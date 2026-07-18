Điện về thắp lên khát vọng nơi biên viễn: Bài 4: Điện “nâng bước” chuyển đổi số

Chuyển đổi số vừa là xu thế vừa là nhu cầu tự thân của mọi người dân, chính quyền trong cả nước, và ở vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng không là ngoại lệ. Với sự “nâng bước” của điện, chuyển đổi số miền biên viễn này đang từng bước chuyển động mạnh mẽ.

Nhân viên Điện lực Cư Jut hướng dẫn ông Lê Văn Lộc (giữa) sử dụng dịch vụ điện thông qua các kênh giao dịch trực tuyến. (Ảnh: Đại Dương)

Thời gian gần đây anh Điểu Đên, người dân tộc M’Nông ở Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực (Lâm Đồng) phải làm hồ sơ cho con trai nhỏ dự tuyển vào học trường dân tộc nội trú của tỉnh. Việc nộp hồ sơ thực hiện qua mạng, vì vậy anh phải tập làm quen với tất cả những gì liên quan trên không gian mạng. “Mình chỉ biết làm rẫy và quen sử dụng điện thoại “cục gạch”, giờ học chuyển đổi số khó quá, nhưng phải cố gắng làm để cho con có cơ hội đi học”, anh Điểu Đên nói. Nhờ sự giúp sức của những người trẻ, anh đã hoàn tất việc nộp hồ sơ. Anh tự nhủ, giờ đây cái gì cũng làm trên mạng nên mình phải tiếp tục cố gắng học.

Lần đầu được các nhân viên Điện lực Cư Jut (Công ty Điện lực Lâm Đồng) hướng dẫn sử dụng dịch vụ điện thông qua các kênh giao dịch trực tuyến, lão nông Lê Văn Lộc (65 tuổi) ở thôn Lộc Tân, xã Đắk Wil không khỏi căng thẳng. Những ngón tay chai sần của ông lướt trên màn hình chiếc điện thoại thông minh một cách ngập ngừng. Nhân viên điện lực từng bước hướng dẫn, giải thích cụ thể để ông thực hành các thao tác, từ cách đăng nhập đến các bước tiếp theo. Bài học vỡ lòng về chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng nhưng khiến ông như được bước vào một thế giới mà bao lâu nay ông chưa từng biết. Những nếp nhăn trên trán ông dẫn giãn ra.

Nhân viên Điện lực Cư Jút hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn (Ảnh: Đại Dương)

Ông Trần Minh Huy - Trưởng Điện lực Tuy Đức (Công ty Điện lực Lâm Đồng) nhìn nhận, công tác chuyển đồi số của ngành điện thực hiện rất tốt ở cả lĩnh vực kỹ thuật lẫn kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Về kỹ thuật, hệ thống SCADA giúp kiểm soát lưới điện từ xa. Ngoài ra, có rất nhiều phần mềm, công nghệ giúp theo dõi phụ tải, xử lý sự cố lưới điện.

Về mảng kinh doanh, có nhiều nền tảng công nghệ, ứng dụng giúp người sử dụng điện, kể cả bà con ở vùng sâu xùng xa, tham gia dịch vụ ngành điện một cách thuận lợi. Ngồi ở nhà hay bất cứ đâu, người tiêu dùng điện vẫn có thể theo dõi được tình hình sử dụng điện của gia đình và thanh toán tiền điện qua mạng. Vì vậy, bà con đánh gia rất cao khi sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành Điện.

Tuy nhiên, theo ông Huy, việc sử dụng điện thoại thông mình của bà còn vùng biên giới hiện còn hạn chế. Để bà con tiếp cận với các dịch vụ điện một cách thuận tiện, dễ dàng, Điện lực đã cử nhân viên về tận các địa bàn để phục vụ, hỗ trợ.

Nhờ được số hóa, hoạt động bơm tưới tự động được phát triển tại khu vực biên giới Tuy Đức. (Ảnh: Đại Dương)

Ông Hoàng Văn Tám - Chủ tịch UBND xã Đắk Wil khẳng định, điện mang lại rất nhiều lợi ích trong đời sống người dân địa phương, trong đó có chuyển đổi số. Nhờ có điện ổn định nên việc chuyển đổi số diễn ra một cách thuận lợi.

Ông Tám cho hay, trước khi sáp nhập, việc chuyển đổi số ở địa phương là vô cùng khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 63% dân số). Khi thực hiện chính quyền hai cấp, địa phương đã tăng cường phổ cập chuyển đổi số, “xòa mù” công nghệ cho người dân.

“Chúng tôi thành lập các tổ khoa học công nghệ và huy động hết đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên có trình độ khoa học công nghệ và sử dụng thành thạo hệ thống điện thoại thông minh đến từng địa bàn thôn buôn hỗ trợ tất cả người dân” ông Tám cho hay.

Ông cũng cho biết, đến nay đã cơ bản đã đáp ứng một số yêu cầu như giao dịch hành hành chính công, cung cấp thông tin qua mạng, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt…Hiện địa phương vẫn đang tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số các bước tiếp theo.

Thượng tá Phạm Văn Khá, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Bu P’răng nhìn nhận, nhờ có điện nên đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ anh ninh biên giới. Điện cũng giúp cho đơn vị từng bước thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Nhân viên điện lực Tuy Đức và chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu P’răng phối hợp kiểm tra lưới điện nơi biên giới. (Ảnh: Đại Dương)



Cũng Thượng tá Khá cho hay, hiện Bộ đội Biên phòng nói chung và Đồn biên phòng Bu P’răng nói riêng đang thực hiện chương trình chung tay chuyển đổi số. Đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm qua thư điện tử, quét mã QR. Đơn vị cũng đang cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn cho quần chúng nhân dân chuyển đổi số qua việc bán hàng trên môi trường số.

Bước đầu đơn vị thành lập tổ Tư vấn số giúp bà con thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, cử cán bộ trực tiếp đến địa bàn hỗ trợ người dân giao dịch hành chính công trên môi trường số. Các tổ tư vấn số đã triển khai được 6 buổi, giúp tuyên tuyền cho 40 hộ dân. Đến từng nhà dân cầm tay chỉ việc.