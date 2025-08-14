Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dương Dương (Phàm Nhân Tu Tiên) từng ở ẩn suốt hai năm vì một vai diễn bị chê dữ dội

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Vai diễn nào đã khiến cho Dương Dương buồn đến mức ít xuất hiện trước công chúng, ở ẩn gần hai năm trước khi tái xuất với Phàm Nhân Tu Tiên?

duong-duong-8.jpg

Dương Dương đang có màn trở lại ấn tượng với Phàm Nhân Tu Tiên. Dù phim vẫn chưa bùng nổ như kỳ vọng nhưng mọi chỉ số về lượt xem, tương tác đều ổn. Quan trọng nhất là khán giả có ấn tượng tốt với vai Hàn Lập của Dương Dương. Netizen khen nam diễn viên nhập vai tự nhiên hơn trước, các cảnh hành động rất đẹp mắt, cảnh chiến đấu nhìn có lực chứ không phải khua khoắng chân tay cho xong.

duong-duong-10.jpg

Mới đây, khi đi quảng bá cho Phàm Nhân Tu Tiên thì Dương Dương tâm sự rằng gần hai năm qua, anh gần như ở ẩn, ít xuất hiện trước khán giả. Quả thực suốt thời gian dài, khán giả ít thấy Dương Dương tham gia các sự kiện hay lễ trao giải. Và nguyên nhân khiến nam diễn viên tránh xa đám đông là vì một vai diễn.

duong-duong-5.jpg

Dương Dương kể rằng có một nhân vật anh đóng bị chỉ trích nặng nề, từ đó khán giả cũng không còn yêu mến Dương Dương như xưa. Do đó, nam diễn viên chọn cách lánh mặt mọi người, tập trung cho diễn xuất cũng như các kịch bản tiếp theo. Dù bị chê dữ dội, Dương Dương vẫn không nản chí mà tự nhủ càng phải cố gắng làm thật tốt công việc của mình.

duong-duong-2.jpg
duong-duong-1.jpg

Dù Dương Dương không nói cụ thể vai diễn bị chê ấy là gì nhưng netizen đều đoán ra đó là vai chàng lính cứu hỏa Tống Diệm của phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Có lẽ đây là bộ phim khiến Dương Dương muốn quên nhất khi anh chìm trong những bình luận tiêu cực, bị chê là diễn xuất "dầu mỡ" (làm màu), cảnh phim nào cũng gượng gạo. Netizen còn phàn nàn về việc Dương Dương đóng vai lính cứu hỏa mà lúc nào cũng có diện mạo chỉn chu đẹp đẽ chẳng giống một người vào sinh ra tử.

duong-duong-12.jpg

Chắc hẳn cú sốc này đã khiến Dương Dương chấp nhận ở ẩn thời gian dài để tập trung cải thiện diễn xuất. Và lần này Dương Dương được khen có tiến bộ rõ rệt với vai Hàn Lập trong Phàm Nhân Tu Tiên nên nam diễn viên đã tự tin hơn.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Dương Dương #Phàm Nhân Tu Tiên #Dương Dương diễn xuất #Khói lửa nhân gian của tôi

