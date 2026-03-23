Cựu giáo sư trường danh tiếng hầu tòa vì nhận tiền “chạy” suất thạc sĩ

Phạm Trang (Tổng hợp)

SVO - Theo Vietnamnet, một cựu giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong bị cáo buộc nhận tiền để tìm cách tác động đến quá trình tuyển sinh thạc sĩ. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong tuyển sinh và đạo đức trong môi trường học thuật.

Một cựu giáo sư chủ chốt của Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) vừa bị Cơ quan chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) truy tố với cáo buộc nhận 40.000 HKD tiền hối lộ và đưa “phong bì” cho hai đồng nghiệp nhằm giúp một sinh viên trúng tuyển chương trình thạc sĩ.

Người bị cáo buộc là ông Liu Hongbin, 63 tuổi, cựu giáo sư của Khoa Khoa học Đại dương, cùng một người quen của ông là bà Priscilla Lam Pui-ling, 60 tuổi. Cả hai bị buộc tội âm mưu để một công chức nhận lợi ích không chính đáng. Riêng ông Liu còn đối mặt thêm hai cáo buộc đưa hối lộ cho công chức.

Hai bị cáo đã được tại ngoại và dự kiến hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Kwun Tong vào thứ Tư (ngày 18/3).

Theo ICAC, từ tháng 3 đến tháng 5/2025, ông Liu giữ vai trò giám đốc chương trình Thạc sĩ Khoa học về Sức khỏe Môi trường và An toàn tại HKUST, phụ trách xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn. Cơ quan điều tra cho rằng ông đã nhận 40.000 HKD từ bà Lam để giúp một sinh viên được tuyển vào chương trình cho năm học 2025-2026.

giao-su-hoi-lo-2145.jpg
Cựu giáo sư Liu Hongbin. Ảnh: The Standard

Ngoài ra, theo trang The Standard, ông Liu còn đưa các “phong bì” trị giá lần lượt 5.000 HKD và 1.000 HKD cho hai nhân viên trong khoa nhằm nhờ xử lý hồ sơ nhập học cho sinh viên này. Tuy nhiên, cả hai người đều từ chối và báo cáo sự việc với nhà trường.

Kết quả điều tra cho thấy sinh viên liên quan không đáp ứng điều kiện tuyển sinh của chương trình và cuối cùng không được nhận.

Phản hồi về vụ việc, HKUST cho biết trường tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng chống hối lộ và áp dụng chính sách “không khoan nhượng” với mọi hành vi vi phạm pháp luật hoặc không phù hợp quy định. Nhà trường cũng nhấn mạnh toàn bộ giảng viên, nhân viên phải đặc biệt thận trọng với các tình huống có thể phát sinh xung đột lợi ích.

HKUST khẳng định cá nhân liên quan hiện không còn làm việc tại trường. Do vụ việc đang trong quá trình xét xử, nhà trường từ chối bình luận thêm.

Xem thêm

Cùng chuyên mục