Yoowon Việt Nam kiến tạo giá trị từ công nghiệp phụ trợ

Mỗi độ xuân về, khi nền kinh tế bước sang một chu kỳ phát triển mới, cũng là thời điểm nhìn lại những doanh nghiệp đang âm thầm tạo dựng nền móng cho sản xuất và lưu thông hàng hóa. Trong dòng chảy ấy, Công ty TNHH MTV Yoowon Việt Nam, có trụ sở tại Phú Thọ, với thế mạnh sản xuất lưới nhựa plastic, pallet gỗ và keo Urea-formaldehyde, đang từng bước khẳng định vai trò là một mắt xích quan trọng của ngành công nghiệp phụ trợ, góp phần gia tăng giá trị nội địa và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường.

Ba trụ cột sản xuất – Một định hướng phát triển bền vững

Không chọn con đường tăng trưởng nóng, Yoowon Việt Nam kiên định xây dựng mô hình sản xuất dựa trên ba nhóm sản phẩm nền tảng, gắn trực tiếp với nhu cầu thiết yếu của các ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến và logistics.

Các dòng lưới nhựa plastic của Yoowon được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản, xây dựng, che chắn và bảo quản hàng hóa. Sản phẩm có độ bền cao, khả năng chịu lực, chống tia UV, thích ứng tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Dây chuyền sản xuất lưới nhựa plastic của Công ty TNHH MTV Yoowon Việt Nam.

Trong khi đó, pallet gỗ sản phẩm không thể thiếu của chuỗi kho vận, xuất nhập khẩu được Yoowon chú trọng từ khâu chọn nguồn gỗ hợp pháp, xử lý kỹ thuật đến kiểm soát chất lượng thành phẩm. Pallet không chỉ đảm bảo độ bền, khả năng tái sử dụng nhiều lần mà còn phù hợp với các tiêu chuẩn lưu thông hàng hóa trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, keo Urea-formaldehyde là một vật liệu kết dính quan trọng trong ngành chế biến gỗ, sản xuất ván nhân tạo. Đây là lĩnh vực được Yoowon Việt Nam đầu tư bài bản về công nghệ và quy trình. Keo UF của công ty được sản xuất với yêu cầu nghiêm ngặt về độ kết dính, tính ổn định và an toàn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm gỗ, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, qua đó tăng giá trị cho ngành chế biến gỗ trong nước.

Chất lượng làm gốc – Phát triển xanh làm hướng đi

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Yoowon Việt Nam xác định rõ: Chất lượng là “tấm hộ chiếu” để doanh nghiệp bước ra thị trường lớn. Mỗi sản phẩm, từ lưới nhựa plastic, pallet gỗ đến keo Urea-formaldehyde, đều được kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất đến khâu hoàn thiện. Song song với đó, doanh nghiệp không ngừng cải tiến công nghệ, đa dạng hóa mẫu mã, chủng loại, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính sự nghiêm túc trong quản trị chất lượng đã giúp Yoowon Việt Nam từng bước xây dựng uy tín, trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế biến và logistics.

Không đứng ngoài xu thế phát triển bền vững, Yoowon Việt Nam chú trọng sản xuất an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Việc tối ưu hóa quy trình, giảm hao phí nguyên liệu, kiểm soát phát thải trong sản xuất keo và chế biến gỗ đang được doanh nghiệp triển khai đồng bộ. Cùng với đó, Yoowon đặt con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, tạo việc làm ổn định, chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề, bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Đồng thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Khát vọng xuân mới

Bước sang năm mới, trong không khí rộn ràng của mùa xuân đất nước, Yoowon Việt Nam xác định mục tiêu tiếp tục đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế.

Từ những sợi lưới nhựa bền bỉ, những pallet gỗ vững chắc nâng đỡ hàng hóa trên mỗi hành trình, đến những giọt keo Urea-formaldehyde gắn kết giá trị trong ngành chế biến gỗ, Yoowon Việt Nam đang lặng lẽ đóng góp vào sự hình thành một nền công nghiệp phụ trợ hiện đại, tự chủ và bền vững.

Công ty TNHH MTV Yoowon Việt Nam hướng tới mở rộng xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp phụ trợ trong năm 2026.

Xuân mới mở ra kỳ vọng mới. Và trên hành trình ấy, Yoowon Việt Nam chọn cách đi chậm mà chắc, lấy chất lượng làm gốc, lấy con người làm trung tâm, lấy phát triển xanh làm kim chỉ nam để cùng nền kinh tế đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập.

Chia sẻ về định hướng phát triển của doanh nghiệp, bà Trần Thị Thu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Yoowon Việt Nam, cho hay: “Chúng tôi xác định Yoowon Việt Nam không chỉ là một đơn vị sản xuất đơn thuần, mà là doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ trong nước. Mỗi sản phẩm, từ lưới nhựa plastic, pallet gỗ đến keo Urea-formaldehyde đều phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tính ổn định và an toàn, bởi đó là nền tảng để khách hàng yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài. Trong giai đoạn tới, Yoowon sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, hoàn thiện quy trình theo hướng xanh – sạch – hiệu quả. Đồng thời, mở rộng hợp tác để đưa sản phẩm Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.”