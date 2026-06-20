Hệ 9+ tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương: Mở lối thành công từ những bước đi đầu tiên

Trong bối cảnh giáo dục và thị trường lao động đang có nhiều thay đổi, việc lựa chọn hướng đi phù hợp sau khi hoàn thành chương trình THCS trở thành vấn đề được nhiều học sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Nếu như trước đây, con đường học nghề thường bị xem là lựa chọn thay thế thì ngày nay giáo dục nghề nghiệp đang từng bước khẳng định vị thế là một hướng đi thực chất, hiệu quả và giàu triển vọng. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã và đang triển khai hiệu quả chương trình đào tạo hệ 9+, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận nghề nghiệp từ sớm, phát huy năng lực bản thân và chủ động xây dựng tương lai ngay sau khi tốt nghiệp THCS.

Chủ động đón đầu xu hướng giáo dục nghề nghiệp

Thực tế cho thấy, điều mà nhiều phụ huynh quan tâm hiện nay không chỉ là con em mình học ở đâu mà quan trọng hơn là sau quá trình học tập các em có đủ năng lực nghề nghiệp, cơ hội việc làm và khả năng tự lập trong cuộc sống hay không. Trong khi đó, không phải học sinh nào cũng phù hợp với con đường học thuật truyền thống kéo dài nhiều năm. Nhiều em có thế mạnh về thực hành, yêu thích trải nghiệm thực tế và mong muốn sớm được tiếp cận với môi trường nghề nghiệp. Đó cũng là lý do mô hình đào tạo 9+ ngày càng nhận được sự quan tâm của xã hội. Chương trình cho phép học sinh vừa học văn hóa, vừa học nghề, giúp các em sớm định hướng nghề nghiệp, rút ngắn thời gian đào tạo và nâng cao khả năng thích ứng với nhu cầu của thị trường lao động.

Phòng tự học của HSSV nhà trường.

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương: Đồng hành cùng học sinh trên hành trình lập thân, lập nghiệp

Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có truyền thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương xác định đào tạo hệ 9+ không chỉ là một phương thức tuyển sinh mà còn là giải pháp giáo dục giúp học sinh phát triển toàn diện, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của xã hội hiện đại. Chương trình đào tạo của nhà trường được thiết kế theo hướng kết hợp hài hòa giữa kiến thức văn hóa và kỹ năng nghề nghiệp. Ngay từ những năm học đầu tiên, học sinh được tiếp cận với môi trường học tập thực hành, từng bước hình thành tác phong nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn và năng lực làm việc thực tế.

HSSV ngành Chăm sóc sắc đẹp của trường trong giờ học thực hành chăm sóc da

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, nhà trường đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường lao động trong thời kỳ chuyển đổi số.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tuyển sinh hệ 9+ ở các ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao, gồm: Chăm sóc sắc đẹp, Công nghệ thực phẩm - Dược phẩm, Tiếng Hàn Quốc và Kiểm nghiệm chất lượng Lương thực - Thực phẩm. Đây đều là những lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Các doanh nghiệp thực hiện “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm” tại trường.

Ba giá trị nổi bật của mô hình đào tạo 9+

Theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục nghề nghiệp, hệ 9+ mang lại nhiều lợi thế thiết thực cho người học. Trước hết, học sinh được tiếp cận nghề nghiệp sớm, từ đó có thêm thời gian tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm và định hình mục tiêu phát triển bản thân. Bên cạnh đó, việc kết hợp học văn hóa với đào tạo nghề giúp rút ngắn thời gian học tập, tạo điều kiện để người học sớm tham gia thị trường lao động với tay nghề vững vàng. Đặc biệt, lựa chọn học hệ 9+ không đồng nghĩa với việc khép lại cơ hội học tập ở các bậc học cao hơn. Sau khi tốt nghiệp, học sinh hoàn toàn có thể tiếp tục học liên thông để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Ký kết hợp tác giữa HCCP và trường Kyung Nam (Hàn Quốc).

Khẳng định giá trị bằng năng lực và sự lựa chọn đúng đắn

Trong xã hội hiện đại, thành công không còn được đo bằng việc lựa chọn một con đường duy nhất. Điều quan trọng là mỗi người tìm được hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường và mục tiêu của bản thân.

Với định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, môi trường học tập năng động cùng hệ thống cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư đồng bộ, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đang trở thành địa chỉ tin cậy để học sinh sau THCS lựa chọn khởi đầu hành trình lập thân, lập nghiệp.

Sinh viên trường trong giờ thực hành Bộ môn Hóa học.

Hệ 9+ không chỉ giúp học sinh có nghề nghiệp sớm mà còn mở ra cơ hội phát triển lâu dài, tạo nền tảng vững chắc để các em tự tin bước vào tương lai. Đó cũng chính là cam kết mà Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đang nỗ lực hiện thực hóa trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của đất nước.

Tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

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