LG ra mắt PuriCare 360 HIT thế hệ mới: Lọc khí toàn diện 60m², tiết kiệm năng lượng với AI+

LG Electronics chính thức giới thiệu LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới, máy lọc không khí tích hợp công nghệ lọc đa tầng, khả năng làm sạch 360˚ cùng công nghệ AI+ Energy Saving giúp tối ưu hiệu suất và tiết kiệm năng lượng cho gia đình hiện đại.

LG PuriCare 360 HIT sở hữu thiết kế tối giản và phù hợp với mọi không gian sống.

Sản phẩm sở hữu hệ thống lọc gồm màng lọc thô, HEPA H13 và màng lọc than hoạt tính, giúp loại bỏ đến 99,999% bụi siêu mịn PM0.01, hỗ trợ khử mùi, giảm tác nhân gây dị ứng và mang đến không gian sống trong lành hơn. Công nghệ LG Ionizer giúp trung hòa các tác nhân có hại trong không khí, nâng cao hiệu quả làm sạch.

“LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới được phát triển để không chỉ lọc sạch không khí mà còn thích nghi với nhu cầu sử dụng thực tế của từng gia đình thông qua công nghệ thông minh”, ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ.

Với thiết kế hình trụ tối giản, khả năng hút khí 360˚ và phạm vi hoạt động lên đến 60m², sản phẩm dễ dàng hòa hợp với nhiều không gian như phòng khách, phòng ngủ lớn hoặc văn phòng.

Bên cạnh cảm biến bụi mịn PM1.0, cảm biến mùi và hệ thống đèn LED 4 màu hiển thị chất lượng không khí, chế độ AI+ Energy Saving giúp thiết bị tự động tối ưu vận hành, tiết kiệm đến 34,1% điện năng. Người dùng cũng có thể quản lý thiết bị dễ dàng qua ứng dụng LG ThinQ.

LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới hiện đã có mặt tại Việt Nam và được phân phối bởi Giga.