Kinh tế

Google News

Giá vàng bạc cùng tăng cao

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (5/2), giá vàng bạc trong nước cùng tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC vượt mốc 180 triệu đồng/lượng, bạc khoảng 92 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 177,2 - 180,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,7 triệu đồng/lượng so với sáng sớm qua.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh tương tự giá bán ra vàng miếng SJC lên mốc 180,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong hai ngày, vàng miếng SJC tăng mạnh 14,7 triệu đồng/lượng.

Có mức tăng tương đương, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức 177,2 - 180,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC, PNJ ở mức 176,7 - 179,7 triệu đồng/lượng.

vvvv.jpg
Giá vàng nhẫn nhiều nơi gần bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới niêm yết 5.007 USD/ounce, tăng 57 USD so với sáng qua nhưng lại giảm 55 USD so với chiều qua.

Hiện tại, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Những ngày qua, giá vàng trong nước biến động mạnh, cảnh xếp hàng mua vàng tái diễn ở cả Hà Nội, TPHCM. SJC, Phú Quý hay Bảo Tín Minh Châu thường xuyên thông báo hết vàng ngay trong buổi sáng mở cửa giao dịch.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều qua, Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan theo sát diễn biến của thị trường vàng, triển khai kịp thời các giải pháp để bình ổn thị trường vàng trong trường hợp cần thiết. Phấn đấu trước ngày 10/2 đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng.

Giá bạc cũng tăng theo giá vàng nhưng mức tăng thấp hơn. Cuối giờ chiều qua, bạc thỏi Phú Quý ở mức 3,3 - 3,4 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 92 triệu đồng/kg, tăng 2 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng qua.

Bạc Ancarat ở mức 91 triệu đồng/kg. Hiện tại, giá bạc thế giới ở mức 89 USD/ounce.

Ở thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.067 đồng/USD, giảm 2 USD so với sáng qua; Vietcombank niêm yết ở mức 25.790 - 26.180 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
