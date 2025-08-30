Hàng chục ha bưởi ngâm mình trong lũ, người dân chèo thuyền để thu hái

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa lớn khiến hàng chục ha bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh bị ngập sâu. Người dân buộc phải lội nước, chèo thuyền thu hoạch để tránh nguy cơ mất trắng.