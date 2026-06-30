Từ nam sinh chuyên Toán đến Á vương văn hóa và tư duy ‘lùi một bước để tiến xa hơn’

SVO - Từng là học sinh chuyên Toán, sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể, Lưu Đặc Phong (sinh năm 2004) bất ngờ rẽ hướng và gặt hái "quả ngọt" với danh hiệu Á vương 2 ‘Di sản Văn hóa Việt Nam 2026’. Thế nhưng, đằng sau hào quang sân khấu của nam sinh ngành Tâm lý học đa tài, không phải một lộ trình trải đầy hoa hồng, mà là bản lĩnh của một người trẻ dám "tạm dừng" đúng lúc, chấp nhận lùi một bước để tích lũy nội lực và trở lại đầy kiêu hãnh.

Lưu Đặc Phong (sinh năm 2004) hiện đang theo đuổi ngành Tâm lý học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Song song với việc học, anh còn đảm nhiệm vai trò người mẫu và quản lý vận hành cho một tiệm trà tại quê nhà An Giang.

Lưu Đặc Phong (sinh năm 2004) sinh viên ngành Tâm lý học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm 2022 đánh dấu cột mốc quan trọng, khi Phong lần đầu "chạm ngõ" với nghề người mẫu. Những hợp đồng chụp quảng cáo đầu tiên, những bước chân đầu tiên trên sàn diễn chuyên nghiệp đã mở ra một chân trời mới. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm sự nghiệp đang có những tín hiệu khả quan, anh đã đưa ra một quyết định đầy táo bạo: tạm gác lại mọi hoạt động nghệ thuật để tập trung hoàn toàn cho việc học.

Phong chia sẻ: "Mình nhận thấy bản thân cần có thời gian để trưởng thành hơn, để xuất hiện chỉn chu và chuyên nghiệp hơn. Quyết định tạm dừng lúc đó không phải là bỏ cuộc, mà là một bước lùi chiến lược để tích lũy kiến thức, hoàn thiện bản thân và hiểu rõ hơn những gì mình thực sự mong muốn".

Quyết định này, theo Phong, là một khoảng thời gian cần thiết để anh có thể tích lũy kiến thức, trải nghiệm và định hình rõ hơn con đường sự nghiệp. Thay vì chạy theo những cơ hội trước mắt, anh chọn cách đầu tư vào nền tảng kiến thức và sự phát triển nội tại.

Song song với việc học, Phong còn đảm nhiệm vai trò người mẫu và quản lý vận hành cho một tiệm trà tại quê nhà An Giang.

Mãi đến năm 2026, khi gần hoàn thành chương trình đại học, với tư duy chững chạc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Lưu Đặc Phong mới quyết định tái xuất với nghệ thuật. Sự trở lại này, không chỉ đánh dấu bằng việc anh tham gia các hoạt động nghệ thuật, mà còn gặt hái được thành công vang dội, khi giành danh hiệu Á vương 2 Di sản Văn hoá Việt Nam 2026.

Đối với Phong, danh hiệu Á vương 2 không chỉ là một thành quả, mà còn là cơ hội và trách nhiệm. Anh nhìn nhận, đây là dịp để lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Thay vì chạy theo những cơ hội trước mắt, Phong chọn cách đầu tư vào nền tảng kiến thức và sự phát triển nội tại.

Tuy nhiên, hành trình của Lưu Đặc Phong không hoàn toàn trải đầy hoa hồng. Phong thừa nhận: "Có những lúc mình cảm thấy bối rối và đứng giữa ngã ba đường khi phải đối mặt là việc cân bằng giữa ba yếu tố: học tập, công việc và đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, may mắn trong những khoảnh khắc đó, mình luôn tìm được câu trả lời cho câu hỏi cốt lõi: Mình thực sự muốn gì ở thời điểm hiện tại?".

Bên cạnh đó, Phong cũng từng trải qua giai đoạn đối mặt với sự tự ti về bản thân và áp lực phải chứng minh năng lực. Để vượt qua những rào cản tâm lý, anh đã chọn cách tập trung vào việc phát triển nội lực. Điều này bao gồm việc không ngừng học hỏi kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, và luôn giữ thái độ cầu tiến, ham học hỏi.

Anh khẳng định: "Mình tin rằng, sự kiên trì và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân chính là chìa khóa giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn".

Lưu Đặc Phong đoạt danh hiệu Á vương 2 Di sản Văn hoá Việt Nam 2026.

Trước khi ghi dấu ấn trong lĩnh vực nghệ thuật, Lưu Đặc Phong đã sở hữu một nền tảng học vấn và kinh nghiệm đáng nể. Anh từng là học sinh lớp chuyên Toán tại Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Sau đó, anh tiếp tục theo đuổi và tốt nghiệp loại Giỏi, chuyên ngành Chăm sóc Lão khoa tại trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, Phong cũng đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng chú ý: 4th Runner-up Mr. Teen Glam International 2022; Chiến thắng phần thi Head-to-Head Challenge tại Miss & Mister Heritage Culture Vietnam 2026; Á vương 2 Di sản Văn hoá Việt Nam 2026.

Sự kết hợp giữa nền tảng học vấn vững chắc trong lĩnh vực y tế, kinh nghiệm thực tế trong kinh doanh và những thành công trong nghệ thuật đã tạo nên một Lưu Đặc Phong đa năng, sẵn sàng chinh phục nhiều lĩnh vực mới.

Đối với Phong, danh hiệu Á vương 2 không chỉ là một thành quả, mà còn là cơ hội và trách nhiệm.

Với mong muốn trở thành một người có thể hoạt động ở đa lĩnh vực, Lưu Đặc Phong đã vạch ra một lộ trình sự nghiệp rõ ràng và đầy tham vọng.

Đầu tiên, anh hướng đến việc phát huy chuyên môn trong ngành Tâm lý học, đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc đời sống tâm lý cho người cao tuổi. Đây không chỉ là công việc mà còn là tâm huyết của anh, xuất phát từ sự thấu hiểu và mong muốn mang lại cuộc sống tinh thần tốt đẹp hơn cho thế hệ đi trước.

Bên cạnh đó, anh mong muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu, mà còn hướng tới việc trở thành đại sứ cho nhiều dự án, chương trình ý nghĩa. Qua đó, anh hy vọng có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, khuyến khích họ hướng tới một cuộc sống ý nghĩa và có trách nhiệm.

Cuối cùng, Lưu Đặc Phong bày tỏ mong muốn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và điện ảnh. Với khả năng biểu cảm, sự nhạy bén trong tâm lý nhân vật và kinh nghiệm sân khấu, anh tin rằng, bản thân có thể tạo ra những dấu ấn riêng trong ngành công nghiệp giải trí.

Lưu Đặc Phong mong muốn trở thành một người có thể hoạt động ở đa lĩnh vực.

Dự định trong tương lai gần, sau khi tốt nghiệp đại học, Phong có kế hoạch tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ, nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Trong hành trình đầy thử thách và những bước ngoặt của bản thân, Lưu Đặc Phong luôn có một câu nói làm kim chỉ nam, giúp anh vượt qua những lúc nản lòng: "Nếu mọi người nghi ngờ bạn có thể đi được bao xa, hãy đi xa đến mức bạn không thể nghe thấy họ nữa" (Michele Ruiz). Câu nói này đã trở thành nguồn động lực lớn lao, giúp anh giữ vững niềm tin vào bản thân và kiên định với mục tiêu đã đề ra.

(Ảnh: NVCC)