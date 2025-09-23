Hai đoàn phim gặp "tam tai' nặng nhất Cbiz lúc này: Khó tìm người thay Ngu Thư Hân

HHTO - Blogger Trung đồn đoán Tống Tổ Nhi đang được đoàn phim "Nhất Niệm Giang Nam" đàm phán để thay thế Ngu Thư Hân nhưng khả năng "dưa bở" cao. Một đoàn phim khác cũng gặp "kiếp nạn" khiến phim chưa rõ ngày hoàn thành dù đã quay 4 tháng, nghi do thiếu vốn đầu tư.

Hai dự án cổ trang được iQIYI thầu phát sóng có thể là hai đoàn phim "khổ nhất C-Biz" lúc này, gồm Nhất Niệm Giang Nam và Phong Nguyệt Bất Tương Quan.

Nhất Niệm Giang Nam được xếp đầu tư cấp S+, có sự tham gia của biên kịch Trương Nguy - người đứng sau Mộng Hoa Lục, Lục Trinh truyền kỳ. Dự án này có thể coi là "có họ hàng" với Nhất Niệm Quan Sơn (do Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh đóng chính).

Ngu Thư Hân vẫn tham gia ghi hình cho một chương trình giải trí. Nhưng khả năng cô có thể lên sóng trong năm hay không vẫn còn mập mờ.

Phim tuyên bố Ngu Thư Hân và Vương An Vũ là nam nữ chính. Tuy nhiên, phim chưa khởi quay thì ồn ào kinh doanh của gia đình nữ diễn viên nổ ra. Ngu Thư Hân cũng bị tố từng chèn ép đồng nghiệp khiến họ rơi vào bế tắc. Dù đại diện của cô và gia đình đều đăng tuyên bố phủ nhận, nhưng tin tiêu cực vẫn không lắng xuống. Các nhãn hàng có dấu hiệu phủi sạch quan hệ với cô. Các kênh của CCTV đã gỡ các bài đăng có Ngu Thư Hân.

Khoảng 1 tuần trước ngày khai máy, hậu viện hội của Vương An Vũ thông báo nam diễn viên sẽ không xuất hiện giao lưu tại khu vực chạy dự án tiếp sức. Tuy nhiên, vì đã chuẩn bị từ lâu, fan vẫn thực hiện. Ngày 11/9, dù người hâm mộ tổ chức rầm rộ nhiều hoạt động, Ngu Thư Hân không xuất hiện.

Phim dự kiến quay ở Hoành Điếm (Trung Quốc) nên chắc chắn việc ghi hình sẽ không tránh được rò rỉ hình ảnh. Tuy nhiên đến nay, không ghi nhận được bất kỳ hình ảnh/ clip nào về việc khai máy hay quay chụp của Nhất Niệm Giang Nam. Vì thế, dù chưa có thông báo chính thức từ diễn viên và đoàn làm phim, nhiều người tin rằng ê-kíp đang gặp "kiếp nạn" và nhiều khả năng những tin đồn đang được lan truyền là đúng.

﻿ ﻿

Vương An Vũ được cho là đã chủ động rút khỏi dự án này. Nhà sản xuất cũng gạch tên Ngu Thư Hân khỏi dàn diễn viên để hạn chế ảnh hưởng. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm được nam nữ chính mới. Có "dưa" (tin đồn) cho biết Nhất Niệm Giang Nam đã hoãn lịch quay qua năm sau. Vai nữ chính được cho là đã tìm đến Trương Tịnh Nghi, Chương Nhược Nam, Tống Tổ Nhi nhưng "không ai dám nhận".

Dân mạng cho rằng đoàn phim sẽ còn gặp kiếp nạn dài. Bởi fan của Ngu Thư Hân đang "rất chiến". Netizen suy đoán trừ phi người thay thế có danh tiếng cao hơn nữ diễn viên, còn nếu là diễn viên cùng hoặc sau thế hệ, chắc chắn sao nữ đó sẽ gặp không ít "gạch đá" từ fandom của Ngu Thư Hân vì "cướp bánh" thần tượng của họ.

Một đoàn phim khác cũng gặp "tam tai" là Phong Nguyệt Bất Tương Quan (Đặng Vi, Lý Uyển Đát). Ngày 18/9, đoàn phim này tuyên bố ngừng quay, cho biết đã hoàn thành cốt truyện chính, các cảnh đặc biệt sẽ chờ thời điểm thích hợp ghi hình bổ sung. Blogger Trung cho biết nguyên nhân chính đến từ việc thiếu chi phí đầu tư, khiến nhiều fan lo lắng phim sẽ bị trì hoãn vô thời hạn vì ngoài quay bổ sung còn tốn chi phí cho hậu kỳ, kiểm duyệt...

Trước đó, nhóm fan của Đặng Vi từng tố đoàn phim Phong Nguyệt Bất Tương Quan đối xử bất công với anh. Kế hoạch thông báo ghi hình 120 ngày nhưng thực tế chỉ có 62 ngày. Fan cho rằng đoàn phim cố ý cắt đất diễn của anh dù Đặng Vi được tuyên bố là nam chính phiên 1. Các cảnh mùa đông được ghi hình vào ngày nắng gắt khiến nam diễn viên bị say nắng do mặc trang phục quá dày nhưng không được chăm sóc chu đáo, trong khi rõ ràng có thể quay vào thời điểm mát mẻ hơn.

Phong Nguyệt Bất Tương Quan được cho là đã dừng quay gián đoạn 7 lần. Ngày 23/9, trailer phim bất ngờ được công bố. Tuy nhiên, fan vẫn chưa nguôi lo lắng về thời điểm tác phẩm được hoàn thiện.