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Sinh viên Việt Nam

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Bứt phá công nghệ di truyền nâng tầm tôm giống Việt

P.V

Ngày 29/6, tại TPHCM, Công ty CP Giống Thủy Sản Kim Hoàng Quảng Nam và Kona Bay đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm ứng dụng công nghệ sinh học đỉnh cao vào ngành chăn nuôi tôm tại Việt Nam.

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Sự kiện có sự tham dự và chứng kiến đặc biệt từ đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, Kona Bay sẽ cung ứng nguồn tôm bố mẹ sạch bệnh chất lượng cao cho Kim Hoàng Quảng Nam.

Sự kết hợp giữa nền tảng di truyền ưu việt thế giới với quy trình sản xuất nghiêm ngặt tại miền Trung, hướng đến mục tiêu cung cấp ra thị trường những thế hệ tôm giống đột phá về tốc độ tăng trưởng, khả năng chống chịu dịch bệnh và tối ưu hóa hệ số FCR.

Kona Bay sẽ đồng hành trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật tại hệ thống cơ sở của Kim Hoàng Quảng Nam nhằm tối ưu hóa năng suất trại ấp lẫn trại giống. Đồng thời, Kim Hoàng Quảng Nam cam kết hợp tác độc quyền, sử dụng 100% nguồn tôm bố mẹ chính hãng từ Kona Bay cho các phân khúc sản phẩm mục tiêu; ưu tiên tối đa nguồn lực và hạ tầng hiện đại để chuyển hóa trọn vẹn tiềm năng di truyền vượt trội này thành những thế hệ tôm giống tối ưu nhất cho người nuôi Việt Nam.

Bước tiến chiến lược này đánh dấu một chương mới cho ngành tôm Việt Nam — nơi công nghệ di truyền đỉnh cao thế giới hòa hợp cùng điều kiện tự nhiên bản địa, mang lại hiệu quả vượt trội cho người nuôi và nâng tầm thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.

P.V
#tôm giống #công nghệ di truyền #Kim Hoàng Quảng Nam #Kona Bay #chăn nuôi thủy sản #đột phá công nghệ #ngành tôm Việt

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