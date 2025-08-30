Hàng chục ha bưởi ngâm mình trong lũ, người dân chèo thuyền để thu hái

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa lớn khiến hàng chục ha bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh bị ngập sâu. Người dân buộc phải lội nước, chèo thuyền thu hoạch để tránh nguy cơ mất trắng.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Phúc Trạch, tổng diện tích bưởi Phúc Trạch đã cho thu hoạch bị ngập tại địa phương là 50 ha (trong đó thôn Phú Lễ: 30 ha, thôn Ngọc Bội 15 ha, thôn Phú Lập 4 ha, thôn Tân Hội 1 ha). Ngoài ra mưa lũ khiến 25ha diện tích lúa bị ngập, 3 cây cầu, đường giao thông ngập sâu chia cắt dân cư.
Người dân thu hoạch bưởi, mang ra khu chợ để bán cho thương lái. Theo người dân, một số diện tích dù chưa đạt độ chín để thu hoạch, song vẫn phải cắt hái vì lo sợ mưa lũ nước dâng cao.