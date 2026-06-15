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Sinh viên Việt Nam

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Budweiser ra mắt phiên bản đặc biệt FIFA World Cup 2026™

P.V

Hòa chung không khí chào đón kỳ FIFA World Cup™ lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tranh tài, Budweiser – Bia chính thức của giải đấu suốt 40 năm qua đã chính thức khởi động chiến dịch toàn cầu mang tên "Mừng mọi phút giây kinh điển".

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Tại thị trường Việt Nam, Budweiser đánh dấu cột mốc hơn 16 năm đồng hành cùng người hâm mộ bằng việc ra mắt Bộ sưu tập 6 phiên bản đặc biệt FIFA World Cup 2026™. Bộ sưu tập gồm 5 thiết kế tái hiện các mùa giải từ năm 2010 đến 2022, mùa giải 2026 sắp tới, cùng một Phiên bản cúp vàng độc đáo nhằm đưa những chương lịch sử đáng nhớ đến gần hơn với người hâm mộ.

Ông Richard Oppy, Chủ tịch Toàn cầu ngành hàng Premium của AB InBev cho biết: “Trong hơn bốn thập kỷ qua, Budweiser đã đồng hành cùng những khoảnh khắc ăn mừng đáng nhớ của FIFA World Cup™, từ trên sân cỏ đến các điểm tụ họp của người hâm mộ trên khắp thế giới. “Mừng mọi phút giây kinh điển” là lời mời của chúng tôi tới người hâm mộ cùng hòa mình tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đó. Cùng với các biểu tượng bóng đá như Erling Haaland và Jürgen Klopp, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần của môn thể thao vua đến với người hâm mộ toàn cầu”.

Từ 15/5-31/7, Budweiser có chương trình khuyến mãi hấp dẫn trị giá hàng tỷ đồng. Trong đó, điểm nhấn là 2 giải đặc biệt, mỗi giải là một logo Budweiser bằng vàng 24K trị giá ước tính gần 1 tỷ đồng, bên cạnh 1.000 phiếu mua hàng điện tử Adidas phiên bản FIFA World Cup 2026™ trị giá 2,5 triệu đồng/giải. Để tham gia quay số may mắn, người tiêu dùng chỉ cần sưu tập đủ bộ 6 mẫu vỏ lon phiên bản World Cup, quét mã QR hoặc truy cập mini-app của Budweiser trên nền tảng Zalo.

P.V
#Budweiser

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