Đoàn Công Vinh khẳng định tinh thần thép tại Mister Global 2025: 'Càng khó khăn tôi càng mạnh mẽ'

Đoàn Công Vinh tạo nên trường hợp chưa từng có khi đại diện cho Việt Nam tham dự 2 cuộc thi lớn là Mister International 2025 và Mister Global 2025. “Tham dự hai cuộc thi không chỉ là phấn đấu tìm kiếm thành tích, mà còn mang ý nghĩa tìm kiếm sự trải nghiệm, khám phá và trưởng thành của tôi trên con đường theo đuổi những cột mốc mới của hành trình sống và cống hiến. Quan trọng hơn cả, đó là niềm tự hào và trách nhiệm khi tôi được đại diện cho Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế ở hai cuộc thi này”, Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Đoàn Công Vinh nỗ lực khẳng định vị thế tại "Mister Global 2025".

Đoàn Công Vinh cho biết, anh đã sẵn sàng cho đêm thi bán kết và chung kết của Mister Global 2025 sau nhiều ngày tập luyện. Những ngày qua, Đoàn Công Vinh đã gặp không ít thử thách và khó khăn về sức khoẻ, cùng với đó là việc gặp không ít những sự hoài nghi, những dư luận trái chiều cũng trở thành áp lực tâm lý với anh. Tuy nhiên, Đoàn Công Vinh khẳng định, anh đã biết biến áp lực thành động lực, đem những hoài nghi, bình luận trái chiều trở thành lời nhắc mình rằng phải luôn cố gắng và cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân. “Tôi đang nỗ lực từng chút để chuẩn bị cho vòng bán kết, chung kết với tinh thần “chiến đấu” hết mình để giành kết quả tốt nhất”, Đoàn Công Vinh khẳng định.

Trong đêm Bán kết Mister Global 2025 diễn ra tại Thái Lan và 4/10, Đoàn Công Vinh sẽ trình diễn trang phục dân tộc có tên Đầu cơ nghiệp của NTK Huỳnh Huấn. Đây là tác phẩm đã từng được giải thiết kế trang phục dân tộc của Mister Vietnam mùa 2, nămn2024. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ câu tục ngữ “Con trâu là đầu cơ nghiệp” của người Việt Nam, nói về vai trò của con trâu quan trọng ra sao trong sản xuất nông nghiệp truyền thống.

Đoàn Công Vinh mang hình ảnh con trâu và người nông dân Việt giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Với những ý nghĩa mang bản sắc văn hóa và triết lý sâu sa đó, Đoàn Công Vinh và ekip quyết định chọn trang phục dân tộc Đầu cơ nghiệp để trình diễn tại Mister Global 2025. Đoàn Công Vinh chia sẻ, anh muốn thông qua trang phục này giới thiệu nhiều hơn về văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đặc biệt, trang phục không chỉ mang vẻ đẹp văn hóa mà về mặt thời trang, những đường cut out còn giúp Đoàn Công Vinh khoe được sự quyến rũ của vẻ đẹp hình thể. Đoàn Công Vinh tin tưởng, trang phục sẽ giúp anh tạo ấn tượng trên sàn diễn đêm bán kết.

Đoàn Công Vinh không ngại khó khăn và thách thức, muốn giữ trọn tinh thần dân tộc cho cuộc thi quốc tế.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê quán Tây Ninh, sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 77kg, cùng số đo hình thể 98-76-98. Anh từng vào top 10, giành giải Nam vương truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới… tại cuộc thi Man Of The World 2024 (Nam vương thế giới). Tại Cuộc thi Mister International 2025 diễn ra Chung kết tối 25/9 vừa qua, Đoàn Công Vinh lọt top 10 và giành loạt giải phụ Nam vương ảnh, Gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm.