối ngoại và Phát triển dự án, Đại học Quốc gia TP. HCM lại thử thách bản thân trong môi trường toàn cầu bằng việc tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế.

Theo Tuấn Anh, trách nhiệm với Tổ quốc không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà là một quá trình chuyển hóa từ nhận thức thành hành động, trong đó học tập và rèn luyện chính là “chiếc cầu nối” quan trọng. Trong công việc, Anh luôn nỗ lực học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm từ thực tiễn, đồng thời tìm cách trở thành cầu nối giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Việt Nam. Không chỉ vậy, chàng đảng viên trẻ còn chú trọng ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, song vẫn đề cao giá trị của sự khổ luyện. “Việc học ngày nay có thể nhanh hơn nhờ công nghệ, nhưng không có con đường nào thay thế được sự nỗ lực. Người trẻ nên xem AI như công cụ hỗ trợ, chứ không để nó làm thay mình. Chỉ khi chủ động học và rèn luyện, kiến thức mới trở thành sức mạnh thực sự”, Tuấn Anh nhấn mạnh.

Gen Z - thế hệ nhiều thách thức nhưng cũng đầy nội lực đang và sẽ là lực lượng quan trọng trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Tuấn Anh mong rằng những người trẻ hôm nay sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng một thế hệ người Việt Nam vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu lòng nhân ái, hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ hồn Việt rực rỡ để mỗi bước đi của chúng ta hôm nay đều góp phần vững chắc vào hành trình phát triển Việt Nam hùng cường, rạng rỡ trong tương lai.

Niềm tin thế hệ trẻ

Trong môi trường rèn luyện đặc thù, đảng viên trẻ Bùi Thị Ngọc Quỳnh (22 tuổi) - Ủy viên BCH Đoàn Trường Đại học An ninh nhân dân càng thấm thía hơn ý nghĩa của hai chữ “phụng sự”.

Trong học tập và rèn luyện, Quỳnh đặt nguyên tắc “học đi đôi với hành, tri thức gắn liền trách nhiệm, kỷ luật song hành cùng tự giác”. Cô bạn tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công tác; đồng thời nỗ lực lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu trong tập thể.

Ngọc Quỳnh cho rằng thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, đặc biệt là Gen Z - thế hệ đối diện nhiều thách thức nhưng cũng sở hữu nội lực lớn: “Khi hàng triệu trái tim trẻ cùng chung sức, đồng lòng, mình tin khát vọng dựng xây một Việt Nam hùng cường, phồn vinh nhất định sẽ thành hiện thực”.

Đảng viên trẻ học tập, rèn luyện để góp phần phát triển đất nước phát triển hùng cường.

Những câu chuyện của Đinh Thị Hồng, Tuấn Anh, Ngọc Quỳnh là những lát cắt nhỏ trong bức tranh rộng lớn về lớp đảng viên trẻ hôm nay. Họ là những người trẻ đang từng ngày nỗ lực học tập, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến. Điểm chung những đảng viên trẻ là niềm tin mãnh liệt vào tương lai đất nước, ý thức trách nhiệm và sự kiên định với lý tưởng của Đảng. Nếu mỗi người trẻ đều bắt đầu từ những việc nhỏ nhất nhưng làm với tất cả tâm huyết, khát vọng hùng cường sẽ trở thành hiện thực sống động.

Khát vọng phát triển đất nước hùng cường qua góc nhìn của đảng viên trẻ không chỉ là lời hứa của thế hệ hôm nay mà còn là cam kết bằng hành động cụ thể: học tập để làm chủ tri thức, sáng tạo để tạo ra giá trị mới, đoàn kết để tạo sức mạnh cộng đồng và cống hiến để phụng sự Tổ quốc.

Trong tiếng trống rộn rã mừng Quốc khánh, trong những hàng cờ đỏ tung bay khắp phố phường, niềm tin ấy càng trở nên vững chắc: thế hệ đảng viên trẻ hôm nay sẽ tiếp nối, viết tiếp những trang sử vàng đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, sánh vai cùng bạn bè năm châu.

(Ảnh NVCC)