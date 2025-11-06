Đề xuất tổng vốn đầu tư sân bay Gia Bình khoảng 196.378 tỷ đồng

TPO - Tổng vốn đầu tư dự án sân bay Gia Bình khoảng 196.378 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp.

Khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm

Chiều 6/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nêu tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là bước đi chiến lược, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không Vùng Thủ đô theo mô hình “trung tâm kép” đã được nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng thành công.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: QH

Dự án được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Nhà ga hành khách được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn phục vụ 5 sao, bảo đảm phục vụ lưu lượng hành khách lớn một cách thuận tiện, hợp lý. Nhà ga VIP được xây dựng độc lập với khu nhà ga hành khách với diện tích dự kiến khoảng 5.900 m2. Với nhà ga hàng hóa, giai đoạn đến năm 2030 được xây dựng với diện tích dự kiến khoảng 11 ha; giai đoạn đến năm 2050 được mở rộng với diện tích dự kiến khoảng 26 ha.

Theo tờ trình, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỷ đồng; trong đó giai đoạn 1 khoảng 141.236 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp.

Về dự kiến tiến độ, giai đoạn từ năm 2025 – 2027 sẽ đầu tư xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Từ năm 2026 – 2030 sẽ hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1 bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn từ 2031 – 2050 sẽ hoàn thành các hạng mục công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép UBND tỉnh Bắc Ninh được phép di dời các di tích lịch sử - văn hóa trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Việc di dời được thực hiện trên cơ sở phương án do UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định, bảo đảm bảo tồn tối đa và phát huy giá trị của các di tích.

Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và các cơ chế, chính sách đặc biệt hỗ trợ đầu tư dự án; giao Chính phủ chỉ đạo nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Làm rõ khả năng thu xếp khoản vay

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực ủy ban cơ bản thống nhất với các nội dung theo hồ sơ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị lượng hóa rõ các mục tiêu của dự án, như tiêu chuẩn 5 sao Skytrax, top 10 thế giới, Net Zero..., xác định lộ trình và tính khả thi.

Đối với tiến độ thực hiện, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá tính khả thi tiến độ phục vụ APEC 2027, đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và điều kiện địa chất.

Ủy ban thẩm tra cũng đề nghị làm rõ hơn cơ sở tính suất đầu tư, so sánh suất đầu tư với các dự án sân bay tương đương trong khu vực, điều chỉnh theo giá địa phương để lựa chọn mức chi phí phù hợp, tối ưu.

Về nguồn vốn, cần làm rõ khả năng thu xếp khoản vay khoảng 167.000 tỷ đồng, bổ sung tính toán tác động chi phí lãi vay khi chậm tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về cơ chế, chính sách đặc biệt, ưu đãi, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể về việc di dời và xử lý hậu di dời đối với 25 di tích lịch sử - văn hóa trong phạm vi dự án, đặc biệt làm rõ trình tự công nhận lại di tích sau khi di dời, bảo đảm giữ nguyên yếu tố gốc, giá trị văn hóa - lịch sử...

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sân bay Gia Bình tại kỳ họp 10.