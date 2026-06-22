Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp cho cán bộ Lào: Dấu ấn hợp tác giáo dục sâu rộng

SVO - Sáng 22/6 tại Hà Nội, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp nhà nước dành cho Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai quốc gia.

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp nhà nước dành cho Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tham dự buổi lễ có bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; ông Phan Minh Chiến - Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương (Bộ Ngoại giao); ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao); bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Về phía đơn vị bạn có ông Lertsoubath Lattaphanvang - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Cải cách doanh nghiệp nhà nước Lào; TS Vongphachan Vongvaly - Giám đốc Học viện Kinh tế - Tài chính cơ sở Bắc Lào. Về phía FBU có PGS.TSKH Bùi Xuân Biên - Chủ tịch Hội đồng Trường; GS.TS Hoàng Trần Hậu - Chủ tịch Hội đồng Giám sát giáo dục; PGS.TS Phạm Ngọc Ánh - Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường.

Khóa học diễn ra từ ngày 21/6 đến 28/6/2026, quy tụ 27 học viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Cải cách doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính và các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước Lào. Trong 5 ngày học tập chuyên môn, các học viên sẽ được tiếp cận 5 chuyên đề chuyên sâu về quản lý vốn nhà nước, xu hướng quản trị, văn hóa doanh nghiệp, quản trị tài chính và vai trò của kinh tế tư nhân. Đặc biệt, đoàn sẽ đi thực tế tại Tổng công ty Giấy Bãi Bằng và tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế về Tài sản số do FBU tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TSKH Bùi Xuân Biên khẳng định, hợp tác giáo dục đào tạo luôn là trụ cột quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả hai nước. FBU cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác với Lào trong việc trao đổi giảng viên, chuyên gia và hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước là một lĩnh vực hết sức quan trọng. Những chuyên đề thiết thực và các chuyến thực tế tại khóa học là cơ hội quý báu để cán bộ Lào tiếp thu kinh nghiệm quản lý, điều hành từ Việt Nam để vận dụng vào đơn vị mình.

Tại buổi lễ, FBU đã tiến hành nghi thức trao tặng 50 bộ máy tính (trị giá 700 triệu đồng) cho Học viện Kinh tế - Tài chính cơ sở Bắc Lào.

TS Vongphachan Vongvaly - Giám đốc Học viện Kinh tế - Tài chính cơ sở Bắc Lào bày tỏ sự xúc động và trân trọng món quà từ nhà trường. Bà chia sẻ cơ sở Bắc Lào còn nhiều khó khăn, thiết bị này sẽ được sử dụng hiệu quả nhất để phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.

Để ghi nhận những đóng góp tích cực của FBU đối với sự nghiệp giáo dục và ngành tài chính Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane đã ký quyết định tặng Bằng khen cho tập thể FBU cùng 3 lãnh đạo nhà trường: PGS.TSKH Bùi Xuân Biên, GS.TS Hoàng Trần Hậu và PGS.TS Phạm Ngọc Ánh. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính Lào, bà Vanda Phanthavong đã trao tặng bằng khen.

Ông Lertsoubath Lattaphanvang - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Cải cách doanh nghiệp nhà nước Lào thay mặt 27 học viên cam kết sẽ nỗ lực học tập, tuân thủ kỷ luật lớp học để tiếp thu tối đa kiến thức, từ đó mang về áp dụng, thúc đẩy sự phát triển của 168 doanh nghiệp trực thuộc tại Lào.