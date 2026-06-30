Nữ sinh NEU nuôi dưỡng khát vọng cống hiến từ những trải nghiệm trên giảng đường

SVO - Nguyễn Diệp Anh (sinh năm 2006) là sinh viên năm thứ hai, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh thành tích học tập với học bổng khuyến khích học tập và tham gia hội thảo khoa học cấp Quốc gia, Diệp Anh còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn, phong trào sinh viên, đoạt Á quân cuộc thi 'Tiếng Anh Kinh tế ECONOVA 2026: ASCEND', Top 16 cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên 2026 và danh hiệu 'Đoàn viên Xuất sắc tiêu biểu cấp Đại học'.

Trưởng thành từ kỷ luật học tập và những trải nghiệm cống hiến

Kỷ luật trong học tập, chủ động trong nghiên cứu và trách nhiệm với công tác Đoàn là những yếu tố giúp Diệp Anh tạo dấu ấn ngay từ những năm đầu đại học. Cô từng đạt học bổng khuyến khích học tập, tham gia hội thảo khoa học cấp Quốc gia và được tuyên dương là "Đoàn viên Xuất sắc tiêu biểu cấp Đại học", năm học 2024 - 2025. Hiện Diệp Anh là Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi đoàn và Trưởng Ban Liên lạc Ban Chấp hành Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Diệp Anh hiện là sinh viên năm thứ hai, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo Diệp Anh, thành tích học tập đến từ sự kiên trì và khả năng quản lý thời gian. Nữ sinh chủ động chuẩn bị bài trước mỗi buổi học, học để hiểu thay vì học thuộc, đồng thời ứng dụng AI hỗ trợ ôn tập, nghiên cứu tài liệu và làm việc nhóm để củng cố kiến thức.

Diệp Anh cũng cho rằng, bên cạnh học tập, sinh viên cần tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ và tình nguyện để phát triển toàn diện. Những trải nghiệm này giúp rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng mềm và tinh thần trách nhiệm, song mỗi người cần lựa chọn hoạt động phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng của bản thân.

Đối với Diệp Anh, tham gia Ban Chấp hành Liên Chi đoàn là dấu mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành. Từ một sinh viên rụt rè, ít tham gia hoạt động ngoại khóa, Diệp Anh dần trở nên tự tin hơn nhờ chương trình Mentoring và các hoạt động tập thể mà Ban Chấp hành mang lại, từ đó quyết định gắn bó với công tác Đoàn để học hỏi và lan tỏa những giá trị tích cực.

Diệp Anh tham gia tổ chức Chương trình 'Chào tân sinh viên Khoá 67 – PERSONA'.

Trên cương vị Trưởng Ban Liên lạc, nhiệm kỳ 2025 - 2027, Diệp Anh có cơ hội rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều phối công việc. Quá trình tổ chức các chương trình giúp nữ sinh tích lũy kinh nghiệm lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, xử lý tình huống, đồng thời học cách lắng nghe và gắn kết tập thể.

Diệp Anh cho biết, mỗi quyết định của người cán bộ Đoàn đều ảnh hưởng đến tập thể, vì vậy, cô luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Với nữ sinh, công tác Đoàn không chỉ là cơ hội phát triển bản thân mà còn là hành trình cống hiến, rèn luyện bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Trưởng thành từ hoạt động Đoàn và hành trình cống hiến vì cộng đồng

Không dừng lại ở các sân chơi học thuật, Diệp Anh còn tích cực tham gia công tác Đoàn và nhiều hoạt động tình nguyện. Những trải nghiệm này không chỉ giúp nữ sinh tích lũy kỹ năng mà còn bồi đắp tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Tham gia Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi “Sao Tháng Ba” năm 2026 giúp Diệp Anh hiểu sâu hơn về lịch sử, truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân cũng như công tác Đoàn - Hội. Từ đó, nữ sinh có thêm động lực tiếp tục gắn bó và đóng góp cho các hoạt động sinh viên.

Diệp Anh tham gia Cuộc thi 'Tiếng Anh Kinh tế ECONOVA 2026 – ASCEND'.

Bên cạnh đó, quá trình tham gia tổ chức các chương trình như "NEU Open Day", Một ngày làm sinh viên Kinh tế Quốc dân và Ngày hội Tư vấn học đường giúp Diệp Anh hiểu rõ hơn vai trò kết nối giữa nhà trường với học sinh. Theo nữ sinh, đây không chỉ là dịp giới thiệu môi trường học tập mà còn giúp học sinh có cái nhìn thực tế về ngành học, văn hóa sinh viên và định hướng nghề nghiệp.

Trong các hoạt động đã tham gia, Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2025 "Nắng về bản xa" để lại nhiều dấu ấn nhất. Tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, Diệp Anh cùng các thành viên triển khai nhiều hoạt động như xây dựng "Tủ sách cho em", lớp Bình dân học vụ số và tổ chức các chương trình dành cho thiếu nhi, người dân địa phương. Những trải nghiệm thực tế giúp nữ sinh cảm nhận rõ hơn giá trị của sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm và ý nghĩa của các hoạt động vì cộng đồng.

Song song với học tập và công tác Đoàn, Diệp Anh còn làm gia sư Toán và Tiếng Anh. Công việc này giúp cô rèn luyện kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, quản lý thời gian, đồng thời học cách lắng nghe, khả năng kiên nhẫn và thích nghi với nhiều đối tượng học sinh.

Diệp Anh tham gia Cuộc thi 'Thủ lĩnh sinh viên 2026'.

Thời gian tới, Diệp Anh đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư cho học tập, nghiên cứu khoa học, trau dồi ngoại ngữ, tích cực tham gia các sân chơi học thuật và phát huy vai trò trong Ban Chấp hành Liên Chi đoàn. Nữ sinh cũng mong muốn tích lũy thêm trải nghiệm thực tế để từng bước định hướng con đường nghề nghiệp.

Diệp Anh cho rằng, sự bền bỉ là yếu tố quan trọng để theo đuổi mục tiêu. Theo nữ sinh, sinh viên cần chủ động tạo cơ hội cho bản thân, dám thử sức, kiên trì trước thử thách và không ngừng hoàn thiện mình, bởi điều quan trọng không phải là thành công sớm mà là mỗi ngày đều tiến bộ hơn ngày hôm qua.

(Ảnh: NVCC)