'Kỳ thủ' cờ vua phá kỷ lục điểm số kỳ thi Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa

Cú “vỡ òa” mang tên kỷ lục gia
Theo kết quả đợt 2 kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) do Đại học Bách khoa Hà Nội công bố, nam sinh Nguyễn Tuấn Đạt đã xuất sắc đạt 98,98/100 điểm. Đây là mức điểm cao kỷ lục kể từ khi kỳ thi này áp dụng phương thức đánh giá mới. Là người trực tiếp đồng hành cùng Đạt trong buổi tra cứu điểm, cô Nguyễn Ngọc Diệp - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Bảo không giấu được sự tự hào trước thành tích của cậu học trò
Về phần mình, chàng tân thủ khoa lại đón nhận thông tin bằng sự khiêm tốn. Đạt bộc bạch: “Mình thấy ở các kỳ thi trước, các thủ khoa có điểm rất cao, thường từ 94 - 96 điểm
Thành tích của Tuấn Đạt không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là minh chứng cho định hướng giáo dục đúng đắn của nhà trường. Thầy Đào Văn Đương, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bảo khẳng định
Nước cờ sắc bén của chàng trai mê tự học
Bí quyết lớn nhất của Tuấn Đạt nằm ở phương pháp tự học đầy kỷ luật. Nam sinh dồn sự tập trung tối đa để lắng nghe bài giảng, nắm thật chắc kiến thức nền tảng ngay tại trường, sau đó về nhà chủ động tìm tòi các dạng bài mới qua nhiều nguồn tài liệu đa dạng.
Để chuẩn bị cho kỳ thi, Đạt đã duy trì nhịp độ ôn tập đều đặn. “Mỗi tuần mình luyện khoảng 4-5 đề, tuần nào nhiều thì lên 6 đề
Sự logic, nhạy bén này có lẽ được bồi đắp phần lớn từ niềm đam mê với bộ môn cờ vua và các trò chơi trí tuệ. Đạt từng xuất sắc giành Huy chương Vàng cờ vua tại Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố năm lớp 10
Dù sở hữu bảng thành tích “khủng”, Đạt lại là một người bạn vô cùng hòa đồng. Cô Diệp tự hào kể về cậu học trò cưng: “Đạt rất nhiệt tình hỗ trợ bạn bè trong học tập. Trong lớp, bạn nào cũng tranh nhau xin cô xếp cho ngồi cạnh Đạt để được học hỏi thêm”.
Giấc mơ kỷ nguyên số
Tuấn Đạt chia sẻ, cậu sinh ra trong gia đình có bố làm kinh doanh và mẹ là giáo viên. Trong giai đoạn học THPT, gia đình chủ yếu hỗ trợ Đạt thông qua việc nhắc nhở phân bổ thời gian và cân bằng các hoạt động trong ngày. Đối với định hướng tương lai, bố mẹ thường xuyên cập nhật thông tin để tư vấn và luôn tôn trọng quyết định của nam sinh. “Bố mẹ mình cũng tích cực cập nhật thông tin và định hướng một số ngành nghề, nhưng chủ yếu vẫn tôn trọng ý kiến cá nhân
Với lợi thế vượt trội về tư duy logic, mục tiêu tiếp theo của Đạt là chinh phục các khối ngành Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, cụ thể là các chuyên ngành như Tự động hóa hoặc Cơ điện tử.
Dù đã cầm chắc tấm vé bước vào cánh cổng đại học mơ ước bằng một số điểm đáng ao ước, Đạt vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh thường thấy. Trước mắt, Đạt cho biết sẽ tiếp tục dồn toàn lực tập trung ôn luyện để đạt kết quả xuất sắc nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới, hoàn thiện một chặng đường học phổ thông trọn vẹn và rực rỡ.