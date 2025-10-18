Im Yoon Ah lên 'hot search' với 'nụ cười đẹp dưới ánh nắng'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Bức ảnh chụp khoảnh khắc nữ diễn viên Im Yoon Ah khởi hành từ Sân bay Quốc tế Inch đến TP. HCM, Việt Nam để tham dự fanmeeting, vào chiều ngày 17/10, đang lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.

Ca sĩ kiêm diễn viên Yoona của Girls' Generation đã khởi hành từ sân bay Seoul vào chiều ngày 17/10 để tham gia buổi fanmeeting tại TP. HCM (Việt Nam) vào hôm nay (18/10).

yoona.jpg
isp20251017000149800x8.jpg
Im Yoon Ah với 'nụ cười đẹp dưới ánh nắng' đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
high.jpg
yoo-na.jpg
Trước đó cùng ngày, Im Yoon Ah cũng là tâm điểm trong trang phục mùa Thu cổ điển tại sự kiện được tổ chức để kỷ niệm việc khai trương cửa hàng pop-up hợp tác giữa bộ phim "Zootopia 2" và một thương hiệu máy mát xa ở Seongsu-dong, Seongdong-gu, Seoul.
news-pv12025101557b584e57ec544acbde791459f795798-p1.jpg
Bộ phim truyền hình thứ Bảy - Chủ Nhật mới kết thúc của tvN, ‘The Tyrant’s Chef’ đã đạt được tỷ suất người xem cao nhất cho một bộ phim truyền hình tvN vào năm 2025, chỉ sau 4 tập, và trong tập cuối cùng, tỷ suất người xem hộ gia đình trả phí trên toàn quốc đã tăng lên 17,1%, theo Nielsen Korea, phá vỡ tỷ suất người xem cao nhất trong số các phim truyền hình ngắn tập phát sóng năm nay. Nó cũng thu hút sự chú ý của người xem toàn cầu, khi đứng đầu hạng mục Chương trình truyền hình Netflix (không phải tiếng Anh) trong hai tuần liên tiếp. Bộ phim kể về câu chuyện của đầu bếp Yeon Ji Young (Im Yoon Ah), người rơi vào triều đại Joseon, do thời gian trôi đi bất ngờ và thực hiện các bữa ăn với khẩu vị mới lạ cho bạo chúa sành ăn Lee Heon (Lee Chae Min). Cốt truyện nghe qua có vẻ hơi 'trẻ con' nhưng bộ phim đã đạt được thành công nhờ trung thành với thể loại ‘rom-com’ và diễn xuất của các diễn viên, đặc biệt là Im Yoon Ah.
bep-truong.jpg

Im Yoon Ah, người đã được 'tái sinh' thành 'bậc thầy hài kịch lãng mạn', với những thành công liên tiếp trong các bộ phim truyền hình 'hot' gần đây, đã chia sẻ về vai diễn khiến khán giả vô cùng thích thú này: "Tôi thích tất cả những biệt danh được đặt cho tôi. Ngay cả khi tôi đến sân bay để thực hiện lịch trình ở nước ngoài hoặc đi đến nhà hàng, tôi vẫn cảm thấy độ nổi tiếng của nhân vật Yeon Ji Yeong, khi thấy mọi người gọi tôi là 'Bếp trưởng'. Tôi cảm thấy buồn khi phải rời 'cô ấy'. Tôi đã lo lắng về những món ăn mà Yeon Ji Yeong có thể thể hiện với tư cách là một đầu bếp, đó là một tác phẩm làm tăng kỳ vọng về những gì tôi có thể thể hiện, với tư cách là một diễn viên, và người xem sẽ thích thú với diễn xuất của tôi như thế nào... Ngoài ra, khi nhìn lại công việc mình đã làm, tôi nghĩ mình cũng giống như Yeon Ji Yeong kiên trì vậy".

Để thực hiện tác phẩm này, Im Yoon Ah đã theo học trường dạy nấu ăn 3 tháng trước khi quay phim để học cách dùng dao và các công thức nấu ăn Hàn Quốc, đồng thời cũng học cách nấu món Pháp trực tiếp từ đầu bếp khách sạn. Kết quả của những nỗ lực đó là hầu hết các cảnh nấu nướng và lên đồ đều được quay trực tiếp. Im Yoon Ah cho rằng, phản ứng ăn uống của các diễn viên đồng nghiệp cũng là một đóng góp lớn khác cho bộ phim này: “Kỹ năng của người đầu bếp có thể được thể hiện thông qua phản ứng của người nếm thử món ăn. Như người ta vẫn nói, nét mặt và lời thoại cường điệu của các diễn viên, cũng như biểu cảm hương vị được thể hiện thông qua CG (đồ họa máy tính) lạ mắt, đã làm tăng thêm sự thú vị khi xem bộ phim.

Tuệ Nghi
