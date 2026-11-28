Đạm Ninh Bình tặng 830 xe máy điện VinFast tri ân người lao động

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đã trao tặng 830 xe máy điện VinFast cho cán bộ, công nhân viên. Với sự đồng hành của VinFast, chương trình mang đến món quà thiết thực cho người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh.

Lễ bàn giao 830 xe máy điện VinFast cho cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Thay vì những món quà lưu niệm thường thấy trong dịp kỷ niệm thành lập, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình lựa chọn xe máy điện làm quà tri ân đội ngũ cán bộ, công nhân viên sau 15 năm xây dựng và phát triển.

Chương trình mang chủ đề “Tri ân người lao động - Đồng hành cùng hành trình xanh”, với tổng cộng 830 xe máy điện VinFast được dành tặng cho người lao động.

Quang cảnh lễ bàn giao xe tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Đây là hoạt động có quy mô đáng chú ý, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp tới nhu cầu thiết thực của nhân sự. Với nhiều gia đình, xe máy vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu, phục vụ công việc, đưa đón con và các sinh hoạt thường ngày.

Theo thông tin chương trình, số xe được lựa chọn gồm 28 chiếc Feliz II, 43 chiếc Evo Max, 518 chiếc Flazz Max và 241 chiếc Amio.

830 xe máy điện VinFast gồm Feliz II, Evo Max, Flazz Max và Amio được trao tặng người lao động.

Đại lý VinFast Doanh Mỵ đồng hành cùng Đạm Ninh Bình trong hoạt động cung cấp và bàn giao xe, góp phần triển khai chương trình trao tặng với số lượng lớn.

Người lao động Đạm Ninh Bình tại lễ nhận xe.

Bên cạnh ý nghĩa tri ân, chương trình của Đạm Ninh Bình cho thấy một cách chăm lo người lao động gắn với khuyến khích sử dụng phương tiện xanh.

Chương trình tạo cơ hội để người lao động trực tiếp trải nghiệm những lợi thế của xe máy điện so. Qua mỗi chuyến đi, người dùng có thể cảm nhận sự thuận tiện, khả năng vận hành êm ái cũng như tiết kiệm chi phí của xe điện so với xe xăng, từ đó đưa lựa chọn di chuyển xanh đến gần đời sống hơn.

Cán bộ, công nhân viên được hướng dẫn sử dụng xe máy điện VinFast.

Khác với xe máy xăng, xe điện không phát sinh khí thải trong quá trình vận hành. Khi được sử dụng thay thế phương tiện động cơ đốt trong, những chiếc xe xanh góp phần mang lại môi trường trong lành hơn.

Những chiếc xe máy điện góp phần lan tỏa thói quen di chuyển xanh.

Món quà kỷ niệm 15 năm vì thế mang giá trị lâu dài, vừa hỗ trợ đời sống người lao động vừa góp phần lan tỏa thói quen di chuyển xanh tới cộng đồng.