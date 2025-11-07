Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Israel bất ngờ không kích miền nam Li-băng, tuyên bố nhắm vào Hezbollah

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào miền nam Li-băng sau khi ban hành lệnh sơ tán tại một số địa điểm, cáo buộc nhóm vũ trang Hezbollah của nước này đang cố gắng tái thiết năng lực quân sự.

Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee đã ban hành ba lệnh sơ tán đồng thời trên mạng xã hội X lúc 15h ngày 6/11 (giờ địa phương). Bản đồ cho thấy các tòa nhà ở các làng Aita al-Jabal, Al-Tayyiba và Tayr Debba bị nhắm mục tiêu. Hai lệnh sơ tán tiếp theo được ban hành sau đó cho các thị trấn khác ở phía nam.

Các địa điểm này nằm cách biên giới Israel từ 4 km đến gần 24 km về phía bắc biên giới.

Các bài đăng yêu cầu người dân giữ khoảng cách 500 m với các địa điểm đã được xác định. Lực lượng phòng vệ dân sự của Li-băng đã hỗ trợ người dân sơ tán.

Các cuộc không kích bắt đầu khoảng một giờ sau khi có lệnh sơ tán, tạo ra những cột khói dày đặc bốc lên.

3pfna3b4wrkipamj5jtnsoybcm.jpg
kbqjd3m64rmd5gome6xkdolnsa.jpg
mp6hxjeqhrpqhmep6qqm36uh7a.jpg
Khói bốc lên và khung cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel vào Li-băng. (Ảnh: Reuters)

Lệnh không kích được đưa ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết một năm trước nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Trong suốt nhiều tháng qua, quân đội Li-băng đã nỗ lực dọn dẹp các vị trí của Hezbollah ở phía nam. Tuy nhiên, lãnh đạo Israel vẫn cảnh báo sẽ hành động chống lại Hezbollah nếu Li-băng không tăng cường nỗ lực giải giáp nhóm này.

"Israel sẽ tiếp tục bảo vệ toàn bộ biên giới của mình, và chúng tôi cũng tiếp tục yêu cầu thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Li-băng và Israel", người phát ngôn chính phủ Israel - Shosh Bedrosian phát biểu với các phóng viên hôm 6/11.

Bà Bedrosian cho biết, Israel sẽ không cho phép Hezbollah tái vũ trang hoặc khôi phục sức mạnh quân sự vốn đã bị phá hủy bởi cuộc chiến trên bộ và trên không của Israel trong giai đoạn 2023-2024.

Cùng ngày, Hezbollah cho biết nhóm này cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn, nhưng vẫn giữ "quyền hợp pháp" để chống lại Israel. Hezbollah từ chối giải giáp hoàn toàn, nhưng không cản trở các nỗ lực của quân đội Li-băng ở miền Nam và không nổ súng vào Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào năm ngoái.

Quân đội Li-băng, trong một tuyên bố, đã lên án các cuộc không kích. Hai quan chức an ninh cấp cao của Li-băng nói với Reuters vài giờ trước các cuộc không kích dữ dội hôm 6/11, rằng quân đội của họ đang đạt được tiến triển nhanh hơn mỗi tháng trong việc giải trừ vũ khí ở miền nam.

Minh Hạnh
Reuters
#Israel #Hezbollah #Li-băng #Iran #căng thẳng Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục