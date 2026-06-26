Hành trình biến nỗi sợ hãi thành động lực của nữ sinh Học viện Ngân hàng

SVO - Từ một cô gái từng bật khóc sau cánh gà vì sợ sân khấu và áp lực camera, Nguyễn Ánh Ngọc (sinh năm 2004, năm cuối, ngành Quản trị Kinh doanh, Học viện Ngân hàng) đã có cú lội ngược dòng ấn tượng. Thay vì từ bỏ, cô chọn cách đối mặt với khuyết điểm, từng bước khẳng định bản thân trong vai trò một trainer kỹ năng mềm, MC và diễn viên.

Nguyễn Ánh Ngọc (sinh năm 2004) sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Học viện Ngân hàng.

Khoảng thời gian trước đây, hình ảnh của Ánh Ngọc luôn gắn liền với sách vở, với không gian quen thuộc của trường học và nhà. Cô thừa nhận, bản thân từng là một cô gái "chỉ biết học", cảm thấy mông lung về định hướng tương lai, khi lựa chọn một ngành học thú vị nhưng lại khá rộng. Bước chân vào lĩnh vực "nghề nói", Ánh Ngọc bắt đầu từ con số không, với sự mơ hồ và những bước đi nhỏ bé.

Ánh Ngọc chia sẻ: "Mình từng là một cô gái sợ hãi sân khấu, bập bẹ, không dám nhìn vào camera". Cô nhớ lại những lần đứng trên sân khấu, tay cầm micro run run, giọng nói còn chưa vững, cách xử lý tình huống chưa đủ tinh tế, và sự thiếu chuyên nghiệp trong giao tiếp với khách hàng. Những giọt nước mắt đã rơi ngay sau khi bước xuống sân khấu, những nghi ngờ về bản thân đã bủa vây. Có những lúc, cô đã nghĩ đến việc từ bỏ, chọn một con đường dễ dàng hơn.

Bước chân vào lĩnh vực "nghề nói", Ánh Ngọc bắt đầu từ con số không, với sự mơ hồ và những bước đi nhỏ bé.

Tuy nhiên, thay vì chùn bước, Ánh Ngọc đã biến những trải nghiệm tiêu cực thành động lực. Sau mỗi sự kiện, cô đều dành thời gian liệt kê những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Chính sự nhìn nhận thẳng thắn và quyết tâm cải thiện đã giúp cô ngày càng hoàn thiện.

Ánh Ngọc khẳng định: "Ngày hôm nay, mình đã sẵn sàng chinh chiến mọi cuộc chơi, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình trên con đường đã lựa chọn từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường".

Một trong những khó khăn khác mà Ánh Ngọc từng phải đối mặt, chính là việc bản thân "dễ bị mất mood". Tuy nhiên, Ánh Ngọc luôn giữ trong mình quan niệm "Năng lượng tạo ra ngân lượng", tập trung vào việc mang đến trải nghiệm tốt nhất cho mỗi sự kiện, mỗi chương trình mà cô tham gia. Sự nhiệt huyết và tinh thần cầu tiến này đã giúp cô vượt qua những cảm xúc tiêu cực và tập trung vào mục tiêu chung.

Từ một cô gái từng bật khóc sau cánh gà vì sợ sân khấu và áp lực camera, Ánh Ngọc từng bước khẳng định bản thân trong vai trò một trainer kỹ năng mềm, MC và diễn viên.

Với tinh thần luôn sẵn sàng học hỏi và cải thiện, Nguyễn Ánh Ngọc đã gặt hái được những thành tích đáng ghi nhận trong lĩnh vực kỹ năng mềm và hoạt động nghệ thuật. Cô hiện đang là mentor/làm việc tại trung tâm Kỹ năng mềm, chuyên đào tạo các khóa kỹ năng nói như MC nhí, livestream.

Ngoài ra, Ánh Ngọc còn là trainer cho cuộc thi hùng biện và nói trước công chúng. Trong vai trò MC, cô đã có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều chương trình từ truyền hình đến sự kiện. Và là gương mặt quảng cáo cho nhiều nhãn hàng.

Với tinh thần luôn sẵn sàng học hỏi và cải thiện, Nguyễn Ánh Ngọc đã gặt hái được những thành tích đáng ghi nhận.

Với hành trang kinh nghiệm và sự tự tin ngày càng lớn, Ánh Ngọc có những dự định rõ ràng cho tương lai. Cô mong muốn trở thành một MC song ngữ chuyên nghiệp. Quan trọng hơn, cô mong muốn hình ảnh và hành trình phát triển của bản thân sẽ lan tỏa những giá trị tích cực, đến với những người theo đuổi lĩnh vực nói, đặc biệt là những ai đang trên hành trình hoàn thiện chính mình.

Ánh Ngọc mong muốn trở thành một MC song ngữ chuyên nghiệp và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Ánh Ngọc chia sẻ triết lý sống của bản thân: "Ai trong chúng ta cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Đâu đó cũng được, chỉ cần tiến về phía trước, chúng ta sẽ gặp được phiên bản tốt hơn của chính mình". Cô tin rằng, khó khăn sẽ luôn tồn tại trên con đường đã chọn, nhưng chính những thử thách ấy mới làm cho hành trình trở nên ý nghĩa và giúp chúng ta đạt được những gì mình mong muốn.

(Ảnh: NVCC)