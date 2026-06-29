Trường Đại học Thủy lợi công bố Học bổng Tài năng 150 triệu đồng/suất dành cho tân sinh viên năm 2026

SVO - Mùa tuyển sinh 2026, Trường Đại học Thủy lợi công bố hệ thống học bổng và hỗ trợ tài chính quy mô hàng chục tỷ đồng dành cho tân sinh viên. Lần đầu tiên, nhà trường triển khai Học bổng Tài năng trị giá tới 150 triệu đồng/suất - mức cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, sinh viên theo học 22 ngành thuộc nhóm khoa học, kỹ thuật và công nghệ chiến lược còn được hưởng học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường Đại học Thủy lợi hiện đào tạo 47 ngành đại học, trong đó có nhiều ngành thuộc nhóm khoa học, kỹ thuật và công nghệ trọng điểm.

Năm học 2026, Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục triển khai hệ thống học bổng và chính sách hỗ trợ tài chính dành cho tân sinh viên khóa 68 với nhiều mức hỗ trợ hấp dẫn. Điểm mới nổi bật trong năm nay là lần đầu tiên nhà trường ra mắt Học bổng Tài năng trị giá 150 triệu đồng/suất, mức học bổng cao nhất từ trước đến nay dành cho tân sinh viên.

Học bổng Tài năng được xây dựng nhằm thu hút và bồi dưỡng những thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, sở hữu năng lực nổi trội trong học thuật, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, văn hóa, thể thao hoặc các hoạt động xã hội. Không chỉ ghi nhận thành tích của người học, chương trình còn tạo điều kiện để sinh viên phát huy năng lực, phát triển toàn diện trong môi trường đại học.

Bên cạnh Học bổng Tài năng, Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục duy trì nhiều chương trình học bổng giá trị cao dành cho tân sinh viên, gồm Học bổng Toàn phần trị giá 90 triệu đồng/suất và Học bổng Bán phần trị giá 45 triệu đồng/suất. Trong quá trình học tập, sinh viên còn có cơ hội tiếp cận các học bổng khuyến khích học tập, học bổng doanh nghiệp, học bổng do cựu sinh viên tài trợ cùng nhiều chương trình hỗ trợ khác. Tổng giá trị các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính mà nhà trường dành cho sinh viên hằng năm lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ năm học 2026-2027, sinh viên theo học 22/47 ngành đào tạo đại học thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược của Trường Đại học Thủy lợi sẽ được hưởng học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ, với mức hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng. Các ngành được thụ hưởng chính sách thuộc 5 nhóm lĩnh vực gồm: Xây dựng, Tài nguyên nước và Hạ tầng (7 ngành); Sinh học, Hóa học và Môi trường (3 ngành); Máy tính và Công nghệ thông tin (5 ngành); Cơ khí, Robot và Ô tô (4 ngành); Điện, Điện tử và Tự động hóa (3 ngành). Chính sách này mở thêm cơ hội cho thí sinh có năng lực học tập tốt theo đuổi các ngành đào tạo trọng điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Không chỉ hỗ trợ về tài chính, Trường Đại học Thủy lợi còn triển khai nhiều chính sách đồng hành với sinh viên như hỗ trợ chỗ ở ký túc xá, miễn giảm chi phí đối với các đối tượng theo quy định, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội thực tập và việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Với hệ thống học bổng đa dạng, giá trị cao cùng nhiều chính sách hỗ trợ toàn diện, Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục tạo điều kiện để thu hút và bồi dưỡng nhân tài, đồng thời mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển cho sinh viên trong môi trường giáo dục hiện đại, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp.