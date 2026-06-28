Phan Quý Phương Nam - Từ ‘sinh viên tài năng’ PTIT đến những dự án công nghệ vì trẻ khiếm thính

SVO - Ở tuổi 20, Phan Quý Phương Nam, sinh viên năm ba thuộc nhóm “sinh viên tài năng” ngành Marketing, chuyên ngành Phân tích dữ liệu Marketing số, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật như hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Đảng viên xuất sắc, Sinh viên 5 tốt cùng học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc 5 học kỳ liên tiếp. Không chỉ nỗ lực học tập, Phương Nam còn tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng tri thức để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Mỗi trải nghiệm đều là một phép thử để vượt qua giới hạn bản thân

Phương Nam cho biết, cơ duyên đến với PTIT bắt nguồn từ một lần tình cờ khi biết người bạn thân đăng ký xét tuyển sớm vào Học viện. Trong quá trình tìm hiểu, nam sinh ấn tượng với những chính sách hỗ trợ, khích lệ và sự quan tâm dành cho sinh viên của nhà trường. Nhận thấy đây là môi trường phù hợp với định hướng phát triển của bản thân, Phương Nam quyết định lựa chọn ngành Marketing của PTIT là nguyện vọng số một.

Phương Nam là sinh viên năm ba thuộc nhóm "sinh viên tài năng" ngành Marketing, chuyên ngành Phân tích dữ liệu Marketing số, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Sau ba năm học tập, Phương Nam ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật như hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Đảng viên xuất sắc (2024, 2025), Sinh viên 5 tốt (2024, 2025), Đoàn viên tiêu biểu (2025, 2026). Nam sinh cũng là đại biểu khối Trí thức Việt Nam tham gia Diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025; nhận Giấy khen của Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Đại lễ A80; tham dự Hội nghị Giao lưu lãnh đạo trẻ ASEAN - Trung Quốc lần thứ 11 tại Tây An và Đại hội Thanh niên vì Hòa bình Thế giới tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trong học tập và nghiên cứu khoa học, Phương Nam nhận học bổng tài năng đầu vào với 100% học phí năm nhất, đồng thời đạt học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc trong năm học liên tiếp từ năm 2023 đến năm 2025. Nam sinh chủ trì hai đề tài nghiên cứu khoa học trong các năm 2025 và 2026, có bài báo đăng trên Tạp chí Kinh tế - Tài chính và Hội thảo quốc tế ICSEED 2026. Ngoài ra, Phương Nam đạt giải Khuyến khích cuộc thi Sản phẩm đổi mới sáng tạo P-Innovation 2026 với dự án “Hệ sinh thái số hỗ trợ giáo dục và giao tiếp cho trẻ em khiếm thính, được phát triển dựa trên công nghệ AI và 3D”, được trao danh hiệu “Dự án xuất sắc” tại Vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo PTIT HCM 2026 và sở hữu chứng chỉ Marketing và E-commerce của Google.

Phương Nam hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Đảng viên xuất sắc (2024, 2025).

Bên cạnh việc học, Phương Nam đảm nhiệm nhiều vai trò như Lớp trưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Viện Kinh tế Bưu điện và Chi ủy viên Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên. Nam sinh cũng chủ động tích lũy kinh nghiệm qua nhiều công việc, từ gia sư, nhân viên cửa hàng tiện lợi đến cộng tác viên tuyển sinh tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo của Học viện. Đặc biệt, thời gian làm việc tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế, trực tiếp hỗ trợ và quản lý lưu học sinh đến từ Vanuatu, Sri Lanka, Campuchia... giúp Phương Nam nâng cao kỹ năng tổ chức, giao tiếp trong môi trường đa văn hóa và xử lý công việc thực tiễn.

Theo Phương Nam, mỗi công việc đều mang đến những trải nghiệm và bài học khác nhau, giúp bản thân rèn luyện tính kỷ luật, trách nhiệm và khả năng thích ứng. "Mình luôn tin rằng sự trưởng thành đến từ quá trình không ngừng nỗ lực và dám thử sức. Vì vậy, đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn, bởi mỗi trải nghiệm đều là cơ hội để hoàn thiện bản thân", Phương Nam chia sẻ.

Phương Nam mong muốn vận dụng kiến thức, công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Ứng dụng AI và công nghệ 3D hỗ trợ trẻ khiếm thính

Đối với Phương Nam, việc rời xa gia đình để học tập tại một thành phố mới là thử thách đầu tiên trên hành trình trưởng thành. Những tháng đầu ở giảng đường đại học, sự thay đổi về môi trường sống và phương pháp học khiến cậu không tránh khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, thay vì chùn bước, Phương Nam chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, đồng thời điều chỉnh phương pháp học tập để nhanh chóng thích nghi và lấy lại hứng khởi.

Không chỉ tập trung học tập, Phương Nam còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Đảng và ngoại khóa nhằm rèn luyện kỹ năng, mở rộng trải nghiệm. Theo nam sinh, việc học sẽ không quá khó nếu mỗi người luôn chủ động và nỗ lực. Quá trình thường xuyên trao đổi với bạn bè về kiến thức, góc nhìn và cách tiếp cận các vấn đề giúp nam sinh phát triển tư duy phản biện và khả năng sáng tạo - những yếu tố quan trọng đối với sinh viên ngành Marketing. "Mình luôn nghĩ không sợ lỡ nhịp, chỉ sợ thiếu nỗ lực. Dám sáng tạo, dám bứt phá", Phương Nam chia sẻ.

Phương Nam ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác Đoàn - Đảng và hoạt động phong trào.

Không dừng lại ở việc học, Phương Nam mong muốn vận dụng kiến thức chuyên môn để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Từ suy nghĩ đó, Phương Nam cùng các cộng sự phát triển dự án "ViSign" - hệ sinh thái số hỗ trợ giáo dục và giao tiếp cho trẻ em khiếm thính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 3D. Xuất phát từ thực tế rào cản giao tiếp là một trong những khó khăn lớn của trẻ khiếm thính, nhóm xây dựng các công cụ trực quan kết hợp hỗ trợ giọng nói nhằm góp phần giúp các em tiếp cận việc học thuận lợi và bình đẳng hơn.

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, dự án đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi Sản phẩm Đổi mới sáng tạo P-Innovation 2026 và được trao danh hiệu "Dự án xuất sắc" tại vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo PTIT Hồ Chí Minh năm 2026. Với nam sinh, những giải thưởng này là sự ghi nhận cho nỗ lực của cả nhóm, đồng thời tiếp thêm động lực để tiếp tục hoàn thiện dự án. "Mình nhận ra rằng mọi sáng kiến hay sự đóng góp, dù nhỏ, nếu xuất phát từ sự thấu cảm và tinh thần dám hành động đều có thể tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng", Phương Nam bày tỏ.

Gửi gắm thông điệp tới sinh viên, Phương Nam cho rằng người trẻ cần không ngừng học hỏi, dám đổi mới và biết vận dụng tri thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Theo nam sinh, sự sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi được dẫn dắt bởi tinh thần trách nhiệm và sự thấu cảm với cộng đồng. Khép lại cuộc trò chuyện, Phương Nam chia sẻ châm ngôn luôn đồng hành cùng mình: "Hãy đón nhận từng khoảnh khắc bằng niềm đam mê và sự nhiệt huyết, để không một giây phút nào trôi qua phải nuối tiếc".

(Ảnh: NVCC)