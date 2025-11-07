Israel bất ngờ không kích miền nam Li-băng, tuyên bố nhắm vào Hezbollah

TPO - Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào miền nam Li-băng sau khi ban hành lệnh sơ tán tại một số địa điểm, cáo buộc nhóm vũ trang Hezbollah của nước này đang cố gắng tái thiết năng lực quân sự.

Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee đã ban hành ba lệnh sơ tán đồng thời trên mạng xã hội X lúc 15h ngày 6/11 (giờ địa phương). Bản đồ cho thấy các tòa nhà ở các làng Aita al-Jabal, Al-Tayyiba và Tayr Debba bị nhắm mục tiêu. Hai lệnh sơ tán tiếp theo được ban hành sau đó cho các thị trấn khác ở phía nam.

Các địa điểm này nằm cách biên giới Israel từ 4 km đến gần 24 km về phía bắc biên giới.

Các bài đăng yêu cầu người dân giữ khoảng cách 500 m với các địa điểm đã được xác định. Lực lượng phòng vệ dân sự của Li-băng đã hỗ trợ người dân sơ tán.

Các cuộc không kích bắt đầu khoảng một giờ sau khi có lệnh sơ tán, tạo ra những cột khói dày đặc bốc lên.

Khói bốc lên và khung cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel vào Li-băng. (Ảnh: Reuters)

Lệnh không kích được đưa ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết một năm trước nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Trong suốt nhiều tháng qua, quân đội Li-băng đã nỗ lực dọn dẹp các vị trí của Hezbollah ở phía nam. Tuy nhiên, lãnh đạo Israel vẫn cảnh báo sẽ hành động chống lại Hezbollah nếu Li-băng không tăng cường nỗ lực giải giáp nhóm này.

"Israel sẽ tiếp tục bảo vệ toàn bộ biên giới của mình, và chúng tôi cũng tiếp tục yêu cầu thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Li-băng và Israel", người phát ngôn chính phủ Israel - Shosh Bedrosian phát biểu với các phóng viên hôm 6/11.

Bà Bedrosian cho biết, Israel sẽ không cho phép Hezbollah tái vũ trang hoặc khôi phục sức mạnh quân sự vốn đã bị phá hủy bởi cuộc chiến trên bộ và trên không của Israel trong giai đoạn 2023-2024.

Cùng ngày, Hezbollah cho biết nhóm này cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn, nhưng vẫn giữ "quyền hợp pháp" để chống lại Israel. Hezbollah từ chối giải giáp hoàn toàn, nhưng không cản trở các nỗ lực của quân đội Li-băng ở miền Nam và không nổ súng vào Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào năm ngoái.

Quân đội Li-băng, trong một tuyên bố, đã lên án các cuộc không kích. Hai quan chức an ninh cấp cao của Li-băng nói với Reuters vài giờ trước các cuộc không kích dữ dội hôm 6/11, rằng quân đội của họ đang đạt được tiến triển nhanh hơn mỗi tháng trong việc giải trừ vũ khí ở miền nam.