Mastercard và Shopee Việt Nam công bố hợp tác chiến lược, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard

Mastercard và Shopee Việt Nam hôm nay công bố hợp tác chiến lược trong năm năm, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard - thẻ Mastercard đầu tiên liên kết với Shopee tại thị trường Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng mở đầu cho hợp tác lâu dài giữa hai bên nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và hỗ trợ tăng trưởng bền vững của nền kinh tế số tại Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng tại một trong những thị trường kỹ thuật số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, Mastercard và Shopee đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược tại Việt Nam, kết hợp thế mạnh hàng đầu của Mastercard trong lĩnh vực thanh toán toàn cầu và hệ sinh thái thương mại điện tử của Shopee.

Sự hợp tác này sẽ thúc đẩy phát triển các chương trình thẻ dễ nhân rộng và trải nghiệm tích hợp ưu đãi, dựa trên mạng lưới thanh toán bảo mật toàn cầu, nền tảng dữ liệu chuyên sâu và năng lực triển khai thị trường của Mastercard. Với lợi thế hệ sinh thái thương mại điện tử dẫn đầu và hiểu biết sâu sắc về hành vi tiêu dùng số của Shopee, các giải pháp mới sẽ được tích hợp liền mạch vào hành trình mua sắm thường xuyên để thúc đẩy sử dụng thẻ, hình thành thói quen thanh toán số và xây dựng niềm tin vào thanh toán không tiền mặt.

Hợp tác này giữa Shopee và Mastercard kỳ vọng mang đến cho người dùng Shopee nhiều lợi ích thiết thực, sự thuận tiện trong thanh toán và các trải nghiệm khác biệt khi mua sắm trên nền tảng, bao gồm:

● Các ưu đãi thẻ phù hợp với nhu cầu mua sắm thông qua các sản phẩm thẻ được thiết kế riêng bởi Mastercard và ngân hàng phát hành, giúp người dùng tối ưu chi phí và tiếp cận thêm đặc quyền trên Shopee.

● Gia tăng quyền lợi khách hàng thân thiết khi thanh toán bằng thẻ Mastercard được tích hợp vào chương trình Shopee VIP và Shopee Xu, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm liền mạch của người dùng.

● Trải nghiệm thanh toán thẻ Mastercard nhanh chóng, an toàn và liền mạch trên toàn bộ nền tảng Shopee, giúp người dùng an tâm khi giao dịch.

● Các trải nghiệm độc quyền thông qua mạng lưới tài trợ toàn cầu và các ưu đãi đặc biệt của Mastercard.

Đối với nhà bán hàng và thương hiệu, hợp tác này cũng mở ra thêm cơ hội tăng trưởng thông qua các chiến dịch khuyến mãi đồng thương hiệu và hoạt động marketing phối hợp giữa Shopee và Mastercard.

Việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard là thành quả đầu tiên của hợp tác này. Được thiết kế để mang lại trải nghiệm thanh toán trực tuyến hàng ngày tiện lợi và nhiều ưu đãi, thẻ tín dụng cung cấp cho chủ thẻ một năm thành viên Shopee VIP miễn phí, nhận thưởng Shopee Xu đến 12% cho các giao dịch đủ điều kiện trên Shopee cùng ưu đãi chào mừng lên đến 300.000 đồng, mang đến giá trị tức thì cho người tiêu dùng mua sắm thường xuyên.

Bên cạnh các ưu đãi, thẻ VPBank S Rewards Mastercard được tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái Shopee. Với việc sử dụng Shopee Xu làm cơ chế thưởng cốt lõi, thẻ cho phép người dùng tích lũy điểm thưởng thông qua mọi giao dịch chi tiêu hằng ngày để tích lũy và chi tiêu Shopee Xu trên nền tảng Shopee. Mô hình thưởng dựa trên xu này mang đến trải nghiệm tích hợp khi thanh toán, tích điểm và đổi thưởng được kết nối liền mạch, đặc biệt phù hợp với thế hệ Z và người tiêu dùng am hiểu công nghệ, những người ưu tiên sự tiện lợi, tốc độ và tính linh hoạt.

Thẻ VPBank S Rewards Mastercard đã chính thức mở đăng ký trên Shopee tại đây từ ngày 05 tháng 01 năm 2026. Thẻ được VPBank phát hành trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, chia sẻ: “Shopee luôn chú trọng và cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và liền mạch cho người dùng ở mọi điểm chạm. Hợp tác chiến lược với Mastercard cùng với các đối tác ngân hàng đồng hành, giúp Shopee tiếp tục đa dạng hóa các giải pháp thanh toán và bổ trợ hiệu quả cho các chương trình hiện có trên nền tảng. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa hệ sinh thái Shopee và mạng lưới thanh toán toàn cầu của Mastercard sẽ mở ra những mô hình trải nghiệm thương mại điện tử đa tiện ích, mang lại nhiều giá trị và lợi ích cho người dùng.”

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard phụ trách khu vực Việt Nam, Lào và Campuchia, cho biết: “Mastercard rất vui mừng hợp tác chiến lược với Shopee Việt Nam để hỗ trợ quá trình phát triển của môi trường kỹ thuật số tại Việt Nam. Thị trường thương mại điện tử của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến đạt khoảng 63 tỷ USD vào năm 2030 ., trong khi hành vi mua sắm cũng ngày càng ưu tiên mạng xã hội, với hơn một nửa người tiêu dùng thích mua hàng qua các nền tảng xã hội . Thông qua sáng kiến này giữa Mastercard và Shopee, chúng tôi mong muốn củng cố niềm tin, khả năng tiếp cận và mang lại trải nghiệm thương mại điện tử đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dùng, góp phần xây dựng một tương lai kết nối và củng cố niềm tin của người tiêu dùng, nhà bán hàng và các ngân hàng phát hành vào thanh toán không tiền mặt.”