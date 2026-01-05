Đề xuất bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

TPO - UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội về việc bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố trình HĐND thành phố bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố; Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế.

Tờ trình sẽ được HĐND TP. Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 30, được tổ chức chiều 5/1/2026.

Ngày 24/12/2025, Thành ủy Hà Nội trao quyết định cho các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ mới

Trước đó, ngày 23/12/2025, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thiết (sinh ngày 21/10/1979), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố; giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố.

UBND thành phố ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Long (sinh ngày 6/2/1976), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao; giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

UBND thành phố ban hành quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện (sinh ngày 17/10/1974), Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác tại Sở Y tế Hà Nội; giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.