Diễn viên Reply 1988 hội ngộ nhưng Ryu Jun Yeol và Hyeri lại tránh mặt tuyệt đối

Đã phát sóng được 10 năm nhưng Reply 1988 vẫn là một trong những phim ấn tượng trong lòng khán giả, từng cảnh phim từng câu thoại vẫn được nhiều người nhớ tới, vẫn được mọi người xem đi xem lại. Chính vì thế, cuộc hội ngộ của dàn diễn viên Reply 1988 nhân kỷ niệm 10 năm phát sóng cũng khiến netizen quan tâm chú ý.

Dàn diễn viên Reply 1988 vừa có buổi hội ngộ cảm động.

Và tâm điểm của buổi gặp gỡ này chắc chắn là hai diễn viên chính Ryu Jun Yeol và Hyeri. Trong phim, nhân vật của họ không thành đôi nhưng ngoài đời, hai người đã có mối tình ngọt ngào kéo dài tới 7 năm nhưng tiếc rằng lại không có cái kết đẹp. Cuộc chia tay của cả hai còn ồn ào hơn nữa khi nam diễn viên Jun Yeol bị khui chuyện hẹn hò với Han So Hee, và netizen đồn đoán Han So Hee là người thứ ba xen vào chuyện tình đẹp của cặp đôi Reply 1988.

Ryu Jun Yeol và Hyeri từng có mối tình 7 năm ngọt ngào.

Và dựa vào những đoạn giới thiệu buổi hội ngộ, netizen phát hiện Ryu Jun Yeol và Hyeri không hề đụng mặt nhau dù cùng tham gia một sự kiện. Chỗ nào có Hyeri thì Ryu Jun Yeol sẽ biến mất và ngược lại, không có khung hình nào chung. Nam diễn viên xuất hiện rất ít trong chương trình, cũng vắng bóng khi cả đoàn quây quần ăn uống hoặc chuyện trò.

Hai người không hề đụng mặt trong cả chương trình.

Được biết ban đầu, Ryu Jun Yeol đã từ chối lời mời gặp lại ê kíp Reply 1988 nhưng sau đó, nam diễn viên lại đồng ý nhưng chỉ góp mặt trong một vài đoạn. Và khán giả cho rằng ê kíp sản xuất chương trình hội ngộ rất khéo léo khi sắp xếp để Ryu Jun Yeol và Hyeri làm “người dưng ngược lối”. Bởi cả hai người chắc chắn không muốn gặp đối phương sau những chuyện đã xảy ra, và nếu cố ép họ chung một khung hình thì chỉ làm mọi chuyện thêm gượng gạo mà thôi.