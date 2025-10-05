Hà Nội khuyến khích làm việc, học trực tuyến ngày 6/10 do ảnh hưởng bão số 11

SVO - Trước nguy cơ mưa lớn và ngập úng diện rộng do ảnh hưởng của bão số 11 (MATMO), nhiều trường đại học tại Hà Nội đã thông báo chuyển sang học trực tuyến trong ngày 6/10. TP. Hà Nội đồng thời khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp bố trí cho người lao động làm việc từ xa.

Đến 13h ngày 5/10, khu vực Hà Nội trời nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động 24 - 34°C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều tối nay, Bắc Bộ và khu vực thủ đô sẽ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa đến mưa to, có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ ở các tuyến phố nội đô như Nguyễn Xiển, Minh Khai, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Đại lộ Thăng Long.

Trước tình hình đó, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã phát thông báo chuyển đổi phương thức dạy và học.

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) cho biết toàn bộ các lớp học ngày 6/10 sẽ học theo hình thức trực tuyến qua Zoom, MS Teams hoặc Google Classroom. Nhà trường đề nghị các khoa chủ động thông báo cho giảng viên và sinh viên, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật khi cần.

Trường ĐH Ngoại thương thông báo trên fanpage chính thức của nhà trường.

Trường ĐH Ngoại thương (FTU) cũng ra thông báo chuyển toàn bộ lớp học và kỳ thi trong hai ngày 6 - 7/10 sang hình thức trực tuyến. Các kỳ thi trong hai ngày này được dời sang 12/10 và 19/10, lịch thi mới sẽ được cập nhật trên hệ thống FTUGate.

Một số trường khác cũng thông báo cho phép giảng viên linh hoạt chuyển sang dạy online hoặc tạm hoãn buổi học trong khung giờ mưa lớn.

Đại diện trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) cho biết, quyết định chuyển đổi hình thức dạy học là biện pháp chủ động, nhằm đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên và hạn chế gián đoạn học tập trong điều kiện thời tiết bất thường.

Thông tin khuyến nghị được đăng tải trên fanpage Chính phủ.

Không chỉ trong lĩnh vực giáo dục, TP. Hà Nội cũng đã khuyến nghị các sở, ngành, đơn vị hành chính và doanh nghiệp bố trí cho cán bộ, nhân viên làm việc trực tuyến trong ngày 6/10 nếu điều kiện di chuyển không thuận lợi. Các đơn vị được yêu cầu đảm bảo tiến độ công việc, duy trì liên lạc, đồng thời hạn chế tối đa việc đi lại khi mưa lớn xảy ra.

Từ chiều tối 5/10 đến hết ngày 6/10, cơ quan khí tượng dự báo Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, gió giật mạnh, cảnh báo người dân không ra đường khi mưa dông lớn, tránh trú dưới cây, cột điện và công trình đang thi công.