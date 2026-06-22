Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp cho cán bộ Lào: Dấu ấn hợp tác giáo dục sâu rộng

SVO - Sáng 22/6 tại Hà Nội, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp nhà nước dành cho Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai quốc gia.
Tham dự buổi lễ có bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; ông Phan Minh Chiến - Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương (Bộ Ngoại giao); ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao); bà Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Về phía đơn vị bạn có ông Lertsoubath Lattaphanvang - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Cải cách doanh nghiệp nhà nước Lào; TS Vongphachan Vongvaly - Giám đốc Học viện Kinh tế - Tài chính cơ sở Bắc Lào. Về phía FBU có PGS.TSKH Bùi Xuân Biên - Chủ tịch Hội đồng Trường; GS.TS Hoàng Trần Hậu - Chủ tịch Hội đồng Giám sát giáo dục; PGS.TS Phạm Ngọc Ánh - Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường.
Khóa học diễn ra từ ngày 21/6 đến 28/6/2026, quy tụ 27 học viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Cải cách doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính và các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước Lào. Trong 5 ngày học tập chuyên môn, các học viên sẽ được tiếp cận 5 chuyên đề chuyên sâu về quản lý vốn nhà nước, xu hướng quản trị, văn hóa doanh nghiệp, quản trị tài chính và vai trò của kinh tế tư nhân. Đặc biệt, đoàn sẽ đi thực tế tại Tổng công ty Giấy Bãi Bằng và tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế về Tài sản số do FBU tổ chức.
Để ghi nhận những đóng góp tích cực của FBU đối với sự nghiệp giáo dục và ngành tài chính Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane đã ký quyết định tặng Bằng khen cho tập thể FBU cùng 3 lãnh đạo nhà trường: PGS.TSKH Bùi Xuân Biên, GS.TS Hoàng Trần Hậu và PGS.TS Phạm Ngọc Ánh. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính Lào, bà Vanda Phanthavong đã trao tặng bằng khen.
Sự kiện không chỉ khẳng định năng lực, uy tín của Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội trong hội nhập quốc tế mà còn tiếp tục tô thắm thêm tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.