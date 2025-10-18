Im Yoon Ah lên 'hot search' với 'nụ cười đẹp dưới ánh nắng'

Ca sĩ kiêm diễn viên Yoona của Girls' Generation đã khởi hành từ sân bay Seoul vào chiều ngày 17/10 để tham gia buổi fanmeeting tại TP. HCM (Việt Nam) vào hôm nay (18/10).
Im Yoon Ah, người đã được 'tái sinh' thành 'bậc thầy hài kịch lãng mạn', với những thành công liên tiếp trong các bộ phim truyền hình 'hot' gần đây, đã chia sẻ về vai diễn khiến khán giả vô cùng thích thú này: "Tôi thích tất cả những biệt danh được đặt cho tôi. Ngay cả khi tôi đến sân bay để thực hiện lịch trình ở nước ngoài hoặc đi đến nhà hàng, tôi vẫn cảm thấy độ nổi tiếng của nhân vật Yeon Ji Yeong, khi thấy mọi người gọi tôi là 'Bếp trưởng'. Tôi cảm thấy buồn khi phải rời 'cô ấy'. Tôi đã lo lắng về những món ăn mà Yeon Ji Yeong có thể thể hiện với tư cách là một đầu bếp, đó là một tác phẩm làm tăng kỳ vọng về những gì tôi có thể thể hiện, với tư cách là một diễn viên, và người xem sẽ thích thú với diễn xuất của tôi như thế nào... Ngoài ra, khi nhìn lại công việc mình đã làm, tôi nghĩ mình cũng giống như Yeon Ji Yeong kiên trì vậy".
Để thực hiện tác phẩm này, Im Yoon Ah đã theo học trường dạy nấu ăn 3 tháng trước khi quay phim để học cách dùng dao và các công thức nấu ăn Hàn Quốc, đồng thời cũng học cách nấu món Pháp trực tiếp từ đầu bếp khách sạn. Kết quả của những nỗ lực đó là hầu hết các cảnh nấu nướng và lên đồ đều được quay trực tiếp. Im Yoon Ah cho rằng, phản ứng ăn uống của các diễn viên đồng nghiệp cũng là một đóng góp lớn khác cho bộ phim này: “Kỹ năng của người đầu bếp có thể được thể hiện thông qua phản ứng của người nếm thử món ăn. Như người ta vẫn nói, nét mặt và lời thoại cường điệu của các diễn viên, cũng như biểu cảm hương vị được thể hiện thông qua CG (đồ họa máy tính) lạ mắt, đã làm tăng thêm sự thú vị khi xem bộ phim.