Sinh viên Việt Nam tại Singapore kỷ niệm Quốc khánh: Gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc

SVO - Trong không khí tưng bừng của 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Singapore đã cùng nhau kỷ niệm ngày lễ trọng đại của dân tộc bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp để gắn kết tinh thần cộng đồng, mà còn là cơ hội để khẳng định tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc nơi xa xứ.

“Gắn kết chính là điều chúng tôi hướng đến”

Là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore (VNYA), Đỗ Xuân Bảo Khánh (2004) chia sẻ rằng, Quốc khánh luôn mang đến cho các bạn du học sinh một ý nghĩa rất riêng: “Chúng ta đang sống trong những ngày mà cả nước nô nức chào mừng 80 năm Quốc khánh - một cột mốc lịch sử, góp phần vun đắp nên truyền thống anh hùng của dân tộc. Dù xa quê hương, mỗi sinh viên Việt Nam tại Singapore vẫn luôn hướng về cội nguồn. Chính sự gắn kết là điều mà Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore hướng đến khi tổ chức các hoạt động kỷ niệm”.

Khoảnh khắc xúc động trong lễ dâng hoa kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Buổi dâng hoa bên tượng đài Hồ Chí Minh không chỉ là nghi thức trang trọng, mà còn là dịp để hòa nhịp trái tim của những người trẻ Việt tại Singapore. Qua các sự kiện tại nơi xa, hình hài đất nước hiện lên không chỉ qua tấm bản đồ, mà qua tình cảm của chính những người đang sống và luôn hướng lòng về quê hương.

Du học sinh Việt Nam tại Singapore thành kính dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ,

Sinh viên Hoàng Ngọc Minh Anh, một du học sinh đang học tập tại Singapore, bày tỏ: “Bên cạnh các hoạt động được tổ chức tại Việt Nam hướng về ngày Quốc khánh 2/9, khi được tham gia lễ dâng hoa tượng đài Hồ Chí Minh tại Singapore, mình cảm thấy rất xúc động và luôn tự nhắc nhở bản thân nỗ lực học tập tốt, trau dồi kiến thức để một mai góp phần xây dựng, cống hiến cho Tổ quốc”.

Văn hóa là bản sắc cần giữ gìn

Ngoài lễ dâng hoa thường niên, năm nay Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore còn tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại khách sạn Shangri-La với sự tham dự của gần 500 khách mời. Sự kiện này để lại dấu ấn không chỉ bởi tính ngoại giao, mà còn bởi không gian văn hóa giàu bản sắc Việt.

Bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt cùng hòa chung niềm tự hào dân tộc.

Đỗ Xuân Bảo Khánh kể lại: “Khách mời được hòa mình vào triển lãm ảnh về những cột mốc phát triển của Việt Nam trong 80 năm qua, chiêm ngưỡng tà áo dài truyền thống, thưởng thức các tiết mục âm nhạc Việt và cả ẩm thực quê hương. Trong những dịp trong đại này, hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, gợi nhớ thời khắc đất nước bước sang kỷ nguyên vươn mình”.

Những yếu tố văn hóa ấy chính là “sợi dây nối dài bản sắc” giúp thế hệ trẻ xa quê không chỉ thêm tự hào, mà còn giới thiệu hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập tới bạn bè quốc tế.

“Quốc khánh là khoảng lặng để lắng nghe tiếng gọi từ lịch sử”

Trong guồng quay học tập bận rộn, đôi khi giá trị truyền thống có nguy cơ bị phai mờ. Với các bạn sinh viên đang học tập tại nước ngoài, ngày 2/9 trở thành điểm dừng cần thiết: “Quốc khánh 2/9 chính là khoảng lặng để mỗi du học sinh xa quê dừng lại, lắng nghe tiếng gọi từ lịch sử, để thấy rõ mình đang đứng ở đâu và cần làm gì cho đất nước. Hòa bình hôm nay là di sản vô giá, được đánh đổi bằng máu xương của cha ông. Đó là điều không ai được phép quên”.

Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Singapore hưởng ứng chiến dịch "Tự hào Việt Nam"

Bảo Khánh nhắc lại những vần thơ quen thuộc: “Họ cầm súng để ta được cầm bút / Họ đi trong bóng tối để ta được ngắm bình minh...”

Hàng trăm du học sinh Việt Nam tại Singapore vẫn luôn dõi theo từng sự kiện vươn mình của đất nước, tự hào về cội nguồn, trân trọng giá trị truyền thống và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với Tổ quốc. Kỷ niệm Quốc khánh không chỉ là một sự kiện, mà còn là một hành trình giữ gìn bản sắc, gắn kết cộng đồng và thắp sáng niềm tin của thế hệ trẻ trên con đường hội nhập.

Ảnh: NVCC