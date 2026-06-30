Hành trình vượt qua giới hạn bản thân đến danh hiệu Á khôi 2 'Duyên dáng Sinh viên Việt Nam' của nữ sinh UEB

SVO - Từ một nữ sinh từng e ngại trước những trải nghiệm mới, Phạm Ngọc Dung (sinh năm 2005), sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế (UEB), Đại học Quốc gia Hà Nội, đã từng bước vượt qua giới hạn của bản thân. Hiện cô là Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa, Á khôi 2 'Duyên dáng Sinh viên Việt Nam 2024', đồng thời tích cực lan tỏa hình ảnh nhà trường thông qua nhiều hoạt động Đoàn, phong trào và truyền thông tuyển sinh.

Phạm Ngọc Dung (sinh năm 2005), sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Từ nữ sinh nhút nhát đến Á khôi 2 Duyên dáng Sinh viên Việt Nam

Ngọc Dung cho biết, quyết định lựa chọn trường Đại học Kinh tế (UEB), Đại học Quốc gia Hà Nội xuất phát từ mong muốn được học tập trong một môi trường năng động, nơi không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn tạo điều kiện để sinh viên phát triển kỹ năng và bản lĩnh. Trước khi bước vào giảng đường đại học, cô từng là một học sinh khá nhút nhát, ngại thử thách và ít khi bước ra khỏi vùng an toàn. Vì vậy, Dung xem quãng thời gian đại học là cơ hội để thay đổi bản thân và chủ động tìm kiếm những trải nghiệm mới.

Ngọc Dung chia sẻ: “Mình luôn tự nhủ sẽ không để quãng đời sinh viên chỉ gói gọn trong việc đến lớp rồi về nhà. Mình tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các chương trình của trường và nhiều cuộc thi để được gặp gỡ nhiều người, học hỏi thêm những điều mới”.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ của Ngọc Dung là danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Việt Nam 2024. Theo Ngọc Dung, cuộc thi không chỉ mang đến sự tự tin mà còn giúp bản thân nhận ra giá trị của người trẻ không chỉ được thể hiện qua ngoại hình mà còn ở tri thức, sự tự tin và tinh thần cống hiến.

Ngọc Dung tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các chương trình của trường và nhiều cuộc thi.

Với tình yêu dành cho trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), bên cạnh việc học và công tác Đoàn, Ngọc Dung còn tích cực tham gia tư vấn, truyền thông tuyển sinh. Những trải nghiệm này giúp Ngọc Dung rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và khả năng thích nghi trong nhiều môi trường khác nhau.

“Mỗi công việc đều mang đến cho mình những bài học quý giá. Điều mình học được nhiều nhất là luôn chủ động nắm bắt cơ hội. Không phải cơ hội nào cũng dẫn đến thành công, nhưng mỗi lần dám thử đều giúp mình trưởng thành hơn”, Ngọc Dung bày tỏ.

Cân bằng học tập, công tác Đoàn và lan tỏa giá trị tích cực

Nhìn lại hành trình ba năm đại học, Ngọc Dung cho biết, khoảng thời gian này không chỉ có những thành tích đáng nhớ mà còn đi kèm không ít áp lực. Việc cân bằng giữa học tập, công tác Đoàn, hoạt động ngoại khóa và công việc làm thêm từng khiến Ngọc Dung nhiều lần cảm thấy quá tải, thậm chí lo lắng bản thân không thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, thay vì chùn bước, Ngọc Dung dần học cách quản lý thời gian, xác định thứ tự ưu tiên và giữ tinh thần trách nhiệm với từng công việc được giao. Những trải nghiệm đó giúp Ngọc Dung rèn luyện khả năng thích ứng, tính kỷ luật và bản lĩnh trước những thử thách trong cuộc sống.

Ngọc Dung tham gia Đội nghi lễ UEB.

Ngọc Dung cũng bày tỏ sự biết ơn đối với các giảng viên trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), những người không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn luôn tạo điều kiện để sinh viên được trải nghiệm, thử sức và phát triển toàn diện. Theo Ngọc Dung, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và ý thức không ngừng học hỏi từ các thầy cô là những giá trị sẽ tiếp tục đồng hành cùng cô trên chặng đường phía trước.

Với Ngọc Dung, sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể được vun đắp từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Bởi vậy, trong mỗi chương trình tham gia, Ngọc Dung luôn mong muốn đóng góp hết mình, lan tỏa năng lượng tích cực và cùng tập thể tạo nên những giá trị thiết thực.

“Mình nghĩ, đại học không chỉ là nơi để học kiến thức mà còn là nơi để khám phá bản thân. Đừng sợ mình chưa giỏi hay ngại bắt đầu từ những việc nhỏ. Mỗi lần tham gia một hoạt động, đứng trước đám đông hay nhận một nhiệm vụ mới đều là cơ hội để mình trưởng thành”, Ngọc Dung chia sẻ.

Ngọc Dung (bên trái) trong chuyến hoạt động tình nguyện.

Từ những trải nghiệm của bản thân, Ngọc Dung hy vọng ngày càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn sống chủ động, tích cực và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng. Với nữ sinh, tuổi trẻ không nhất thiết phải rực rỡ theo cách của người khác, mà quan trọng là biết sống hết mình, dám trải nghiệm, dám cho đi và không để những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời trôi qua trong sự tiếc nuối. Đó cũng là kim chỉ nam giúp Ngọc Dung không ngừng hoàn thiện bản thân và tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực đến những người xung quanh.

(Ảnh: NVCC)