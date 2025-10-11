Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khánh Hòa tiêu hủy hàng chục tấn lợn gà và khoanh vùng dập dịch kép

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dịch tả lợn châu Phi và dịch cúm gia cầm xuất hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, buộc tiêu hủy hàng chục tấn lợn, gà.

Những ngày đầu tháng 10, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại 13 hộ chăn nuôi thuộc 5 xã, phường gồm: Nam Nha Trang, Cam Lâm, Suối Dầu, Ninh Hòa và Bắc Ninh Hòa. Tổng số lợn buộc tiêu hủy là 344 con, với tổng khối lượng hơn 18 tấn.

Dịch cúm gia cầm (CGC) cũng xuất hiện trở lại tại 7 hộ thuộc các xã Bắc Ninh Hòa, Diên Khánh và phường Nam Nha Trang. Tổng cộng 1.041 con gia cầm bị tiêu hủy, tương đương hơn 1,9 tấn.

tieyhuy.jpg
Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 5 địa phương trên địa bàn Khánh Hòa.

Ngày 11/10, trao đổi với PV Tiền Phong, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Khánh Hòa - ông Nguyễn Duy Quang xác nhận, tình hình DTLCP và CGC trên địa bàn tỉnh đang ở mức báo động. Chỉ trong hơn 3 tháng (từ 1/7 - 7/10/2025) bệnh DTLCP đã lan rộng tại 20 thôn thuộc 10 xã, phường, khiến 716 con lợn buộc phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng lên tới hơn 36,4 tấn.

“Nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng là rất cao, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa, điều kiện vệ sinh thú y tại nhiều cơ sở chăn nuôi nông hộ còn yếu kém và sự lưu hành dai dẳng của các chủng vi rút độc lực cao như: CGC A/H5 (H5N1, H5N6) và DTLCP. Đặc biệt, việc vứt xác gia súc, gia cầm chết ra bên ngoài môi trường và các mương nước là cực kì nguy hiểm”, ông Quang nhấn mạnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch CGC và DTLCP. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cấp chính quyền và cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, lập tức khoanh vùng, dập dịch triệt để nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người chăn nuôi.

dichta.jpg
Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn bệnh tại một ổ dịch thuộc xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Thành lập các đoàn kiểm tra chuyên trách, nhằm giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác kiểm tra tập trung vào việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình giấu dịch, không báo cáo động vật nghi mắc bệnh CGC và DTLCP.

Đặc biệt, UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm, đồng loạt tình trạng vứt xác động vật chết ra kênh mương, đồng ruộng. Việc đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch tễ được đặt lên hàng đầu. Các cơ quan chức năng và địa phương phải đôn đốc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch CGC và DTLCP, từ khâu giám sát đến xử lý.

Mọi trường hợp lợn, gia cầm bệnh hoặc chết nghi mắc bệnh truyền nhiễm phải được phát hiện kịp thời và phối hợp với cơ quan thú y để xử lý nhanh chóng, nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Thanh Thanh
#dịch tả lợn châu Phi #cúm gia cầm #Khánh Hòa #tiêu hủy gia súc #phòng chống dịch #dịch bệnh #kiểm tra thú y

Xem thêm

Cùng chuyên mục