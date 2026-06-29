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Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

"Hơn cả tấm bằng: kiến tạo sự nghiệp toàn cầu" tại VGU Master Info Day 2026

P.V

Ngày 28/6, Trường Đại học Việt Đức (VGU) tổ chức Ngày hội Thông tin Thạc sĩ VGU 2026, mang đến cơ hội để sinh viên và người đi làm tìm hiểu các chương trình đào tạo sau đại học chuẩn Đức, học bổng và lộ trình phát triển sự nghiệp quốc tế.

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Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm "Hơn cả bằng cấp: Hành trang kiến tạo sự nghiệp toàn cầu" (Beyond the Degree: Driving Global Career Success), quy tụ ba cựu học viên tiêu biểu đang thành công ở các lĩnh vực doanh nghiệp, nghiên cứu và giáo dục.

Ông Đoàn Việt Hùng, Head of Vietnam Marketing Department tại Anker Innovations, cựu học viên MBA của VGU, cho biết chương trình đã giúp ông hình thành tư duy quản trị chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để phát triển tại các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, chia sẻ môi trường nghiên cứu theo chuẩn quốc tế cùng sự hướng dẫn của các giáo sư Việt Nam và Đức đã giúp ông hoàn thành hành trình từ thạc sĩ đến tiến sĩ và phát triển các công bố khoa học quốc tế.

Còn anh Vũ Trần Thành Công, cựu học viên ngành Kỹ thuật tính toán và mô phỏng trên máy tính, kể về hành trình chinh phục học bổng DAAD toàn phần bậc tiến sĩ tại Đức nhờ nền tảng chuyên môn và mạng lưới hợp tác quốc tế từ VGU.

Bên cạnh tọa đàm, người tham dự còn được tư vấn trực tiếp với điều phối viên học thuật về chương trình đào tạo, điều kiện tuyển sinh, lộ trình học tập và cơ hội học bổng. Thông qua sự kiện, VGU tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo chuẩn quốc tế, trang bị cho người học kiến thức, tư duy toàn cầu và năng lực cạnh tranh để sẵn sàng phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.

P.V
#tổ chức ABC #chiến dịch 2024 #cộng đồng #thành công #hoạt động xã hội

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