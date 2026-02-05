EVNSPC hoàn thành 8 công trình lưới điện 110kV trong tháng 1/2026

Ngay trong tháng 1/2026, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã có khởi đầu mạnh mẽ trong công tác đầu tư xây dựng khi đóng điện thành công 8 công trình lưới điện 110kV. Kết quả này thể hiện quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu “Điện đi trước một bước”, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

Xác định năm 2026 là “năm bản lề” tạo nền tảng cho kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030, Đảng ủy EVNSPC đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/ĐU về việc tập trung hoàn thành toàn diện công tác đầu tư xây dựng lưới điện năm 2026.

Theo đó, EVNSPC đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện các dự án đầu tư lưới điện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo cung ứng an toàn, ổn định nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh phía Nam trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đây cũng là giải pháp cụ thể thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Công trình Trạm biến áp 110kV Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh sau khi hoàn thành

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết, EVNSPC phân công trực tiếp lãnh đạo phụ trách từng công trình, đặc biệt là các dự án trọng điểm, cấp bách. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện được yêu cầu xử lý kịp thời hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo tinh thần “rõ ràng, cụ thể, đúng thẩm quyền”, để không ảnh hưởng đến tiến độ các dự án điện.

Từ đầu năm 2026 đến nay, không khí thi công trên các công trình do EVNSPC làm chủ đầu tư luôn khẩn trương, nghiêm túc. Ngay trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân của EVNSPC và lực lượng thi công của các nhà thầu vẫn bám trụ tại công trường, duy trì tiến độ thi công với quyết tâm đưa các dự án về đích đúng kế hoạch.

Nỗ lực đảm bảo điện tại các tỉnh phía Nam

Với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, CBCNV EVNSPC, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thi công và sự hỗ trợ của chính quyền, người dân nơi dự án đi qua; cùng sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO), trong tháng 1/2026, EVNSPC đã hoàn thành 8 công trình lưới điện 110kV tại các tỉnh gồm: Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ

Công trình Cải tạo, nâng cấp Trạm 110/22kV Long Hòa, TP Cần Thơ đóng điện ngày 31/1/2026

Cụ thể, tại thành phố Cần Thơ, ngày 31/1/2026, hai công trình được đóng điện gồm: Trạm 110/22kV Bình Thủy (lắp máy biến áp T2 công suất 63MVA) và đường dây 110kV Trà Nóc – Bình Thủy, với tổng mức đầu tư hơn 66,9 tỷ đồng; cùng công trình Cải tạo, nâng cấp Trạm 110/22kV Long Hòa, với tổng mức đầu tư hơn 48,8 tỷ đồng.

Tại tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày cuối tháng 01/2026, EVNSPC đã đóng điện thành công hai công trình gồm: Dự án đường dây 110kV Tân Thành - Trạm 220kV Hàm Tân 2, có tổng mức đầu tư 151 tỷ đồng (đóng điện ngày 29/1/2026) và Dự án nâng công suất Trạm biến áp 110kV Di Linh, có tổng mức đầu tư trên 23 tỷ đồng (đóng điện ngày 31/1/2026).

Còn tại An Giang, EVNSPC cũng kịp hoàn thành hai công trình gồm: Công trình Lộ ra 110kV trạm 220kV Chợ Mới có tổng mức đầu tư trên 8,6 tỷ đồng (ngày 31/1/2026) và Công trình Lộ ra trạm 220kV Châu Thành có tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng (ngày 20/1/2025) .

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức (giữa) đôn đốc tiến độ các công trình đầu tư xây dựng trong những ngày cuối tuần của tháng 1/2026

Ngoài ra, cũng trong tháng 1/2026, EVNSPC đóng điện Trạm biến áp 110kV Tân Thạnh và Đường dây đấu nối tại tỉnh Tây Ninh, có tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng; và Dự án nâng cấp, cải tạo Trạm biến áp 110kV Mỹ Thuận, tỉnh Đồng Tháp, có tổng mức đầu tư trên 21,8 tỷ đồng.

Các công trình sau khi hoàn thành, đưa vào vận hành sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện; tăng cường khả năng liên kết lưới, linh hoạt trong quản lý vận hành, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân tại các địa phương.