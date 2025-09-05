'Hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo chiếm trọn 'spotlight' với 'visual' bảnh bao, chiều fan hết nấc

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bình Nguyễn
SVO - Đến Việt Nam để chuẩn bị cho chuỗi hoạt động quảng bá dự án điện ảnh 'Tay anh giữ một vì sao', tài tử Hàn Quốc Lee Kwang Soo xuất hiện với trang phục nổi bật bên cạnh bộ ba diễn viên Hoàng Hà, Duy Khánh và Cù Thị Trà.

"Ngôi sao" Hàn Quốc Lee Kwang Soo tạo thiện cảm với phong thái thân thiện, liên tục giao lưu, vẫy tay và gửi lời chào ấm áp đến fan Việt. Khoảnh khắc tương tác ngọt ngào cùng sự chênh lệch chiều cao đáng yêu của cặp đôi mới của điện ảnh Việt là Lee Kwang Soo và Hoàng Hà nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Lee Kwang Soo cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có cơ hội là một phần của dự án mang ý nghĩa hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Với anh, khoảng thời gian được làm việc và tiếp xúc với ê kíp, các bạn diễn và sống tại Việt Nam tuy không quá dài nhưng để lại trong anh nhiều kỷ niệm khó quên. Nam diễn viên yêu con người, ẩm thực và văn hoá Việt Nam.

Nói về mối nhân duyên trên màn ảnh, Lee Kwang Soo dành lời khen cho bạn diễn Hoàng Hà: “Ngay khi gặp Hoàng Hà lần đầu tiên, tôi đã cảm nhận được nhân vật Thảo và không khó để chúng tôi hoá thân vào nhân vật một cách trọn vẹn”. Hoàng Hà cho biết, cô may mắn khi có cơ hội hợp tác với "ngôi sao" lớn như Lee Kwang Soo.

Đặc biệt, cô "bật mí" rằng khi tiếp xúc với Lee Kwang Soo, cô nhận ra, trái với độ hài hước nổi tiếng, Lee Kwang Soo lúc làm việc lại khá trầm tính. Cả hai đã có quá trình tìm hiểu, cùng nhau đi sâu vào vai diễn để tạo nên những màn "chemistry lụi tim” trên màn ảnh.

Hai nhân vật đặc biệt của dự án là bộ đôi Duy Khánh và Cù Thị Trà. Vào vai đôi bạn thân của nữ chính Hoàng Hà, cả hai thể hiện niềm hạnh phúc khi được mời tham gia Tay anh giữ một vì sao và hơn hết là được đóng chung cùng Lee Kwang Soo.

Duy Khánh hài hước chia sẻ về quá trình dạy tiếng Việt của mình với Lee Kwang Soo và dí dỏm khẳng định, không phải Hoàng Hà, chính anh mới là người có nhiều kỷ niệm đặc biệt với Lee Kwang Soo. "Sao Hàn" này cũng dành nhiều "lời có cánh" cho Duy Khánh và Cù Thị Trà, đặc biệt là phân đoạn “chửi” bằng tiếng Hàn cực "mượt" của Duy Khánh.

Chia sẻ về “đứa con tinh thần” của mình, đạo diễn Kim Sung Hoon hy vọng, với một dàn diễn viên thực lực và câu chuyện gần gũi, phim sẽ chạm đến cảm xúc của khán giả Việt. Anh mong rằng, tiếp nối Mang mẹ đi bỏ, Tay anh giữ một vì sao sẽ lan rộng làn sóng hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

#Lee Kwang Soo #Running Man Lee Kwang Soo #diễn viên Hoàng Hà #Duy Khánh #Tay anh giữ một vì sao

