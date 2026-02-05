Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quạt đa năng FujiHOME: biết nghe nói - công nghệ sinh ra từ yêu thương

P.V

Bà cụ 78 tuổi, tay run, mắt mờ, sống một mình giữa Sài Gòn. Một câu nói bằng tiếng Việt - chiếc quạt bật. Không app. Không WiFi. Không cần nhờ ai.

Đêm tháng tư năm ngoái, Bình Thạnh. Bà Nguyễn Thị Lan thức giấc vì nóng. Điều khiển nằm đâu đó trên bàn, nhưng mắt bà mờ, tay bà run - nhấn ba bốn lần không trúng nút. Gọi con thì ngại, hai giờ sáng ai nỡ. Bà nằm chịu nóng cho đến sáng.

Chuyện tưởng nhỏ, nhưng nhân lên 2 triệu người già đang sống một mình trên cả nước, nó không nhỏ chút nào.

Cho đến một ngày, con trai mang về chiếc quạt mới. Bà Lan nói: “Bật quạt đi con”. Quạt bật. Bà nói: “Tăng tốc độ gió”. Gió tăng. Không cần cài đặt, không cần WiFi, không cần biết smartphone là gì. Bà khóc.

“Như có đứa cháu ngoan ở trong nhà vậy. Đêm nào nóng, nói một câu là xong. Không phải gọi điện làm phiền ai cả.”

image001-8556.jpg
Dòng quạt LUXURY BF15-HEPA-VOICE điều khiển giọng nói tiếng Việt của FujiHOME - không cần kết nối Internet. Ảnh: FujiHOME Việt Nam ( thumb)

Chiếc quạt đa năng - biết nghe nói tiếng Việt - không chỉ biết thổi gió

Thương hiệu đứng sau câu chuyện ấy là FujiHOME. Và điều khiến người trong ngành bất ngờ: họ không ra mắt một sản phẩm, mà tung cùng lúc ba dòng quạt thông minh - phủ kín mọi phân khúc, mọi nhu cầu. Dường như bất kỳ loại quạt nào người Việt cần, FujiHOME đều đã nghĩ đến.

Đầu tiên là LUXURY BF15-HEPA-VOICE - quạt không cánh tích hợp lọc không khí HEPA H13. Nghe thì như ba thiết bị ghép lại, nhưng thực tế nó giải quyết một bài toán rất thực: gia đình có trẻ nhỏ vừa cần quạt an toàn (không cánh), vừa cần không khí sạch giữa thành phố ô nhiễm. Quạt BF15 lọc 99,97% bụi mịn PM2.5 bằng bộ lọc 3 lớp (HEPA, tia UV khử khuẩn, Ionizer), đồng thời phun sương tạo ẩm cho những ai khô da, khô mũi vì điều hòa. Động cơ Inverter DC tiết kiệm 30-60% điện. 32 cấp gió. Hẹn giờ 15 tiếng. Một thiết bị thay cho ba máy khác nhau.

image003-2305.jpg
Quạt CFR01PRO-VOICE. Ảnh: FujiHOME Việt Nam

Tiếp đến là LUXURY CFR01PRO-VOICE - và đây có lẽ là chiếc quạt tuần hoàn “có tất cả” nhất thị trường. Thiết kế gam xám-tím hoặc trắng-vàng đồng đẹp đến mức nhiều người lầm tưởng là đồ trang trí nội thất. Nhưng bên trong vỏ sang trọng ấy là loạt tính năng hiện đại khác gồm lọc không khí Ionizer, phun sương tạo ẩm, hộp khuếch tán sáp thơm, đèn ngủ trang trí, động cơ DC không chổi than, 24 cấp gió, quay đối lưu 3D,... Tất cả trong một chiếc quạt duy nhất. Khó tìm được đối thủ nào có danh sách tính năng nhiều như vậy ở tầm giá này.

Cuối cùng, CFR04-VOICE dành cho những ai cần “đủ dùng, giá tốt”. Thiết kế thanh thoát, 8 cấp gió, xoay đa chiều 90°, lồng quạt tháo rời dễ vệ sinh - và vẫn giữ nguyên khả năng nghe tiếng Việt. Bởi FujiHOME quan niệm: công nghệ giọng nói không phải đặc quyền của dòng cao cấp.

image005-8959.jpg
Bộ năm quạt FujiHOME điều khiển giọng nói - từ cao cấp đến phổ thông, loại nào cũng có. Ảnh: FujiHOME Việt Nam

Công nghệ sinh ra từ sự thấu hiểu

Điều đáng nói nhất không nằm ở bất kỳ thông số nào, mà nằm ở một quyết định: xử lý giọng nói OFFLINE hoàn toàn. Không WiFi, không app, không tài khoản, không cloud. Cắm điện, nói, là xong.

“Người già thường không biết cài WiFi. Nếu bắt họ kết nối Internet mới dùng được quạt, thì công nghệ có ý nghĩa gì? Chúng tôi muốn bà cụ 80 tuổi chỉ cần mở hộp, cắm điện, và nói chuyện với chiếc quạt như nói chuyện với cháu mình” - đại diện FujiHOME chia sẻ.

Xử lý offline cũng đồng nghĩa: không dữ liệu giọng nói nào bị gửi đi đâu. Với tâm lý người Việt vốn lo ngại chuyện “nghe lén”, đây là một điểm cộng không nhỏ.

Nhìn lại, FujiHOME những năm qua đã trở thành cái tên hàng đầu khi nhắc đến quạt. Quạt không cánh, quạt tuần hoàn, quạt tháp, quạt hơi nước, máy làm mát - danh mục dày đặc, sản phẩm nào cũng tích hợp nhiều hơn những gì một chiếc quạt thông thường làm được. Và giờ, quạt FujiHOME còn biết nghe nói tiếng Việt.

Có lẽ, “smart home” đúng nghĩa không phải ngôi nhà chất đầy thiết bị thông minh mà chỉ người trẻ mới biết dùng. Mà là khi một bà cụ 78 tuổi, tay run, mắt mờ, nói một câu - và cả căn phòng lắng nghe.

Thông tin sản phẩm: fujihomevn.com

Bảo hành 24 tháng. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm trị giá 1 tỷ đồng bởi Bảo hiểm Quân Đội (MIC).

P.V
