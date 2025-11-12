Dự án sân bay Gia Bình: Bồi thường gần 2.000 tỷ cho hơn 4.000 hộ dân

TPO - Tỉnh Bắc Ninh đang dồn toàn lực cho nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu hiện nay là triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh, đối với dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, đến nay đã ứng chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) được gần 2.000 tỷ đồng cho hơn 4.000 hộ dân tại xã Gia Bình, xã Nhân Thắng và xã Lương Tài với hơn 436 ha.

Trong đó, tại xã Gia Bình, Nhân Thắng đã ứng chi trả xong. Tại xã Lương Tài đã thực hiện chi trả 16/20 thôn với kinh phí gần 920 tỷ đồng liên quan đến trên 1.500 hộ; còn 4 thôn đang tiếp tục chi trả đến hết ngày 12/11.

Với dự án tái định cư, nghĩa trang đã cơ bản thống kê, xác định chủ sở hữu theo hồ sơ địa chính với tổng diện tích khu tái định cư, di dời nghĩa trang, nghĩa địa, công trình tôn giáo… hơn 260 ha thuộc xã Trung Chính và Lương Tài.

Người dân xã Lương Tài nhận tiền giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình.

Việc triển khai thực hiện GPMB các dự án hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc xác định hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp do phải xác định % diện tích đất nông nghiệp còn lại; các dự thảo quy định vẫn đang trong thời gian xin ý kiến, hoàn thiện để ban hành; thiếu lực lượng tham gia kiểm đếm đất ở và tài sản, công trình trên đất.

Việc xác định nguồn gốc đất và tài sản trên đất còn nhiều phức tạp, mất thời gian; nhiều hộ dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ chuyển đổi trong khi chưa có quy định cụ thể về bồi thường cho trường hợp này.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay. Do đó, các địa phương, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu phải tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt triển khai kế hoạch đã ban hành; bám sát các nội dung công việc đề ra; kiểm đếm tiến độ hằng ngày và có phương án bù thời gian đối với những phần việc bị trễ tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khảo sát thực tế hiện trường dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình.

Ông Tuấn khẳng định, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng đồng hành ngày đêm cùng các đơn vị, địa phương; cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện dự án hiệu quả nhất, tạo sự thay đổi đột phá của tỉnh.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao nhất cho công tác GPMB, chậm nhất đến ngày 30/11 phải hoàn thành, nhất là GPMB phần diện tích đất nông nghiệp của 3 dự án: Dự án thuộc phạm vi sân bay Gia Bình; dự án tuyến đường xuyên tâm; các dự án tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, khu nghĩa trang tập trung mới theo hình thức công viên nghĩa trang.

Đối với những phần diện tích đất nông nghiệp còn vướng mắc do chủ hộ không còn thường trú tại địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Gia Bình chậm nhất trong sáng nay (12/11) chủ trì cuộc họp với các bộ phận chuyên môn, các sở, ngành liên quan để bàn, thống nhất phương án triển khai trên tinh thần có lợi nhất cho người dân và đảm bảo đúng quy định.

Khu vực tái định cư đã được xác định rõ ràng ở vị trí thuận lợi nhất cho người dân; diện tích tái định cư được mở rộng để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân; tuy nhiên, phải thực hiện theo khuôn khổ, quy định của pháp luật; không có chính sách “đất đổi đất” trong bồi thường, thu hồi đất. Việc bồi thường GPMB với diện tích đất tái định cư chậm nhất đến ngày 15/12 phải hoàn thành.