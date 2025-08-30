Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hàng chục ha bưởi ngâm mình trong lũ, người dân chèo thuyền để thu hái

Hoài Nam

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa lớn khiến hàng chục ha bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh bị ngập sâu. Người dân buộc phải lội nước, chèo thuyền thu hoạch để tránh nguy cơ mất trắng.

Người dân lội nước lũ thu hoạch bưởi. (Clip: Hoài Nam)
342aa7a2cfd4448a1dc5.jpg
Do ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh ngập trong nước lũ. Để hạn chế thiệt hại, người dân buộc phải ngâm mình, chèo thuyền ra vườn thu hoạch giữa dòng nước lũ.
9472a0efc89943c71a88.jpg
Từ tối 29/8 đến sáng 30/8, mưa như trút xuống nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Nước từ thượng nguồn đổ về cộng với việc Thủy điện Hố Hô xả tràn đã khiến nhiều tuyến đường ở các xã Phúc Trạch, Hương Xuân, Hà Linh, Hương Khê… bị ngập sâu, chia cắt. Trong ảnh người dân xã Phúc Trạch dùng thuyền đưa bưởi thu hoạch từ vườn lên đường cao hơn.
1c3902b66ac0e19eb8d1.jpg
b7a1373f5f49d4178d58.jpg
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Phúc Trạch, tổng diện tích bưởi Phúc Trạch đã cho thu hoạch bị ngập tại địa phương là 50 ha (trong đó thôn Phú Lễ: 30 ha, thôn Ngọc Bội 15 ha, thôn Phú Lập 4 ha, thôn Tân Hội 1 ha). Ngoài ra mưa lũ khiến 25ha diện tích lúa bị ngập, 3 cây cầu, đường giao thông ngập sâu chia cắt dân cư.
79e45a78320eb950e01f.jpg
Ông Trần Xuân Tỵ - Trưởng thôn Phú Lễ, xã Phúc Trạch cho biết, toàn thôn có tổng 40 ha bưởi, tuy nhiên hiện có nhiều ha đã bị ngập nước lũ, có vườn ngập hơn 1,5 m. “Khi nước bắt đầu dâng, bà con đã nhanh chóng dùng thuyền ra vườn để hái, bởi nếu để ngâm nước lũ quá lâu quả sẽ úng, thối rụng hàng loạt. Đến chiều nay, người dân đã thu được khoảng 50% sản lượng”, ông Tỵ nói.
67eb01b085c40e9a57d5.jpg
Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng (trú thôn Phú Lễ, xã Phúc Trạch) mang thuyền nan ra vườn để thu hoạch những gốc bưởi đang bị ngập. “Nếu không hái ngay thì lo sợ khi nước rút, bưởi rụng đầy gốc. Mưa gió, nước ngập ngang bụng nhưng chúng tôi cố gắng thu hoạch để tránh thiệt hại do lũ”, chị Hồng chia sẻ.
tp-0anhnsl.jpg
Không chỉ Phúc Trạch, tại xã Hương Đô, người dân cũng cuống cuồng thu hoạch bưởi "chạy lũ". Bưởi sau khi được thu hoạch, người dân vận chuyển đến khu chợ để bán cho người dân có nhu cầu.
tp-anh-buoi-1.jpg
tp-anh-khsls.jpg
Người dân thu hoạch bưởi, mang ra khu chợ để bán cho thương lái. Theo người dân, một số diện tích dù chưa đạt độ chín để thu hoạch, song vẫn phải cắt hái vì lo sợ mưa lũ nước dâng cao.
tp-anh-buoi.jpg
Bà Trần Thị Ngọ (58 tuổi, thôn Hương Yên, trước thuộc xã Lộc Yên, nay là xã Hương Đô cho biết), gia đình hiện có khoảng 3.000 quả cho thu hoạch, song mới bán được 1.000 quả, còn lại hơn 2.000 quả vẫn “kẹt” trong vườn. “Nước lên đến đâu là chúng tôi hái đến đó, chỉ mong rút nhanh để không bị ngâm úng làm hỏng quả và cây cũng bị ảnh hưởng”, bà Ngọ nói.
tp-anh-skhs.jpg
Nhiều người dân "vượt lũ" mang bưởi ra chợ để bán. Theo người dân, khi bưởi ngập nước lũ sẽ dễ gây hư hỏng, thối và rụng quả. Bởi vậy, khi lũ dâng lên, họ tranh thủ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại.
tp-anh-buoi-kshs.jpg
Bưởi Phúc Trạch vốn là cây trồng chủ lực, nguồn thu chính của người dân xã Phúc Trạch. Năm nay bưởi được mùa, song do ảnh hưởng mưa bão nên giá thành cũng giảm khi lượng tiêu thụ thấp.
tp-anh-buoi-kahs.jpg
Vợ chồng anh Trần Đình Trọng (44 tuổi, thôn Đồng Giang, xã Hương Đô) cũng vừa thu hoạch hơn 200 quả trong ngày mưa bão nhưng mang ra chợ không bán được, đành chở về. Anh Trọng cho biết, mấy ngày mưa lũ vợ chồng lo lắng khi số lượng bưởi ngoài vườn còn rất nhiều, trong khi đó diễn biến mưa lũ thất thường.
tp-hsoi.jpg
Nhiều người dân cho hay, khi bưởi cắt để bán "chạy lũ" giá sẽ không được cao như ngày thường. Tuy nhiên, để tiêu thụ được số lượng lớn, tránh hư hỏng khi để dài ngày, nhiều người chấp nhận bán giá rẻ. Hiện tại giá bán mỗi quả bưởi từ 15-20 ngàn đồng/quả.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Mưa bão #mưa bão số 6 #bão số 6 #Lội lúc thu hoạch bưởi #lội nước lũ thu hoạch bưởi

Xem thêm

Cùng chuyên mục