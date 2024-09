Thủ phủ 'đệ nhất danh quả' tất bật thu hoạch bưởi tránh lũ

TPO - Lo sợ ảnh hưởng mưa lũ sẽ khiến bưởi bị thiệt hại, người dân trồng “đệ nhất danh quả” ở Hà Tĩnh tất bật thu hoạch bán cho thương lái và dự trữ trong nhà.

Những ngày qua, khi nghe thông tin có mưa bão đổ bộ vào miền Trung, ông Trần Văn Đức (69 tuổi, ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cùng người thân trong gia đình thu hoạch bưởi tại vườn bán cho thương lái và cắt một phần dự trữ trong nhà để tránh bị thiệt hại. Ông Đức cho biết, hiện tại gia đình thu hoạch được khoảng trên 70% diện tích. Số bưởi tại vườn còn lại khoảng 6.000-7.000 quả chưa thu hái. Dù đã có kinh nghiệm trồng bưởi hàng chục năm qua, nhưng đến mùa mưa ông Đức lại lo sợ. Bởi nếu mưa dài ngày, bưởi sẽ rụng, thối.

“Ngoài trời mưa lớn là nóng ruột. Bởi loài quả này nếu mưa nhiều ngày sẽ rụng và hư hỏng. Như hôm qua, khi nghe có bão, gia đình thu hoạch một số bưởi dự trữ trong nhà để tránh ảnh hưởng khi mưa kéo dài. Đối với bưởi, khi thu hoạch gặp mưa, chúng tôi phải rửa lại bằng nước sạch, sau đó lau khô mới dự trữ được lâu, còn không chỉ vài ngày sau cũng hỏng”, ông Đức chia sẻ.

Năm nay, vườn bưởi của gia đình ông Đức đạt sản lượng khoảng 27.000 quả. So với những năm trước, tuy sản lượng thấp hơn, nhưng giá thành khá cao nên cũng rất phấn khởi. “Nếu thời tiết thuận lợi, nắng kéo dài thêm khoảng 1 tuần bưởi trong vườn chắc cũng thu hoạch xong. Giờ mong sao mưa ít để tránh thiệt hại lớn đối với người trồng bưởi”, ông Đức chia sẻ.

Xã Hương Trạch có hơn 1.000 hộ dân trồng bưởi với diện tích hơn 455ha. Những ngày qua, người dân tập trung thu hoạch ở vùng thấp trũng để hạn chế thiệt hại.

Để tránh bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ, gia đình ông Nguyễn Bảo Hiến (56 tuổi, thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch) đã tập trung cùng ra vườn để thu hoạch bưởi. Như đợt mưa lũ vào năm 2023, khu vườn 400 gốc bưởi ngập trong biển nước, có những vị trí nước dâng cao 2m. “Vì thế năm nay gia đình thu hoạch sớm hơn để tránh thiệt hại do mưa lũ xảy ra. Cũng do ảnh hưởng cơn bão số 3, những ngày qua việc tiêu thụ bưởi ra miền Bắc gặp nhiều khó khăn hơn. Cơn bão số 4 này cũng dự báo gây mưa lớn, gia đình đang lo lắng vì bưởi ngoài vườn còn nhiều”, ông Hiến nói.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Cao Quốc Hội - Chủ tịch UBND xã Hương Trạch cho biết, trước tình hình mưa bão, địa phương đã vận động người dân thu hoạch bưởi ở những vị trí thấp trũng trước để tránh thiệt hại. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã hiện đã thu hoạch được 70-80% diện tích, đa phần số bưởi ở khu vực thấp trũng đã thu hoạch xong, chỉ còn một số ít.

“Người dân đã tập trung thu hoạch một số bưởi dự trữ trong nhà từ ngày hôm qua. Mặt khác cũng tuyên truyền người dân thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ để chủ động có phương án phòng chống nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ xảy ra”, ông Hội cho hay.

Theo thống kê từ Phòng NN&PTNT huyện Hương Khê, toàn huyện có khoảng 2.700 ha trồng bưởi Phúc Trạch, chủ yếu tập trung ở các xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Lộc Yên, Hương Thủy… Hiện tại việc thu hoạch bưởi đạt khoảng 90%. Song để tránh thiệt hại do mưa lũ xảy ra, địa phương đã lên kế hoạch, tuyên truyền người dân kịp thời thu hoạch trước mưa bão.