Kết hợp dự phòng và tích lũy: Xu hướng quản lý tài chính của người trẻ trong giai đoạn nhiều biến động

Giữa cuộc sống nhiều biến động, người trẻ đang dần thay đổi cách quản lý tài chính cá nhân. Thay vì chỉ tập trung vào nâng cao thu nhập, tiết kiệm đơn thuần, nhiều người lựa chọn chiến lược kết hợp giữa dự phòng và tích lũy như một bước chuẩn bị chủ động trước những bất trắc, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Người trẻ đô thị chuyển hướng sang tư duy tài chính dài hạn

Sống và làm việc tại các đô thị lớn, người trẻ, đặc biệt là các gia đình trẻ, đang phải đối mặt với nhiều áp lực về tài chính và rủi ro khó lường. Chính điều đó khiến việc quản lý tài chính cá nhân không còn là lựa chọn, mà trở thành một kỹ năng sống thiết yếu.

Người trẻ ở các đô thị lớn quan tâm nhiều hơn đến giải pháp dự phòng rủi ro và hỗ trợ tích lũy



Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, với lợi thế được tiếp cận sớm các dịch vụ tài chính hiện đại, đang quan tâm nhiều hơn tới những giải pháp vừa giúp dự phòng rủi ro, vừa hỗ trợ tích lũy để hiện thực hóa các mục tiêu lớn trong cuộc sống như mua xe, mua nhà, lập gia đình. Với các gia đình trẻ, việc hoạch định tài chính còn mang ý nghĩa dài lâu hơn, đó là sự chuẩn bị sớm cho tương lai học hành của con cái, để cha mẹ có thể yên tâm đồng hành và trao cho con nền tảng tốt nhất trên hành trình trưởng thành.

Anh Thành Trung (30 tuổi), đã lập gia đình và có một con nhỏ, cho biết cuộc sống hiện đại tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Từ ốm đau, bệnh tật đến tai nạn bất ngờ, những biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khiến tài chính có thể bị ảnh hưởng và các kế hoạch dài hạn dễ gián đoạn. Vì thế, anh tin rằng việc chủ động xây dựng một phương án dự phòng từ sớm là điều cần thiết để gia đình yên tâm trước các biến động của cuộc sống.

“Năm qua, tôi đã tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh của công ty bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam. Điều khiến tôi yên tâm nhất là vừa có sự bảo vệ trước rủi ro, vừa giúp tôi chủ động hoạch định tài chính cho những dự định lâu dài. Do đặc thù công việc thường xuyên phải di chuyển, tôi dự kiến sẽ tham gia thêm sản phẩm bán kèm bảo hiểm Tử vong và Thương tật do tai nạn, với quyền lợi chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm nếu chẳng may tử vong do tai nạn”, anh Trung chia sẻ.

Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều người trẻ như anh Trung lựa chọn bảo hiểm nhân thọ như một giải pháp tài chính toàn diện, vừa bảo vệ trước rủi ro, vừa hỗ trợ tích lũy dài hạn. Đặc biệt, sau giai đoạn thị trường bảo hiểm trong nước có nhiều cải tiến mạnh mẽ theo hướng minh bạch và lấy quyền lợi khách hàng làm trọng tâm, xu hướng này càng trở nên rõ nét.

Giải pháp bảo vệ kết hợp tích lũy, đáp ứng nhu cầu từng giai đoạn

Trước nhu cầu bảo vệ tài chính tại các đô thị ngày càng gia tăng, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã phát triển các sản phẩm kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, tích lũy và đầu tư. Trong đó, Shinhan Life Việt Nam - doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đến từ Hàn Quốc tập trung hướng tới nhóm khách hàng trẻ, gia đình trẻ và tầng lớp trung lưu tại các thành phố lớn, với danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu tài chính ở từng giai đoạn cuộc sống.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh được nhiều người trẻ quan tâm

Một trong những sản phẩm chiến lược của doanh nghiệp này là bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh. Đây là sản phẩm giúp khách hàng chủ động hoạch định tài chính, đồng thời được bảo vệ trước các rủi ro thương tật toàn bộ vĩnh viễn hay tử vong. Khách hàng còn được hưởng quyền lợi đầu tư với lãi suất đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu trong hợp đồng bảo hiểm, một lợi thế nổi bật trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Ngoài ra, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh còn mang đến các quyền lợi thưởng hấp dẫn, gồm thưởng duy trì hợp đồng định kỳ vào cuối năm thứ 4 và mỗi bốn năm sau đó cho đến cuối năm hợp đồng thứ 20, cùng khoản thưởng duy trì hợp đồng đặc biệt vào cuối năm thứ 10 và thứ 20, giúp gia tăng giá trị tài khoản hợp đồng. Sự linh hoạt cũng là điểm cộng lớn của sản phẩm, khi khách hàng có thể chủ động đầu tư thêm để gia tăng tích lũy, linh hoạt đóng phí bảo hiểm cơ bản từ năm thứ 4, hoặc rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng nhằm đáp ứng các nhu cầu tài chính khác nhau trong từng giai đoạn cuộc sống mà không mất phí rút tiền.

Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp Shinhan – Sống An Vui cũng nhận được sự tham gia của nhiều gia đình trẻ

Bên cạnh đó, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp Shinhan - Sống An Vui của Shinhan Life Việt Nam cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường. Với bộ 3 giải pháp bảo vệ nâng cao, sản phẩm không chỉ bảo vệ trước 03 bệnh hiểm nghèo phổ biến, mà còn san sẻ gánh nặng viện phí, chi phí phẫu thuật, đồng thời tăng cường bảo vệ trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Việc kết hợp hiệu quả giữa bảo vệ tối ưu và tiết kiệm hiệu quả giúp khách hàng chủ động xây dựng quỹ tài chính dự phòng cho những mục tiêu dài hạn của gia đình.

Với các giải pháp bảo hiểm của Shinhan Life Việt Nam, việc chủ động tham gia bảo hiểm từ sớm không chỉ giúp người trẻ vững vàng hơn trước rủi ro, mà còn tạo nền tảng để an tâm sống, làm việc và theo đuổi những mục tiêu dài hạn trong thời kỳ nhiều biến động.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam (trái) nhận Giải thưởng “Excellence in Product Innovation Award” vào tháng 12/2025

Những giá trị thực tiễn mà danh mục sản phẩm của Shinhan Life mang lại cho khách hàng đã được minh chứng bằng những giải thưởng uy tín trong ngành. Năm 2025, Shinhan Life Việt Nam đã được vinh danh ở hạng mục “Excellence in Product Innovation Award” - Giải thưởng Xuất sắc trong cải tiến sản phẩm tại Diễn đàn InsurInnovator Connect Vietnam; và giải thưởng vinh danh “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất” dành cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam.

Giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực đổi mới sản phẩm của Shinhan Life, mà còn là minh chứng cho cam kết lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng cải tiến để đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ đồng hành lâu dài cùng người trẻ Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại, nỗ lực đạt được những mục tiêu dài hạn và hướng tới tương lai bền vững.