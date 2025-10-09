Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Han Hyo Joo phải lòng 'mỹ nam Nhật Bản' mắc chứng lo lắng về mặt xã hội

Linh Vân
SVO - Dự án phim hài tình cảm hợp tác Nhật - Hàn gồm 8 tập, 'Romantics Anonymous', với sự tham gia của nữ diễn viên Hàn Quốc, Han Hyo Joo và 'mỹ nam Nhật Bản' Shun Oguri, sẽ phát sóng vào ngày 16/10 trên nền tảng Netflix.

Ngoài việc được quay tại Nhật Bản, toàn bộ phim được lồng tiếng Nhật. Han Hyo Joo, người thông thạo ba thứ tiếng, đã thể hiện khả năng ngoại ngữ của mình trong phim. Bộ phim mới này xoay quanh câu chuyện tình yêu trong sáng của những người trưởng thành ở độ tuổi 40.

5vbr7e-3f.jpg

Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ được khơi dậy bởi tình yêu chung dành cho sô cô la. Điều thú vị là gì? Cả hai đều sống chung với chứng rối loạn lo âu của riêng mình. Người đàn ông không thể chạm vào người khác, trong khi người phụ nữ không thể giao tiếp bằng mắt, khiến mối quan hệ mới chớm nở của họ vừa đầy thử thách, vừa đáng yêu. Fujiwara Sosuke là đại diện mới của cửa hàng sô cô la nổi tiếng “Le Sauveur” và là con trai của một ông trùm bánh kẹo lớn. Chứng sợ vi trùng của Sosuke, bắt nguồn từ một quá khứ đau thương, đã làm phức tạp công việc mới của anh. Lee Ha Na là một thợ làm sô cô la tài năng, người luôn che giấu danh tính của mình với các thành viên Le Sauveur, ngoại trừ chủ sở hữu, và phải đấu tranh với nỗi sợ hãi của chính mình về các tương tác xã hội. Irene là một nhà tâm lý học và tác giả nổi tiếng, không chỉ là bác sĩ chính của Sosuke mà còn trở thành cố vấn cho Ha Na, giúp cô vượt qua những thách thức. Mặc dù thành công trong sự nghiệp, Irene phải đối mặt với chứng nghiện rượu và các mối quan hệ tình cảm. Takada Hiroshi là chủ quán bar “Brush”, người mà Ha Na thầm yêu. Anh là bạn của Sosuke từ thời còn đi học và có mối quan hệ thân thiết với chủ sở hữu ban đầu của “Le Sauveur”, người cố vấn của Ha Na.

vxayv0-3f.jpg
Người hâm mộ khen ngợi Han Hyo Joo (38 tuổi) và Shun Oguri (42 tuổi) là sự kết hợp nam thần và nữ thần. Một điểm nhấn khác của bộ phim mới là sự xuất hiện bất ngờ của Song Joong Ki tại Nhật Bản, trong vai khách mời, tạo nên một dàn diễn viên vô cùng ấn tượng. Phim được chuyển thể từ bộ phim Pháp "The Perfect Recipe for Love", năm 2010. Bên cạnh hai diễn viên chính, dàn diễn viên còn có sự góp mặt của các diễn viên tài năng như Jin Akanishi, Yuri Nakamura, Ryo Narita, Ayumu Ito, Eiji Okuda và Koichi Sato.
screenshot-20250921-224253-messenger.jpg
"Romantic Anonymous" đã được chọn vào hạng mục "On Screen" của Liên hoan phim Busan lần thứ 30, khai mạc vào ngày 17/9. Hai diễn viên chính Shun Oguri và Han Hyo Joo đã có mặt tại nhà hát Haeundae để quảng bá cho bộ phim vào ngày 19/9.
b3lzzw-3f.jpg
3oqaxd-3f.jpg
Han Hyo Joo tiết lộ rằng, cô đã nỗ lực hết sức để nói lời thoại bằng tiếng Nhật: "Nói tiếng mẹ đẻ của tôi tốn gấp hai hoặc ba lần năng lượng cần thiết. Mặc dù đã quen với tiếng Nhật, nhưng tôi vẫn phải làm việc với Oguri và các nhân viên để điều chỉnh giọng của mình cho giống với giọng của Hana, người đã sống ở Nhật Bản 10 năm". Oguri cũng cho biết, nhà thiết kế sản xuất Lee Ha Jun đã cho anh xem một bản ý tưởng dày trước khi quay, điều này đã giúp anh hiểu rõ hơn về tác phẩm.
Linh Vân
#Phim hợp tác Nhật-Hàn #Chuyện tình người trưởng thành #Chứng lo âu xã hội #Diễn viên Han Hyo Joo và Shun Oguri #Chuyển thể từ phim Pháp #Liên hoan phim Busan #Chương trình Netflix #Chủ đề tâm lý và xã hội #Diễn xuất đa ngôn ngữ

