Huế bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao

TPO - Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, phong phú nhằm tạo dấu ấn cho người dân và du khách dịp nghỉ lễ năm nay. Trong đó, đáng chú là hoạt động bắn pháo hoa tầm cao, miễn vé tham quan di tích.

Sáng 2/9, giải đua ghe truyền thống lần thứ 36 trên sông Hương mở màn cho Đại hội TDTT TP Huế lần thứ X. Đây là hoạt động thể thao thường niên diễn ra vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 tại Huế, thu hút hàng vạn người tham gia dự khán, cổ vũ, hưởng ứng.

Giải đua ghe truyền thống TP Huế diễn ra hàng năm vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 trên sông Hương.

Tối cùng ngày, tại Quảng trường Ngọ Môn diễn ra chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh, kết hợp màn pháo hoa tầm cao với 1.000 quả rực sáng di tích Kỳ đài Huế. Cũng trong tối 2/9, Quảng trường Văn hóa Thể thao Bà Triệu khánh thành hệ thống nhạc nước hiện đại phục vụ cộng đồng, du khách, người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Bên cạnh đó, từ 28/8 đến 5/9, TP Huế tham gia Triển lãm thành tựu đất nước tại Hà Nội với gian trưng bày 645 m2 mang chủ đề Huế - Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh, nhằm giới thiệu di sản Cố đô, áo dài, ẩm thực Cung đình Huế.

Huế bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao mừng Quốc khánh 2/9﻿ tại Quảng trường Ngọ Môn.

Du khách người Việt Nam sẽ được miễn vé tham quan﻿ khu Di sản Huế vào ngày 2/9 năm nay.

Trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ miễn vé tham quan cho công dân Việt Nam vào ngày 2/9, thời gian từ 7h đến 17h30 tại Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định... Du khách khi vào cổng chỉ cần xuất trình căn cước công dân.

Theo quy định mới của UBND TP Huế, từ năm 2025, công dân Việt Nam được miễn vé tham quan di tích 4 dịp trong năm, gồm mùng 1 Tết Nguyên đán, 26/3, 2/9 và 23/11 - ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.