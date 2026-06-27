Nữ sinh An Giang đạt điểm tuyệt đối SAT 1600 và IELTS 8.0: 'Mình chọn học chất lượng thay vì số lượng'

SVO - Trong khi nhiều học sinh cuối cấp đang hồi hộp chờ kết quả thi tốt nghiệp, Phan Nguyễn Hương Giang (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang) đã ghi dấu ấn nổi bật: Đạt điểm tuyệt đối SAT 1600 cùng chứng chỉ IELTS 8.0 ngay lần thi đầu tiên.





Theo College Board - đơn vị tổ chức bài thi, hằng năm, có khoảng 2 triệu thí sinh trên khắp thế giới tham gia thi SAT và tỷ lệ đạt mốc điểm 1530 trở lên chỉ thuộc tốp 1% cao nhất.

Khoảng cuối năm lớp 11, Hương Giang bắt đầu tập trung ôn IELTS và đạt 8.0 ngay trong lần thi đầu tiên. Sau khi hoàn thành mục tiêu này, Giang tiếp tục đặt ra thử thách mới với kỳ thi SAT. Trước đó, nữ sinh từng dự thi SAT nhưng kết quả chưa đạt như kỳ vọng, vì vậy, Giang quyết định ôn luyện lại với mục tiêu cao hơn: Chinh phục điểm tuyệt đối. Đây là bài thi chuẩn hóa được nhiều trường đại học quốc tế sử dụng trong quá trình xét tuyển, đòi hỏi thí sinh không chỉ có nền tảng tiếng Anh tốt mà còn cần khả năng đọc hiểu, tư duy phân tích và xử lý vấn đề nhanh, chính xác.

"Về kinh nghiệm học tập, mình học lớp chuyên Anh và có ôn thi học sinh giỏi nên trong suốt những năm THPT đã được rèn luyện khá toàn diện các kỹ năng tiếng Anh ngay trên lớp. Nhờ vậy, mình có một nền tảng khá vững trước khi ôn các chứng chỉ quốc tế", Hương Giang chia sẻ.

Phan Nguyễn Hương Giang (lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang) xuất sắc đạt điểm tuyệt đối SAT 1600 và IELTS 8.0 ngay lần thi đầu tiên.

Với Hương Giang, thành tích này không đến từ việc học dồn hay chạy theo số lượng đề thi, mà là kết quả của quá trình tích lũy nền tảng, rèn luyện đều đặn và nghiêm túc nhìn lại những lỗi sai của bản thân. "Mình luôn cố gắng hiểu bản chất của kiến thức và dành nhiều thời gian để phân tích lỗi sai sau mỗi lần làm bài. Bên cạnh đó, mình nghĩ duy trì việc học đều đặn mỗi ngày thay vì học dồn trước kỳ thi sẽ hiệu quả hơn", Giang chia sẻ.

Dù có nền tảng tiếng Anh tốt, Giang thừa nhận khoảng thời gian đầu tiếp cận IELTS và SAT không hề dễ dàng. Các dạng bài thi quốc tế có yêu cầu riêng, khác với cách học thông thường trên lớp. Vì vậy, nữ sinh phải dành thời gian làm quen với cấu trúc đề, phương pháp xử lý câu hỏi và cách kiểm soát thời gian.

"Điều khó khăn nhất mà mình gặp phải là cân đối giữa việc học trên lớp, ôn thi và chuẩn bị cho các kỳ thi. Tuy học ở lớp chuyên Anh và được rèn luyện các kỹ năng khá toàn diện, mình vẫn cảm thấy bỡ ngỡ khi tiếp cận với các dạng bài SAT và IELTS trong thời gian đầu. Nhưng sau một quá trình học và giải đề, kỹ năng của mình cũng dần cải thiện theo từng ngày", Giang nói.

Hành trình đạt SAT tuyệt đối và IELTS 8.0 của Hương Giang cũng không thiếu những giai đoạn áp lực. Do thời gian ôn thi không quá dài, lại phải cân bằng với chương trình học trên lớp, vào sát kỳ thi, Giang nhiều lần phải thức khuya để hoàn thành kế hoạch. Áp lực về thời gian, mục tiêu và kết quả là điều khó tránh khỏi với một học sinh cuối cấp.

"Do ôn thi trong thời gian ngắn cộng với việc phải cân bằng với chương trình trên lớp nên giai đoạn gần sát ngày thi, mình cũng phải thức khuya và áp lực khá nhiều", Giang bộc bạch.

Chia sẻ về quá trình làm bài SAT, Hương Giang cho biết, phần Toán không quá khó nếu so với mặt bằng kiến thức của học sinh THPT Việt Nam. Tuy nhiên, bài thi vẫn đòi hỏi thí sinh phải có khả năng đọc hiểu tốt, tư duy nhanh và xử lý câu hỏi chính xác trong thời gian giới hạn.

Với phần Đọc - Viết, Giang nhận xét, đây là phần tương đối thử thách vì có nhiều từ vựng học thuật và yêu cầu thí sinh nắm được logic của văn bản. Theo Giang, khi đã hiểu cách triển khai ý trong bài đọc, kết hợp với phương pháp loại trừ đáp án, việc xử lý câu hỏi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Do thời gian làm bài được quy định chặt chẽ, Giang xây dựng chiến thuật riêng cho từng phần thi. Ở phần Đọc - Viết, nữ sinh ưu tiên xử lý trước những câu khó, chẳng hạn như các câu hỏi về từ vựng, sau đó mới quay lại làm các câu dễ hơn. Với phần Toán, Giang cố gắng làm nhanh nhưng vẫn cẩn thận, đồng thời tận dụng toàn bộ thời gian còn lại để kiểm tra kỹ đáp án trước khi nộp bài.

Thành tích SAT tuyệt đối và IELTS 8.0 của Phan Nguyễn Hương Giang không chỉ là niềm tự hào của cá nhân nữ sinh, gia đình và nhà trường, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều học sinh đang theo đuổi các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế. Từ câu chuyện của Giang, có thể thấy rằng, kết quả cao không nhất thiết đến từ việc học quá nhiều, mà đến từ cách học đúng: Hiểu sâu, sửa lỗi kỹ, duy trì đều đặn và kiên trì với mục tiêu của mình.

Ảnh: NVCC