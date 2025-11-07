Giá vàng bất ngờ tăng mạnh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng nay (7/11), giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng trở lại sau nhiều ngày giảm, giao dịch quanh mốc 148 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 148,4 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC tăng giá trở lại.

Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng từ 700.000 - 1 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC niêm yết 143,4 - 145,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Doji niêm yết 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.985 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.100 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD tăng nhẹ lên quanh mức 26.081 - 26.353 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận ở mức 27.770 - 27.840 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do và ngân hàng vẫn chênh lệch lớn.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết chênh lệch tỷ giá trên thị trường tự do và chính thức đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Theo VDSC, chênh lệch hiếm thấy này cho thấy sự hạn chế trong nguồn cung USD ở cả trong và ngoài hệ thống, được dẫn chứng bởi việc Ngân hàng Nhà nước đã cam kết bán ngoại tệ có kỳ hạn cho các ngân hàng thương mại với quy mô khoảng 4,4 tỷ USD từ tháng 8 đến nay.

Ngoài ra, nhu cầu USD trên thị trường tự do tăng đột biến có thể phản ánh sự liên thông giữa thị trường USD tự do và thị trường vàng khi chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới nới rộng trong tháng 10.

Trong ngắn hạn, nguồn cung ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước đảm bảo trong tương lai đang là điểm neo đối với tỷ giá trên thị trường chính thức.

