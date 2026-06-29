Chân dung nữ sinh toàn năng vừa lọt Top 10 'Miss Cosmo TP. HCM'

SVO - Không chỉ gây ấn tượng tại 'Miss Cosmo TP. HCM', với danh hiệu Top 10 và giải thưởng 'Người đẹp trang phục dân tộc', Trà Ngọc Phương Trinh (năm thứ hai, ngành Truyền thông, Đại học Fulbright Việt Nam) còn là một dancer/người mẫu đầy bản lĩnh. Sở hữu tư duy nhạy bén cùng triết lý sống khiêm tốn, Phương Trinh khẳng định hình mẫu 'cô gái toàn năng' thế hệ mới, biết dùng sự sáng tạo để kết nối nghệ thuật và gìn giữ cội nguồn dân tộc.

Bên cạnh việc học tập, Trà Ngọc Phương Trinh còn hoạt động sôi nổi với vai trò là một vũ công (dancer) tự do.

Trà Ngọc Phương Trinh (ngành Truyền thông, Đại học Fulbright Việt Nam).

Niềm yêu thích mãnh liệt với nhảy múa đã dẫn dắt Phương Trinh đến với thể loại Hiphop. Cô lựa chọn Hiphop như một phương tiện để thể hiện sự tự do, năng động và đầy gai góc của bản thân. Song song đó, Phương Trinh cũng đang thử thách bản thân và rèn luyện trong bộ môn Dancesport. Đây là một “thế giới” đòi hỏi sự uyển chuyển, chính xác và tính kỷ luật cao. Sự giao thoa giữa hai màu sắc tưởng chừng như đối lập này đã giúp Phương Trinh tìm thấy sự cân bằng và định hình nên một bản sắc riêng biệt trong lĩnh vực vũ đạo.

Ước mơ được đứng dưới ánh đèn sân khấu, khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy và cảm nhận hơi ấm từ sự cổ vũ của khán giả đã nhen nhóm trong Phương Trinh từ thuở bé. Cô bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ này bằng việc tham gia một nhóm nhảy đường phố. Môi trường này không chỉ giúp Phương Trinh rèn luyện thể chất, mà còn là bước đệm quan trọng, hình thành nên sự tự tin mà cô có được ngày hôm nay. Sau một thời gian dài nỗ lực, cơ duyên đã đưa Phương Trinh đến với công việc người mẫu, khi cô nhận được sự yêu thương và tin tưởng từ những người đi trước trong nghề.

Ước mơ được đứng dưới ánh đèn sân khấu, khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy và cảm nhận hơi ấm từ sự cổ vũ của khán giả đã nhen nhóm trong Phương Trinh từ thuở bé.

Đứng trước ngưỡng cửa đôi mươi đầy hoài bão, Phương Trinh hiểu rõ: "Học hỏi chưa bao giờ là đủ". Vì vậy, cô luôn đặt mục tiêu duy trì thành tích học tập xuất sắc tại trường đại học. Phương Trinh khao khát rèn luyện tri thức song hành cùng nghệ thuật, tạo nên một con người toàn diện.

Khi quyết định bước chân vào một cuộc thi nhan sắc, Phương Trinh không mong muốn mọi người chỉ nhớ đến mình qua vẻ bề ngoài. Hơn cả một danh hiệu, cô khát khao mang đến hình ảnh một cô gái tuổi 20 toàn diện: Bản lĩnh, kiên cường, thông minh, giàu tri thức và có một tâm hồn nghệ thuật rực cháy.

Bên cạnh việc học tập, cô còn hoạt động sôi nổi với vai trò là một vũ công (dancer) tự do.

Hành trình Phương Trinh tham gia Miss Cosmo TP. HCM là một minh chứng cho những tháng ngày kiên trì bền bỉ. Tại cuộc thi này, Phương Trinh đã xuất sắc đạt được danh hiệu Top 10 chung cuộc và giải thưởng "Người đẹp trang phục dân tộc" (Best in Ethnic Costume).

Là một dancer, Phương Trinh dành trọn tâm huyết cho phần thi Tài năng (Talent) tại cuộc thi Miss Cosmo TP. HCM. Cô luôn trăn trở, làm sao để mang đến một tiết mục không chỉ bùng nổ về mặt vũ đạo, mà còn lan tỏa được nét đẹp văn hóa, cội nguồn của con người Việt Nam. Tiết mục "Hào khí ngàn năm", được cô trình diễn cùng nhóm nhảy Jaeger Squad, đã giúp Phương Trinh ghi danh vào Top 5 COSMO TALENT - Show Your Power. Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bạn trong nhóm vì sự đồng hành và hỗ trợ trong hành trình ý nghĩa này.

Hành trình Phương Trinh tham gia 'Miss Cosmo TP. HCM' là một minh chứng cho những tháng ngày kiên trì bền bỉ.

Phương Trinh chia sẻ sâu sắc về tầm quan trọng của văn hóa: "Văn hóa còn là dân tộc còn. Bởi, truyền thống chỉ thực sự sống khi nó còn khả năng trò chuyện với hiện tại".

Phương Trinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bạn trong nhóm vì sự đồng hành và hỗ trợ trong hành trình ý nghĩa tại cuộc thi.

Hiện tại, thử thách lớn nhất mà Phương Trinh phải đối mặt chính là bài toán cân bằng giữa học tập và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Việc phải đảm bảo lịch trình học tập, thi cử dày đặc tại môi trường học thuật chất lượng, kết hợp với lịch tập luyện và biểu diễn nghệ thuật đôi khi khiến Phương Trinh rơi vào trạng thái kiệt sức.

Tuy nhiên, Phương Trinh may mắn có được sự tôi luyện từ một trải nghiệm rất đặc biệt: Tham gia huấn luyện điều lệnh đội ngũ vào đầu năm 2025, tại Bộ Tư lệnh TP. HCM. Chính môi trường kỷ luật quân đội nghiêm ngặt ngày ấy đã rèn giũa cho Phương Trinh một thể lực bền bỉ, một tinh thần thép và sự bản lĩnh để thích nghi với mọi áp lực. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, Phương Trinh lại tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm và lý do mình bắt đầu để tiếp tục bước tiếp đầy kiêu hãnh.

Phương Trinh chia sẻ sâu sắc về tầm quan trọng của văn hóa.

Trong tương lai gần, Phương Trinh cho biết, cô muốn tập trung toàn bộ năng lượng để hoàn thành thật tốt chương trình học (chuyên ngành Truyền thông) tại trường đại học. Đồng thời, cô cũng sẽ tiếp tục cống hiến cho đam mê nhảy múa.

Hình ảnh mà Phương Trinh hướng đến là một "cô gái toàn năng": Vừa là một sinh viên truyền thông nhạy bén, sâu sắc, vừa là một vũ công năng động, kiên cường trên sân khấu. Phương Trinh mong muốn, dùng tiếng nói và tư duy của bản thân để kết nối nghệ thuật với cộng đồng, lan tỏa những giá trị tích cực.

Hình ảnh mà Phương Trinh hướng đến là một "cô gái toàn năng": Vừa là một sinh viên truyền thông nhạy bén, sâu sắc, vừa là một vũ công năng động, kiên cường trên sân khấu.

Một câu nói mà Phương Trinh luôn tâm đắc và tự nhắc nhở bản thân: "Thang điểm cao nhất luôn là điểm 9. Vì lúc nào cũng cần một khoảng trống để bản thân tiếp tục hoàn thiện hơn". Câu nói này giúp Phương Trinh luôn giữ một tâm thế khiêm tốn, không bao giờ tự mãn và luôn tiến về phía trước, với khát khao hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Hành trình của Trà Ngọc Phương Trinh đã ghi dấu bởi nhiều cột mốc ý nghĩa: Top 10 Miss Cosmo TP. HCM 2026 .

. Top 5 Tài năng (Talent) Miss Cosmo TP. HCM 2026.

"Người đẹp Trang phục Dân tộc" (Best In Ethnic Costume).

Giải vô địch quốc gia Breaking - HipHop Showcase và đồng diễn đa môn vũ đạo giải trí 2025: Huy chương Đồng (nội dung đồng diễn đa môn vũ đạo giải trí).

Vũ công/Người mẫu tại Tokyo Girls Collection 2026.

Tham gia nhiều chiến dịch tình nguyện.

(Ảnh: NVCC)