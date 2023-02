Đề xuất thu hồi giấy phép bãi xe 'chặt chém' giá

TPO - Phản hồi tuyến bài báo Tiền Phong phản ánh về các bãi xe "chặt chém" giá trông xe dịp đầu năm, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã kiểm tra, xử lý, trong đó có đề xuất thu hồi giấy phép bãi trông xe vi phạm.

Văn bản phản hồi báo Tiền Phong số 231 do Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm Hà Mạnh Hùng cho biết, thực hiện phiếu giao việc của Công an thành phố về việc xác minh, xử lý thông tin báo chí phản ánh về các bãi xe thu giá cao thời gian qua.

Cụ thể ngày 01/02/2023, báo Tiền phong đăng bài Bãi xe lậu dựng rào chặn đường, “chặt chém”, nội dung phản ảnh: Xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, đặc biệt là khu vực đền Ngọc Sơn, một số tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm cũng xuất hiện nhiều điểm trông giữ xe thu giá vé từ 10.000 đến 15.000 đồng/xe (gấp 2-3 lần quy định)...

Về việc này, Công an quận báo cáo kết quả như sau: trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, lượng người dân ở khắp cả nước đến du xuân, tham quan, lễ hội đầu năm tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, dẫn đến khu vực hồ Hoàn Kiếm tăng cao về lượng người, xe đột biến, các điểm trông giữ phương tiện được cấp phép xung quanh khu vực hồ không đủ đáp ứng được nhu cầu của người dân, dẫn đến một số đối tượng lợi dụng việc này trông giữ phương tiện trái phép, thu quá giá quy định.

Trước tình trạng trên, Công an quận đã chỉ đạo Công an các phường xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Đội CSGT - Trật tự kiểm tra xác minh các vi phạm theo nội dung báo nêu. Cụ thể là mời chủ các điểm trông giữ phương tiện được cấp phép trông giữ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm lên trụ sở công an phường cam kết trông giữ đúng diện tích trong giấy phép, thu đúng giá quy định, quán triệt đến toàn bộ nhân viên trông xe của công ty nếu để nhân viên tự ý trông giữ sai quy định thì đề xuất cho nghỉ việc.

Với các điểm trông giữ phương tiện tại khu vực đường khu vực đền Ngọc Sơn, một số tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Công an quận đã có báo cáo trong đó đề xuất với UBND quận việc thu hồi giấy phép đối với điểm trông giữ phương tiện tại địa chỉ hè phố Hàng Dầu (phía bên vườn hoa đền Bà Kiệu, phường Lý Thái Tổ) và hè phố đường đôi bờ hồ Hoàn Kiếm (phường Hàng Bạc). Lý do Công an quận đưa ra đề xuất trên, do các điểm trông giữ xe này để xảy ra vi phạm nhiều lần và cơ quan báo chí đã phản ánh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Cùng với đó, Công an quận chỉ đạo Đội CSGT- Trật tự phối hợp với Công an các phường thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp trông giữ phương tiện vi phạm.

Về kết quả xử lý, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử lý 14 trường hợp vi phạm, xử phạt 38 triệu đồng.

Trong các ngày đầu năm vừa qua, báo Tiền Phong đã có các bài “Bãi xe lậu dựng rào chặn đường, chặt chém”; “Cận cảnh các bãi xe 'chặt chém' tại Hà Nội”; “Bãi trông xe Hà Nội “chặt chém” đầu năm: Lộ vi phạm, yêu cầu không cấp phép trở lại”… phản ánh tình trạng nhiều bãi xe tại các địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và đền chùa đầu năm tại các quận nội thành vừa thu phí mức “chặt chém” vừa trông xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sai phép, không phép.

Các bãi xe này nằm tại các địa điểm: đền Ngọc Sơn và xung quanh hồ Hoàn Kiếm; Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ); chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm); chùa Quán Thánh (quận Ba Đình); Văn miếu Quốc Tử Giám; ga tàu điện Cát Linh - Hà Đông (quận Đống Đa); Vincom Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng); chùa Hà (quận Cầu Giấy); Khu Linh Đàm (quận Hoàng Mai)…

Thậm chí, tại các bãi xe trên phố Đặng Thai Mai (Phủ Tây Hồ, quận Tây Hồ), nhân viên bãi xe có đeo băng đỏ dùng cả hàng rào barie để chặn đường ven Hồ Tây trái phép, ép lái xe phải vào bãi gửi xe.

Sau khi các bài trên được đăng tải, ngày 6/2/2023 Văn phòng UBND thành phố vừa có văn bản số 1128 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh.

Cụ thể, văn bản nêu: Trong thời gian qua, một số cơ quan báo chí đã phản ánh thông tin liên quan đến các vi phạm về các điểm trông giữ phương tiện không được cấp phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thu giá dịch vụ trông giữ xe không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông tại một số điểm du lịch, di tích văn hóa - lễ hội trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo thành phố cũng giao Công an thành phố - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan mở chiến dịch tổng kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như các cơ quan báo chí nêu, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Thành ủy, UBND thành phố trong tháng 3/2023.