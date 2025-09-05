Hà Nội: Không khí tưng bừng trong Lễ Khai giảng tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

HHTO - Sáng ngày 5/9, trong không khí hân hoan của hàng triệu học sinh trên khắp mọi miền đất nước, thầy và trò trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) đã tưng bừng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Năm học này của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm có chủ đề Học chủ động - Sống tự tin, khẳng định tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập của thế hệ học trò hôm nay.

Ngay từ sáng sớm, sân trường rực rỡ cờ hoa, không khí náo nức hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ của các em học sinh.

Chương trình khai giảng mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính thầy cô và học sinh nhà trường cùng thể hiện: Hào Khí Việt Nam khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, Bay Cao Tiếng Hát Ước Mơ lan tỏa khát vọng tuổi thơ. Những giai điệu tràn đầy sức sống ấy đã khiến ngày hội khai trường thêm sôi nổi và ý nghĩa.

Trong phần nghi lễ, Nhà giáo Đào Thị Thủy - Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu chào mừng và công bố chủ đề năm học mới: Học chủ động - Sống tự tin không chỉ là khẩu hiệu mà còn là định hướng xuyên suốt để mỗi học sinh rèn luyện bản lĩnh, chủ động trong học tập và tự tin khẳng định giá trị bản thân.

Tiếng trống khai trường được cất lên rộn rã, hòa cùng Nghi lễ Mở sách - phát động chủ đề năm học mới. Mở sách là nghi lễ biểu tượng cho hành trình tri thức, gửi gắm lời nhắn nhủ tới thầy và trò về một năm học mới đầy quyết tâm.

Đặc biệt, học sinh toàn trường còn được cùng thầy cô theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Khai giảng toàn quốc từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là dịp để các em cảm nhận rõ niềm vui chung của hàng triệu bạn nhỏ trên cả nước, cùng bước vào một năm học mới trong tinh thần đoàn kết, hứng khởi.

Khép lại buổi lễ, thầy và trò Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cùng hòa nhịp ca khúc Một Vòng Việt Nam như một lời mời gọi, đưa chúng ta cùng du ngoạn trên dải đất hình chữ S, từ Bắc vào Nam, để thấy yêu hơn quê hương đất nước mình.

Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của phụ huynh cùng tinh thần nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ giáo viên và học sinh, nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2025 2026, góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục Thủ đô và cả nước.