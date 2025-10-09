Han Hyo Joo phải lòng 'mỹ nam Nhật Bản' mắc chứng lo lắng về mặt xã hội

Ngoài việc được quay tại Nhật Bản, toàn bộ phim được lồng tiếng Nhật. Han Hyo Joo, người thông thạo ba thứ tiếng, đã thể hiện khả năng ngoại ngữ của mình trong phim. Bộ phim mới này xoay quanh câu chuyện tình yêu trong sáng của những người trưởng thành ở độ tuổi 40.

Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ được khơi dậy bởi tình yêu chung dành cho sô cô la. Điều thú vị là gì? Cả hai đều sống chung với chứng rối loạn lo âu của riêng mình. Người đàn ông không thể chạm vào người khác, trong khi người phụ nữ không thể giao tiếp bằng mắt, khiến mối quan hệ mới chớm nở của họ vừa đầy thử thách, vừa đáng yêu. Fujiwara Sosuke là đại diện mới của cửa hàng sô cô la nổi tiếng “Le Sauveur” và là con trai của một ông trùm bánh kẹo lớn. Chứng sợ vi trùng của Sosuke, bắt nguồn từ một quá khứ đau thương, đã làm phức tạp công việc mới của anh. Lee Ha Na là một thợ làm sô cô la tài năng, người luôn che giấu danh tính của mình với các thành viên Le Sauveur, ngoại trừ chủ sở hữu, và phải đấu tranh với nỗi sợ hãi của chính mình về các tương tác xã hội. Irene là một nhà tâm lý học và tác giả nổi tiếng, không chỉ là bác sĩ chính của Sosuke mà còn trở thành cố vấn cho Ha Na, giúp cô vượt qua những thách thức. Mặc dù thành công trong sự nghiệp, Irene phải đối mặt với chứng nghiện rượu và các mối quan hệ tình cảm. Takada Hiroshi là chủ quán bar “Brush”, người mà Ha Na thầm yêu. Anh là bạn của Sosuke từ thời còn đi học và có mối quan hệ thân thiết với chủ sở hữu ban đầu của “Le Sauveur”, người cố vấn của Ha Na.