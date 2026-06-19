Lễ Khởi động Học bổng DB Global Dream Leader mùa 2 tại Trường Đại học Ngoại thương

Học bổng DB Global Dream Leader mùa 2 đã chính thức được khởi động, mang đến cơ hội trưởng thành và phát triển cho 25 sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Thông qua dự án lần này, các bạn trẻ sẽ có cơ hội tham gia hoạt động tình nguyện tại các Trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần chia sẻ tri thức và lan tỏa tình yêu thương tới cộng đồng.

Sáng ngày 3/6/2026, tại Trường Đại học Ngoại thương (FTU), Lễ Khởi động Học bổng DB Global Dream Leader mùa 2 đã chính thức được diễn ra. Chương trình do Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki tài trợ và phối hợp triển khai cùng Công ty DBI (Hàn Quốc), DBV và BSH. Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki là cơ quan chuyên trách các hoạt động xã hội của Tập đoàn DB (Hàn Quốc), được thành lập từ năm 1988. Trong thời gian qua, với triết lí “Tài trợ bền vững cho những ước mơ lớn – The sustainable sponsorship for dream big”, Quỹ đã triển khai các chương trình học bổng, hỗ trợ học tập, nghiên cứu và giáo dục trong bối cảnh môi trường toàn cầu không ngừng thay đổi, từ đó, bồi dưỡng nhân tài ưu tú, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

Năm 2025, Học bổng DB Global Dream Leader mùa 1 đã trao tặng cho 25 sinh viên Trường Đại học Ngoại thương và gặt hái được những kết quả tốt. Tới năm 2026, chương trình tiếp tục triển khai mùa thứ 2 duy trì quy mô là 25 sinh viên nhận học bổng cùng các nội dung hoạt động đa dạng hơn. Tham gia chương trình, mỗi sinh viên sẽ được nhận học bổng trị giá 40 triệu đồng, tổng quy mô học bổng là 01 tỷ đồng.

Kết hợp trao tặng học bổng và nâng cao trách nhiệm xã hội

Điểm đặc biệt của Học bổng là sinh viên không chỉ nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính mà còn được trực tiếp tham gia vào các hoạt động đóng góp cho cộng đồng tại địa phương. Từ tháng 5 đến hết tháng 12/2026, sinh viên sẽ tham gia vào chuỗi hoạt động tình nguyện chia sẻ kỹ năng tại 03 Trường tiểu học và THCS trên địa bàn Tp.Hà Nội. Nội dung hoạt động liên quan đến các chủ đề như phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường,…

Trước khi chính thức triển khai hoạt động tình nguyện, sinh viên sẽ được tham gia các buổi tập huấn đầu kỳ và tập huấn bổ sung về các chủ đề liên quan đến kỹ năng ứng phó và xử lý tình huống. Các bạn được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để có thể truyền đạt những nội dung hữu ích tới các em học sinh. Bên cạnh đó, sinh viên cũng có cơ hội tham gia các buổi cố vấn (mentoring) với các chủ đề như quản lí thời gian, kỹ năng giao tiếp để có thể phát triển năng lực cá nhân và góp phần định hướng tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đông - Phó Tổng giám đốc DBV chia sẻ:

“DBV cho rằng đầu tư cho người trẻ chính là đầu tư cho tương lai phát triển bền vững của đất nước. Chúng tôi cũng tin rằng để phát triển xã hội, cần đặt niềm tin vào thế hệ trẻ và tạo điều kiện để các bạn học tập, phát triển và phát huy tiềm năng của mình”.

Về phía nhà trường, PGS. TS. Vũ Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cũng đánh giá cao ý nghĩa của dự án:

“Là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương luôn coi trọng việc mở rộng mạng lưới hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm tạo thêm nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển cho sinh viên. Chúng tôi tin rằng những chương trình hợp tác như DB Global Dream Leader sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển trong tương lai, mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn nữa cho người học.”

Phát triển bền vững cùng Học bổng DB Global Dream Leader

Thông qua buổi Lễ Khởi động, Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki cùng các đơn vị đối tác một lần nữa khẳng định cam kết đầu tư vào sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ. Mục tiêu của chương trình không chỉ hướng đến việc hỗ trợ sinh viên trong học tập mà còn mong muốn bồi dưỡng những nhà lãnh đạo trẻ có khả năng dẫn dắt, tạo sự thay đổi tích cực cho xã hội.

Trong thời gian tới, Học bổng DB Global Dream Leader sẽ tiếp tục được triển khai lâu dài tại Việt Nam, mở rộng cơ hội học bổng và phát triển bản thân cho các sinh viên ưu tú. Chương trình không chỉ là sự hỗ trợ về mặt tài chính mà còn là bệ phóng để thế hệ trẻ Việt Nam vươn lên trở thành những nhà lãnh đạo góp phần phát triển xã hội trong tương lai.