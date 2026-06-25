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Giáo dục

Chọn ngành thời AI: Đừng chỉ hỏi ngành nào 'hot'

P.V

Trong thời đại AI, câu hỏi quan trọng với học sinh không còn là “Ngành nào sẽ không bị thay thế?” mà là “Ngành học nào giúp mình thích nghi và phát triển lâu dài?”. Khi chọn ngành, học sinh và phụ huynh có thể bắt đầu từ ba câu hỏi.

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Ngành học này giúp giải quyết vấn đề gì cho xã hội?

Khoa học Định phí Bảo hiểm là một ví dụ. Ngành học này giúp các tổ chức đưa ra quyết định trước những rủi ro và bất định trong tương lai, từ bảo hiểm, tài chính, y tế đến hưu trí. Chuyên gia định phí sử dụng dữ liệu, toán học và phân tích rủi ro để hỗ trợ các quyết định có tác động dài hạn tới doanh nghiệp và cộng đồng.

Ngành học này xây dựng năng lực gì ngoài công cụ và phần mềm?

Khi AI ngày càng mạnh trong xử lý dữ liệu, giá trị của con người nằm ở khả năng đánh giá rủi ro, kiểm định giả định và đưa ra phán đoán có trách nhiệm. Với khoa học định phí bảo hiểm, người học không chỉ phát triển năng lực phân tích mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và đạo đức nghề nghiệp.

Ngành học này có lộ trình phát triển dài hạn hay không?

Bên cạnh chương trình đại học, lĩnh vực định phí bảo hiểm còn có hệ thống chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và cộng đồng chuyên môn toàn cầu. Hiệp hội Định phí Bảo hiểm Hoa Kỳ (SOA) là một trong những tổ chức nghề nghiệp hàng đầu thế giới, hỗ trợ giáo dục, nghiên cứu và phát triển chuyên môn cho ngành. Bà Jessie Li, Giám đốc Khu vực Đông và Đông Nam Á của Hiệp hội Định phí Bảo hiểm Hoa Kỳ , nhận định: “Trong kỷ nguyên dữ liệu, việc đào tạo nhân lực định phí không chỉ dừng ở kiến thức chuyên môn, mà còn phải rèn luyện tư duy phán đoán, khả năng truyền đạt rủi ro rõ ràng và tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp trong quá trình ra quyết định. AI không làm giảm giá trị của chuyên môn, mà đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chuyên môn”.

P.V
#định phí bảo hiểm #ngành học #AI #phân tích rủi ro #kỹ năng

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