FPT hợp tác với đại học trọng điểm Trung Quốc triển khai đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc theo lộ trình 2+2

Ngày 23/6/2026, Jinan University Vietnam Program chính thức ra mắt với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, mở ra lộ trình đào tạo 2 năm học tại Việt Nam và 2 năm học tại Trung Quốc.

Jinan University Vietnam Program (Jinan Vietnam) là chương trình liên kết đào tạo đại học giữa Trường Đại học FPT và Jinan University (Đại học Ký Nam, Trung Quốc). Việc triển khai chương trình mang đến cơ hội lớn cho sinh viên Việt Nam khi được tiếp cận trực tiếp với nền giáo dục đại học tiên tiến.

Bảo chứng chất lượng từ đại học trọng điểm Trung Quốc

Được thành lập từ năm 1906, Jinan University là một trong những cơ sở giáo dục đại học danh tiếng và lâu đời nhất Trung Quốc. Trường nằm trong danh sách “Dự án 211” và “Dự án Trường Đại học Hạng nhất kép” - các chương trình phát triển trường đại học đẳng cấp thế giới của Chính phủ Trung Quốc.

Jinan University hiện thuộc nhóm 501–600 trường đại học tốt nhất thế giới theo Times Higher Education World University Rankings 2026 và xếp thứ 540 trong bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc do Học viện Hoa văn thuộc Jinan University trực tiếp đào tạo. Đây là cơ sở giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc uy tín dành cho sinh viên quốc tế, với mạng lưới người học đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Học viện Hoa văn cũng là đơn vị tham gia nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung, khảo thí năng lực Hán ngữ và biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy tiếng Trung trong môi trường quốc tế.

PGS. TS Li Ning - Phó Trưởng khoa Giảng dạy tiếng Trung, Học viện Hoa văn đại diện Jinan University nhận quà lưu niệm từ Viện Đại học quốc tế FPT.

Thị trường lao động: Biết tiếng Trung thôi chưa đủ

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Trung Quốc nhiều năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất. Theo các chuyên gia nhân sự, hàng nghìn doanh nghiệp FDI đang mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tạo ra nhu cầu khổng lồ về nhân sự song ngữ.

Tuy nhiên, thực tế tuyển dụng cho thấy một khoảng trống lớn: doanh nghiệp nhận được hàng trăm hồ sơ ứng viên biết tiếng Trung, nhưng số người đáp ứng được công việc thực tế lại không nhiều.

Thị trường không còn chỉ tìm kiếm những người làm biên/phiên dịch đơn thuần. Các doanh nghiệp cần những “nhân sự kép” – người có thể sử dụng tiếng Trung như một công cụ để tham gia các cuộc họp đối tác, đọc hợp đồng thương mại, xử lý chứng từ logistics hay triển khai chiến dịch marketing xuyên biên giới.

Theo ông Fisher Yang - Phó TGĐ Công ty TNHH Kingdee International Software Group Vietnam, tiếng Trung kết hợp kỹ năng chuyên môn là “siêu động lực” thúc đẩy phát triển nghề nghiệp.

Sự thiếu hụt cọ xát thực tế, chưa quen với cách vận hành của chuỗi cung ứng toàn cầu và văn hóa kinh doanh đa quốc gia khiến nhiều cử nhân ngôn ngữ lúng túng khi bước vào doanh nghiệp.

Jinan Vietnam: Học ngôn ngữ với nhiều định hướng chuyên sâu

Điểm đặc biệt ở Jinan Vietnam là sinh viên được học theo chương trình đào tạo và hệ thống quản lý chất lượng của Jinan University trong cả hai giai đoạn tại Việt Nam và Trung Quốc. Ngay từ năm đầu tiên, sinh viên nhập học được Jinan University cấp mã số sinh viên và sử dụng tài khoản chính thức trên hệ thống quản lý người học của trường.

Trong hai năm đầu tại Việt Nam, sinh viên được xây dựng nền tảng kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Trung Quốc. Đồng thời, chương trình trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết của công dân toàn cầu như tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp liên văn hóa.

Trong hai năm cuối, sinh viên chuyển tiếp sang Jinan University tại Quảng Châu để học tập theo các định hướng chuyên sâu, đồng thời trải nghiệm văn hóa bản địa, tham gia thực tập và hoàn tất chương trình cử nhân do Jinan University cấp bằng. Tại đây, các em được đào tạo thêm các kỹ năng về sư phạm, kinh doanh, thương mại quốc tế, marketing…

PGS. TS Li Ning - Phó Trưởng khoa Giảng dạy tiếng Trung, Học viện Hoa văn, Jinan University cho biết: “Học viện Hoa văn thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tiễn như Góc tiếng Trung, Trại trải nghiệm văn hóa Trung Hoa, Diễn đàn giao lưu sinh viên Việt – Trung và các chương trình thực tập thực tế tại doanh nghiệp, giúp sinh viên vận dụng tiếng Trung trong môi trường thực tế”.

Chương trình đào tạo liên kết quốc tế Jinan Vietnam chính thức ra mắt tại Việt Nam.

Đầu ra rộng mở tại các tập đoàn đa quốc gia

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả “ngôn ngữ” lẫn “nghiệp vụ”, sinh viên tốt nghiệp sở hữu bằng cử nhân quốc tế do Jinan University cấp sẽ có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng.

Thay vì giới hạn ở công việc phiên dịch truyền thống, cử nhân Jinan University có đủ năng lực đảm nhận các vị trí: Chuyên viên marketing và thương mại; hướng dẫn viên du lịch quốc tế; nghiên cứu, giảng dạy về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc...

TS David Hoang - Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, Giám đốc Jinan Vietnam chia sẻ: “Việc học tập và thực hành tiếng Trung ngay tại Quảng Châu - một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất Trung Quốc giúp sinh viên tăng cường khả năng sử dụng tiếng Trung trong bối cảnh bản địa, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường thực tập và làm việc có yếu tố Trung Quốc cũng như quốc tế”.

Từ trải nghiệm 2 năm học tập tại Quảng Châu, sinh viên dễ dàng thích nghi và làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, công ty công nghệ, xuất nhập nhẩu, thương mại điện tử, du lịch và giáo dục… ở Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam và toàn cầu.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên theo học chương trình, Jinan Vietnam áp dụng chính sách hỗ trợ học phí trong cả hai giai đoạn đào tạo tại Việt Nam và Trung Quốc. Đặc biệt, thí sinh có thành tích học tập xuất sắc có cơ hội nhận học bổng từ 10% đến 50% học phí chuyên ngành tại Việt Nam.

Những học sinh đầu tiên nhận học bổng từ Jinan Vietnam.

Năm 2026, Jinan Vietnam tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Trung Quốc theo phương thức xét tuyển học bạ dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT, có điểm trung bình chung lớp 12 từ 6.5 trở lên.

Bên cạnh ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Jinan Vietnam dự kiến triển khai thêm hai ngành học xu hướng, gồm Kinh tế thương mại quốc tế và Khoa học máy tính – Công nghệ thông minh từ năm 2027. Các chương trình này sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, mở thêm lựa chọn cho sinh viên Việt Nam tiếp cận chương trình đào tạo quốc tế và nhận bằng cử nhân từ một trong ko những đại học hàng đầu Trung Quốc.